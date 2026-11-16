El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, comunicó que la provincia desdoblará las elecciones y realizará los comicios provinciales el 16 de mayo de 2027, cinco meses antes de la votación presidencial que será el 24 de octubre.

La decisión fue oficializada a través del decreto 762 y anunciada en redes sociales por el ministro de Gobierno salteño, Nacho Jarsun.

"Queridos salteños quiero contarles que hemos firmado junto con el gobernador la convocatoria para el llamado a elecciones provinciales para el próximo 16 de mayo", manifestó.

Y agregó: "Nos parece importante que los salteños puedan elegir a sus representantes y después vamos a elegir también a nuestro representante en octubre ante la Nación".

Las autoridades de la provincia norteña proyectaban adelantar los comicios para el 16 o 23 de mayo y finalmente se decantaron por la primera opción.

Elecciones en Salta

La resolución 762 establece la renovación de gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales.

Al mismo tiempo, se disputarán: 11 bancas del Senado provincial, 30 de la Cámara de Diputados, 60 intendencias y 222 cargos de concejales. Además, en Rivadavia Banda Sur se elegirán convencionales constituyentes municipales para redactar una nueva Carta Orgánica.

Las elecciones se llevarán a cabo mediante el sistema de Boleta Única Electrónica sin primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Agencia NA