Suspensión de las PASO: el oficialismo acelera en el Senado, pero aún busca el voto que le falta

La Comisión de Asuntos Constitucionales volverá a debatir este martes la reforma electoral impulsada por el Gobierno, con la expectativa de avanzar hacia el dictamen, aunque trascendió que sería con un proyecto nuevo. Mientras la Casa Rosada confía en reunir las firmas necesarias y acercarse a los 37 votos requeridos en el recinto, las negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas serán decisivas para definir el futuro de las primarias de cara a 2027.

No es nuevo el interés del Gobierno en eliminar las PASO. Ni excepcional; todos los oficialismos han mostrado interés en hacerlo o, en su defecto, prescindir de las mismas. Es lo que hizo siempre el kirchnerismo, que las creó a instancias del fallecido Néstor Kirchner en 2009, más sin hacer uso de las mismas salvo escasas y poco influyentes excepciones. Sucedió con Cambiemos, que sí las usó a destajo con ese nombre, siendo Juntos por el Cambio y aun en el pasado, en los partidos que más tarde conformaron esa alianza electoral, pero que en 2019 impulsó su derogación a través del diputado Pablo Tonelli y a instancias de Mauricio Macri, que vio el daño que puede provocarle a una fuerza gobernante una eventual derrota en las primarias de agosto, publicó el portal Parlamentario.

Y lo hizo también el gobierno de Alberto Fernández, a sabiendas del perjuicio que podía ocasionarle a Juntos por el Cambio, que necesitaba sí o sí de las primarias para ordenar su interna en 2023.

Ahora va por su eliminación el gobierno de Javier Milei, una estructura verticalista que no necesita de las PASO e impulsa entonces su eliminación porque así evita el ordenamiento del peronismo y garantiza que las listas de todo el país surjan de la lapicera de Karina Milei, a quien por algo su hermano llama “El Jefe”.

Un proyecto del Ejecutivo

El presidente Milei anunció desde Israel el envío de la reforma electoral al Congreso el 21 de abril de este año, y ese anuncio se cumplió puntualmente al día siguiente, cuando se conoció el proyecto de 78 artículos que modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, elimina las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias e incluye Ficha Limpia. El texto ingresó por el Senado, donde encontró rápidamente reparos que a priori parecería no haber en Diputados.

Lo cierto es que ante las objeciones de los sectores dialoguistas, la presidenta del bloque oficialista hizo lugar al pedido de los aliados y anunció el 6 de mayo que desdoblaría el proyecto original y la semana venidera arrancarían el debate de Ficha Limpia. El acuerdo no fue del agrado en la Casa Rosada, que lo desautorizó y así la Comisión de Asuntos Constitucionales fue convocada para el 13 de mayo para tratar el proyecto del Poder Ejecutivo completo, incluyendo Ficha Limpia, destacó el portal Parlamentario.

El compromiso de tener la sanción del Senado lista antes del receso invernal no pudo cumplirse, habiendo fracasado los ensayos para encontrar alternativas que convencieran a los aliados, como un sistema de colectoras para reemplazar las PASO y sumar apoyos de la UCR y gobernadores. El proyecto volvió a retomarse el 15 de septiembre, cuando Asuntos Constitucionales reanudó el tratamiento del tema. Pero a esa reunión convocada por el presidente de la comisión, Agustín Coto, se llegó sin los acuerdos necesarios. Mientras el presidente del bloque Pro, Martín Göerling Lara insistió en que el proyecto de Ficha Limpia se tratara por afuera de la reforma electoral, Patricia Bullrich avalaba la sugerencia de la Cámara Nacional Electoral respecto de que lo que fuera a resolverse con la reforma fuera antes del 31 de diciembre. La reunión terminó con un nuevo cuarto intermedio sin fecha de reanudación.

La siguiente reunión será este martes 17 de noviembre, cuando a partir de las 15 la comisión reanude el debate de esta reforma electoral integral. No está anunciado en la convocatoria, pero flota en el aire la idea de que -si los números alcanzan- pueda avanzarse con el dictamen, de modo tal de estar en condiciones de llevar el proyecto al recinto. Aunque este fin de semana trascendió que el Poder Ejecutivo impulsaría un nuevo texto que sería puesto a consideración este martes, lo cual podría alterar todo.

