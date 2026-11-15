Una batalla inédita: cuatro economistas ya están en carrera por la presidencia

El publicista Martín Mercado es sin dudas uno de los de más bajo perfil y de los argentinos más reconocidos en el mundo por su creatividad y las multipremiadas campañas que lideró a lo largo de su carrera. Él fue quien gestó el “Bienvenidos todos” que le dio el marco a la llegada del papa León XIV a la Argentina y quien a través de un spot del Episcopado convocaba a los fieles a las multitudinarias misas que se produjeron en la ciudad de Buenos Aires, en Luján y también en Córdoba.

Mercado es conocido en el mundo publicitario por interpretar mejor que nadie el “modo de época”. Monseñor Raúl Pizarro y los presbíteros Juan Matías Taricco y Máximo Jurcinovic, todos integrantes de la cúpula ejecutiva y de comunicación de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), además de haber sido los principales articuladores eclesiásticos de la reciente visita del papa León XIV, colaboraron también en el detrás de escena. “Los azulejos de la cruz tienen que ver con la construcción, de la que León XIV habla mucho, y está inspirado en las tres catedrales donde estuvo: la de Luján, la Metropolitana y la de Córdoba. Es un símbolo de apertura del federalismo”, remarcó.

Para que una consigna “traspase” debe ser “relevante para la vida de la gente”. “El mensaje del Papa es una gran oportunidad que no tenemos que desperdiciar porque sino vivimos angustiados y amargados. Por eso, en cada lugar en el que estuvo, León XIV tuvo una idea simple y profunda a la vez que llegó efectivamente a todos”, agregó.

Fue exactamente hace una semana cuando el papa instó por el cuidado de la palabra, el diálogo con los que piensan distinto, la crisis de la educación y la tradición argentina de apostar a la universidad, las políticas de discapacidad y la protección de los más frágiles, el aborto y los efectos nocivos de la corrupción, así como desafíos más específicos de la Iglesia. El mensaje de León XIV insistió en un aspecto central de la doctrina de la Iglesia: la promoción de una economía al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía, publicó el diario La Nación.

Es justo en ese punto donde la Argentina se prepara hoy para una batalla inédita. Ya hay cuatro economistas pugnando abiertamente por la próxima elección del 2027. El presidente Javier Milei -primer profesional de la ciencia de la escasez que llegó a lo más alto del poder ejecutivo-, su antagonista Axel Kicillof -hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires-, el exministro Hernán Lacunza -dentro de las huestes del PRO- y el por ahora líbero Carlos Melconian -quien públicamente ya convocó a Patricia Bullrich a ser su candidata a vicepresidenta y que se “haga cargo de las áreas de seguridad”. Un premio que parece menor para quien fuera su candidata a presidenta en la última elección en la que ella perdió con Javier Milei y que tiene dentro de las huestes de La Libertad Avanza uno de los mejores niveles de aceptación junto al presidente.

En el pasado reciente también estuvieron los economistas Álvaro Alsogaray, Domingo Cavallo, Ricardo López Murphy y Roberto Lavagna, como otros protagonistas que tuvieron su momentum en las urnas sin llegar a lo más alto.

Cada cuál atiende su juego

El presidente sabe que lo que viene no será tarea sencilla. Por eso repite en público y en privado que cuenta con una “bazuca de US$ 75.000 millones” para enfrentar lo que supone “intentos desestabilizadores y golpistas”. Sus funcionarios más cercanos no imaginan cambiar la lógica de “orden general de la macro, baja de inflación, equilibrio fiscal y desregulaciones” como principios inamovibles de cara a lo que viene. Descartan de plano “un plan platita” porque no creen en ello. Destacarán, eso sí, el alcance del RIGI, las exportaciones récord y acelerarán las licitaciones de rutas pendientes como dinamizadores de la construcción. Habrá más anuncios en línea con el de créditos en dólares y estiman que el cuarto trimestre del 2026 mostrará un alivio en los principales indicadores que dará oxígeno al comienzo del 2027. Mostrarán también que los procesos estabilizadores de la economía no son de “un día para el otro” y que será imprescindible mantener el rumbo para cosechar el esfuerzo de la sociedad “de manera definitiva”. En esa línea, el Presidente presentó junto al exjefe de asesores Demian Reidel avances en su documento “Minimum Viable Scale” en el que a modo de divulgación plantea en 58 páginas “por qué las economías despegan... o desaparecen”. Incluyó también un sitio con animaciones y gráficos interactivos y divulgación para economistas y no economistas, señaló el diario La Nación.

