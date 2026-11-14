Milei ratificó sus intenciones de competir en 2027: “Para los que dudan, sí, estoy yendo por la reelección”

El presidente Javier Milei inauguró este sábado una muestra de Manuel Belgrano en el Museo de la Casa Rosada. Ratificó desde ahí sus intenciones de competir por la reelección en 2027. La definición se da en medio de las tensiones por el papel de la senadora nacional Patricia Bullrich, quien coquetea también con una candidatura.

“Para los que dudan que estoy yendo por la reelección, sí, estoy yendo por la reelección”, afirmó Milei, quien el jueves había lanzado un sugestivo posteo en las redes sociales. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán”, publicó en la red social Instagram.

De saco y corbata, detrás del atril, dio un discurso en el que no ahondó sobre los puntos flacos del programa económico, sino que sumó más promesas en caso de ganar otra vez en las urnas. “El objetivo es comerciar con el 90% del planeta. Vamos a seguir bajando impuestos y, de cumplirse el escenario base, le vamos a devolver a los argentinos US$500.000 millones, es decir, lo que tenemos de deuda”, aseguró, y exclamó: “¡Miren si tenemos cosas para hacer para hacer grande a la Argentina nuevamente!”.

Durante su alocución, el Presidente resaltó la figura de Manuel Belgrano (“era liberal”) y trazó paralelismos entre posturas que le adjudicó al prócer y las suyas. También volvió a ponderar al economista Adam Smith, porque dijo que había coincidencias entre el pensamiento del economista y del creador de la bandera, aunque reparó en que Smith hizo una “incorrecta teoría del valor”.

Del encuentro participaron la secretaria general, Karina Milei; y el senador bonaerense de LLA Diego Valenzuela, que curó la muestra. “Belgrano entendía que el valor es subjetivo y que está sujeto a las leyes de oferta y demanda, algo que muchos, a más de 200 años, siguen sin entender”, dijo en un momento el Presidente, en un dardo a sus detractores, publicó el diario La Nación.

“Ya estaba todo escrito, lo único que teníamos que hacer es seguir los pasos de nuestro primer economista, Manuel Belgrano”, destacó Milei. También sostuvo que la Argentina experimentó “miseria y desgracia” cuando le dio la espalda al comercio, aunque contrastó que su gobierno retomó el sendero marcado por Belgrano.

“Belgrano comprendía que el destino del país era la participación en el comercio global, que una Argentina atrapada en sí misma conducía al fracaso. Y la historia no hizo más que darle la razón. En los 100 años previos a nuestra llegada al Gobierno lo que hizo la Argentina fue cerrarse cada vez más y cada vez nos hicimos más pobres”, cuestionó.

Entonces, dijo que cuando él asumió como presidente de la Argentina solo comerciaba con 10% de los países del mundo, que ahora lo hace con 30% y fue ahí que prometió que, en caso de imponerse en 2027, llegará a 90%, en un concepto que ya había expresado de igual manera esta semana, señaló el diario La Nación.

Milei también sostuvo que Belgrano fue un “crítico” de los precios fijados y, acto seguido, elogió dos medidas de su propio gobierno en contra de esa regulación.

Dijo, primero, que es “impresionante” el progreso en el sector energético. “Hemos dado vuelta la balanza comercial. Solamente eso está explicando una reversión de US$30.000 millones. Eso es fruto de una de las 18.000 desregulaciones de Federico Sturzenegger: eliminar el barril criollo, un precio máximo. Cambió un poquito el mercado de cambios”, ironizó.

Como segundo punto, indicó que la modificación de la ley de glaciares -impulsada por el oficialismo y aprobada en el Congreso- va a “multiplicar por 20″ las exportaciones de minerales. “En muy pocos años, el sector energético estará en superávit”, vaticinó.

“Estoy hablando solamente de dos cositas, pero tocamos 18.000. ¡Todo lo que hay aflorando subterráneamente en la Argentina!”, se convenció.

Asimismo, sostuvo que su gobierno está “haciendo crecer la economía” y, en ese instante, recordó otro caso de eliminación del precio máximo: la anulación de la ley de alquileres. “¡Vamos que somos un laboratorio hermoso en términos de resultados magníficos!”, se elogió. “Si tuviera que proponer un programa, diría: ‘Hagamos Belgrano, nos va a hacer grandes nuevamente’”, añadió.

Además, Milei refirió que Belgrano vio “el futuro a través de la libertad” y remarcó: “La bandera que enarboló fue la expresión visible de una causa más profunda: la de un pueblo que tenía derecho a gobernarse a sí mismo y construir su propuesta sobre la base del trabajo libre y no sobre los monopolios”.

Pidió, en tanto, aprender de las palabras del prócer y del “historial de errores”, que le achacó al pasado. “Por eso queremos que esta muestra sirva para que los argentinos miremos a Belgrano de frente y podamos recordar cómo el compromiso con la libertad fue lo que nos hizo grandes. Y esto va a hacer que nuevamente la Argentina sea grande”, clamó, en un vínculo con su gestión.