Más allá de esa que sería una nueva discusión con final incierto, con el argumento de las firmas “en disidencia” de quienes no han resuelto aún qué harán concretamente cuando deba votarse el tema, el oficialismo confía en contar ahora con las firmas necesarias. Por lo pronto, cuenta con las de los oficialistas Agustín Coto, Belén Monte de Oca, Nadia Márquez, Luis Juez, Patricia Bullrich e Ivanna Arrascaeta. Las firmas restantes deberían provenir de los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez, el correntino de Provincias Unidas Carlos “Camau” Espínola, la cordobesa Alejandra Vigo y la jujeña Carolina Moisés. Completan esa comisión el radical catamarqueño Flavio Fama y la tucumana Beatriz Ávila, y los justicialistas Florencia López, José Emilio Neder, Mariano Recalde, Daniel Bensusán, Cristina López y Jorge Capitanich, reflejó el portal Parlamentario.

Sin mayores problemas aparentes para llegar al dictamen, la pregunta del millón es si están los votos en el recinto. En la Rosada se ilusionan con que los acuerdos explorados por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores lleguen a buen puerto y confían tener los votos necesarios. Por tratarse de una ley electoral, deberán ser al menos 37.

El “poroteo”

Habida cuenta de que el oficialismo cuenta con 21 voluntades, necesitan al menos 16 votos provenientes de los sectores dialoguistas.

A partir de los acuerdos alcanzados con los gobernadores, en la Rosada confían tener asegurados los votos de los senadores que responden a los gobernadores peronistas de Catamarca y Salta. Raúl Jalil se ha pronunciado numerosas veces a favor de la eliminación de las PASO, y aporta en tal sentido el voto de Guillermo Andrada, miembro de Convicción Federal, un bloque de tres que se completa con la jujeña Carolina Moisés y la tucumana Sandra Mendoza. Moisés es aliada del gobernador salteño Gustavo Sáenz, un gobernador dialoguista a quien se considera más cercano a la posibilidad de favorecer la suspensión de las PASO, que es la alternativa que para ablandar posturas propicia el Gobierno en lugar de insistir con la derogación, sñaló el portal Parlamentario.

La senadora Sandra Mendoza responde al gobernador de su provincia, Osvaldo Jaldo, quien en su momento se manifestó contrario a la reforma electoral. El 27 de abril de este año, ni bien se anunciaron las intenciones del Gobierno nacional, la del gobernador tucumano fue una de las primeras voces del arco de mandatarios provinciales dialoguistas en cuestionar abiertamente la reforma electoral. “El Gobierno nacional está intentando hacerse un traje a medida en materia electoral. Mandó no solo la eliminación de las PASO, sino un conjunto de medidas. Vienen por la eliminación definitiva de las PASO”, expresó. Y lejos de rechazarlas, consideró a las primarias como “una herramienta de ordenamiento dentro de los partidos políticos”, reivindicando su rol como instancia de competencia abierta y de legitimación democrática.

A priori, el oficialismo no debería contar entonces ni con el voto de Sandra Mendoza, ni el de su comprovinciana Beatriz Ávila, más allá de que en Convicción Federal hablan de esperar la resolución final de los gobernadores Jalil, Sáenz y Jaldo.

El oficialismo confía contar con el voto de la chubutense Edith Terenzi y la neuquina Julieta Corroza, que responden a los gobernadores Ignacio “Nacho” Torres y Rolando Figueroa, respectivamente. También con el voto de Flavia Royón, alineada con el gobernador salteño Sáenz.

Entre los votos positivos, el oficialismo contabiliza a los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, como así también los del bloque Provincias Unidas, el correntino Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo. No así con los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, distanciados de su gobernador, Carlos Vidal.