El gobierno también ocupará lugares públicos como hizo Luis Caputo, ministro de Economía, en el encuentro de la Unión Industrial Argentina o como lo hará esta semana en el marco del evento Somos Pymes, al que asisten más de 1500 pequeñas y medianas empresas. Entre las principales disposiciones del Gobierno para las pymes se encuentra la suspensión de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta, por lo menos, mayo de 2027; el alargamiento del vencimiento de deudas tributarias y del plan de 18 cuotas de pasivos y la devolución de los reintegros de ARCA además de la eliminación del impuesto a los sellos, que se cobra en actos, contratos y operaciones a título oneroso como la compraventa de inmuebles o vehículos, los contratos de alquiler, pagarés o préstamos. “Es algo nocivo para la industria. Vamos a estar proponiendo a las provincias y a la Ciudad su eliminación. Es un desastre e impacta directamente en el bolsillo de la gente”, consideró Caputo.

La polarización seguirá en el discurso tanto de La Libertad Avanza como del kirchnerismo. Las encuestas que revisan frecuentemente les muestran que la elección del 2027 será, al menos por ahora, entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza. “Un 80 por ciento de la sociedad está entre un espacio o el otro”, se ufana una alta fuente de Balcarce 50.

Axel Kicillof

Axel Kicillof es el segundo economista en la línea de largada. “Nosotros trabajamos para que Axel sea presidente y dejaremos todo para que eso ocurra, pero si vemos que dentro del peronismo hay otro nombre o fórmula que asegure vencer a Milei no dudaremos en pensar en el peronismo por encima de nuestro espacio”, admite una alta fuente de la provincia de muy buena llegada al Gobernador.

Los pensamientos de Kicillof están explicitados en su movimiento derecho al futuro. El manifiesto fundacional aclara sin eufemismos por donde vendrá su narrativa: “El peronismo enfrenta un desafío histórico: reconstruirse para liderar una alternativa al experimento de ajuste y crueldad que lleva adelante el gobierno nacional de Javier Milei. Ante este modelo de especulación financiera, concentración de la riqueza y entrega a intereses extranjeros…busca rearmar un movimiento popular, amplio, nacional y popular”, afirman. El formato de la campaña lo terminarán de definir en unos pocos meses, pero las ideas fuerza ya están definidas: “no queremos inflación, pero tampoco queremos matar la economía”; “hablaremos sobre cómo mejorar los salarios y el empleo”; “cómo dinamizar a la economía y a la industria”, “pondremos foco en la generación de empleo de calidad, en reactivar la obra pública con transparencia y en la vivienda como un factor importante para la clase media”.

Saben en las huestes de Kicillof como en las del mileísmo que ambos discursos les hablan a los propios, pero siguen de cerca las encuestas que marcan al empleo y al poder adquisitivo como las principales preocupaciones hoy.

Carlos Melconian

El tercer economista en campaña es Carlos Melconian. El extitular del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri y el socio histórico de Rodolfo Santángelo y Enrique Szewach está leyendo encuestas, armando equipos y hasta elaborando su propia versión de sí mismo de cara a 2027. El plan económico ya lo tenía preparado para una eventual gestión de Bullrich que no sucedió. “Así que habrá que actualizarlo”, afirman cerca del hincha de Racing.

Las ideas fuerza irán por “un outsider no virgen”; recorrerá el camino de “un hombre que tiene historia pero que se hizo desde abajo”; “no será la ancha avenida del medio sino un país hacia adelante al que querrá apuntar”; “habrá mucho de su Valentín Alsina, pero también referencias al mundo”; “no cuestionará gran parte de lo hecho por Milei, pero hablará de encender los motores, de un capitalismo que cree en el mercado, pero también en la idea de progreso”. Detrás de escena ya hay relevamientos encargados y un equipo en gestación, publicó el diario La Nación.

A título personal y con muy bajo perfil, Fabián Jalife, psicólogo, especialista en liderazgo, cambio, y culturas de alto desempeño sobre todo en el mundo privado, está colaborando con Melconian. Se trata de algo independiente a su rol corporativo. Jalife investiga desde hace muchos años los estilos de liderazgo de época y fue noticia este año por su documental sobre El método Scaloni. Entre sus libros figura Diseñar tu cambio y Tiempo para valientes. Todos quieren ver qué enamora hoy al electorado.

Hernán Lacunza

Por su parte, el economista Hernán Lacunza es otro de los que ya formalmente anunció su plan en carrera. “La sociedad argentina no está polarizada, los que están polarizados son algunos dirigentes que quieren vivir en los polos. Están los pingüinos y los esquimales”. Su mensaje se centrará en “No es ‘esto o populismo’. Ese es un falso dilema. Se pueden hacer un montón de cosas. La obra pública no es esto o Lázaro Báez. No es que hay 6 millones de deudores porque es un problema de privados, se pueden hacer políticas preventivas sin regular las tasas. Se puede combatir el contrabando. No es ‘esto o el pasado’”, resumió con su tono habitual.

Es que a esta altura ya no quedan dudas. Ni bien despegó el avión del papa León XIV los economistas se sintieron “bienvenidos todos” a la carrera electoral.