EE UU confirma la reunión de Trump, Xi y Putin que se realizará la semana próxima en China

Una cumbre trilateral sin precedentes. Los presidentes de las tres grandes potencias nucleares —Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladímir Putin— se reunirán el próximo jueves por primera vez a tres bandas, durante la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, la capital tecnológica de China, según ha confirmado la Casa Blanca. En ese encuentro los tres abordarán asuntos como la guerra en Irán y el desarme nuclear.

“El presidente Trump concluirá su visita a China con una reunión trilateral entre el presidente de los Estados Unidos, el presidente de la República Popular China y el presidente de la Federación de Rusia. El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, abordará la reducción de las armas nucleares a nivel mundial, cuya proliferación —a juicio del presidente Trump— resulta sumamente peligrosa”, ha indicado la portavoz en declaraciones a los periodistas que cubren la Casa Blanca, publicó el diario El País de España.

Pese a lo extraordinario del encuentro, altos cargos estadounidenses han advertido que no se espera ningún acuerdo resultante de la cita trilateral. Otros analistas anticipan un encuentro más centrado en la pompa y circunstancia, en los símbolos, que en la sustancia. Será, según un alto cargo, una “primera conversación para ver cómo podríamos abordar la reducción del número de armas nucleares”.

“Dado que estos tres países poseen los mayores arsenales —y el de China es, con diferencia, el que más rápido crece en el mundo, a un ritmo sin precedentes a nivel mundial—, cabe esperar el inicio de un diálogo que pueda resultar productivo de cara al futuro”, ha apuntado esta fuente.

El mandatario estadounidense también tiene previsto reunirse por separado con el anfitrión de la cumbre de la APEC, su homólogo chino, Xi Jinping, según ha anunciado la portavoz. No celebrará una reunión bilateral aparte con Putin, señaló el diario El País de España.

La bilateral con Xi será la tercera de Trump con su par chino en lo que va de año, y se celebrará bajo la sombra del escándalo en torno a la relación del exconsejero delegado del gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia, Jensen Huang, con una posible espía china, la empresaria Alice Huang. El caso ha desatado los llamamientos para que Estados Unidos endurezca el control a las exportaciones de su tecnología puntera, incluidos los microprocesadores de última generación que fabrica Nvidia.

Los altos cargos han restado importancia a ese factor y han asegurado que Trump no sacará a relucir el caso de Alice Huang ante su homólogo chino. Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario republicano ha lanzado una operación de acercamiento a Xi para normalizar las relaciones entre ambos países, después de las graves tensiones y la guerra comercial entre los dos colosos desatada durante su primer mandato.

Trump también ha querido reforzar su relación con Putin, pese a que el dirigente ruso no da señales de ceder para llegar a un acuerdo aceptable que ponga fin a la guerra de casi cinco años en Ucrania, consignó el diario El País de España.

El inquilino de la Casa Blanca ya había hablado en ocasiones previas sobre la posibilidad de una trilateral en Shenzhen, y había apuntado que los tres mandatarios podrían tratar sobre la guerra en Irán. Según los altos cargos estadounidenses, en esa cita a tres bandas Trump no tiene previsto abordar la guerra en Ucrania. “Hay otras conversaciones en marcha en las que estamos tratando ese tema, y China no es parte de esas conversaciones, por lo que no es apropiado tratar sobre Ucrania en ese encuentro”.