Otros frentes difíciles

En cuanto al bloque Pro, ellos anunciaron en su momento su resistencia a eliminar las PASO, lo que alejaría la posibilidad de que la reforma electoral pueda contar con los votos de Martín Göerling Lara, María Victoria Huala y Andrea Marcela Cristina. Además, en el Senado volvieron a expresar sus objeciones a la propuesta y advirtieron sobre los cambios que incluiría un nuevo proyecto. Su titular, Martín Göerling, cuestionó la incorporación de colectoras y reclamó un debate.

Respecto a la posición que vayan a adoptar en su bancada, Göerling aclaró que no se conoce en su totalidad el proyecto, pero recordó que en las dos últimas reuniones de la Mesa Ejecutiva de su partido la decisión fue mantener las PASO, en primer lugar, y segundo, “discutir la reforma electoral que va a definir cómo se elige presidente y vice con profundidad y no a las apuradas”. En ese sentido le reprochó al Gobierno no haber querido discutir el proyecto desde mayo “y ahora quiere apurar y encima cambiando el proyecto”.

El presidente del bloque Pro -que tiene tres miembros en el Senado- remarcó que por lo que se sabe del nuevo proyecto “no es solo para suspender las PASO; además quiere incorporar un sistema de colectora para que otros partidos puedan pegar la boleta a las presidenciales”, cosa que consideró “un disparate”. Además, recordó que se plantea aumentar los pisos electorales, estableciendo también que un partido para ser nacional en lugar de tener representación en cinco provincias sea en diez. “Es una reforma muy grande”, resumió, reiterando que “el objetivo del Gobierno es la suspensión”, y como Pro “primero vamos a estudiar el tema y después vamos a tomar una decisión”.

Consultado puntualmente sobre su postura sobre la suspensión de las primarias, Göerling dijo que “en lo personal me parece que el sistema de las PASO no hay que tocarlo, y menos tan cerca de una elección”. Reiteró entonces que “en principio no estamos de acuerdo, adelantó su descreimiento respecto de que puedan sacar dictamen este martes si se modifica todo de la manera como se anuncia. Como sea, enfatizó que “discutiremos el tema y veremos”, dejando un resquicio: “Por ahí es un buen proyecto y acompañaremos… Pero veremos”.

Dando obviamente por descontado el rechazo de los 22 integrantes del bloque Justicialista, los 2 santiagueños y el puntano Fernando Salino, el “poroteo” preliminar asegura 30 votos por la aprobación de la reforma, siendo clave el bloque de 10 integrantes de la Unión Cívica Radical, consignó el portal Parlamentario.

Son clave los cuatro gobernadores que tiene el partido centenario, aunque no todos los senadores les responden. Sí lo hacen los dos correntinos, Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, lo mismo que la chaqueña Silvana Schneider. El oficialismo espera contar con los votos de los dos mendocinos, Rodolfo Suárez y Mariana Juri, aunque en la negociación con los gobernadores se sabe que Alfredo Cornejo demanda garantías de que La Libertad Avanza no le compita en su distrito con Luis Petri.

En el caso de Santa Fe, Maximiliano Pullaro puede garantizarle al Gobierno el voto de Eduardo Galaretto, mas no el de Carolina Losada, quien ha manifestado una y otra vez su rechazo a la eliminación de las PASO. Siempre muy cercana al Gobierno libertario, no son pocos los que descreen que el proyecto pueda caerse por su voto. De ahí que se especule con la posibilidad de que la periodista pueda encontrar un argumento que la haga cambiar de postura. Por lo pronto, Losada admitió que podría llegar a analizar una suspensión temporal fundamentada en la situación económica o coyuntural del país.

Los tres radicales restantes no responden a gobernadores y no apoyan la derogación ni la suspensión de las PASO. Hablamos del pampeano Daniel Kroneberger, el catamarqueño Flavio Fama y el bonaerense Maximiliano Abad.

Considerando que la UCR garantizaría en principio 6 votos de sus 10 miembros, la suspensión de las PASO contaría hasta el momento con 36 votos. Faltándole en principio solo uno, ya quedó claro dónde debería explorar el Gobierno para tratar de conseguir los votos para bajar las elecciones primarias en 2027.