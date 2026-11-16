l presidente, Javier Milei, brindó un discurso por el 85° aniversario del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) que se desarrolló en el Hotel Alvear y sostuvo que “el futuro del país está en las manos de los empresarios, porque son los creadores de riqueza”.

“Además de eso, quieren devaluar”, expresó en alusión a algunos economistas y opositores. “Si seguimos pensando que el crecimiento se genera incentivando el consumo es lo que pasó en los 12 años previos a que nosotros llegáramos, que no se crecía”, advirtió.“La única forma de crecer es invertir, para invertir hay que financiarlo y para financiarlo hay que ahorrar, pero insisten con incentivar el consumo”, cuestionó.

En otro pasaje de su alocución, el primer mandatario se refirió a la cuestión impositiva. “Al derecho de propiedad lo defendemos bajando impuestos. Nosotros bajamos casi cuatro puntos del PBI en reducción de impuestos: eso no lo hizo jamás nadie”, subrayó Milei.