La mesa ejecutiva nacional del PRO, con Mauricio Macri a la cabeza, se reunió esta mañana por Zoom y definió acompañar en líneas generales la reforma electoral que impulsa el Gobierno y la suspensión de las PASO de cara al calendario electoral 2027, según supo Infobae.

La convocatoria incluyó a Fernando De Andreis, el diputado nacional cercano a Macri; los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires); el jefe del bloque de diputados Cristian Ritondo; y el senador Martín Goerling, presidente de la bancada del PRO en el Senado. También participaron la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; y los intendentes Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón).

El encuentro virtual se dio en un momento de tensión del PRO con el Gobierno, que impulsa la suspensión de las primarias como parte de su agenda legislativa de fin de año, y llegó horas antes de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retome el tratamiento de la reforma electoral.

A diferencia de lo que ocurrió en 2025, cuando el partido amarillo acompañó la suspensión de las primarias para las elecciones legislativas, la cúpula del PRO endureció en la previa su postura frente a una nueva modificación del sistema electoral, y condicionó su voto a definiciones sobre el proyecto de Ficha Limpia.

Más allá de la resolución de hoy, Goerling planteó sus cuestionamientos durante el fin de semana. “El sistema de las PASO no hay que tocarlo y menos a tan poco tiempo de una elección”. El senador advirtió, además, que ningún legislador del bloque firmará modificaciones al proyecto que el Gobierno presente el mismo día de la reunión de comisión.

Goerling recordó que en las dos últimas reuniones de la mesa ejecutiva del PRO, con la presencia de Macri, la decisión del partido fue mantener el esquema de primarias tal como está. La distinción que trazó es clara: una cosa fue suspender las PASO para comicios legislativos de medio término, y otra muy distinta es hacerlo para una elección presidencial. “Acá estamos hablando de la elección del presidente de la Nación y el vice”, planteó.

La reunión de este martes llega en un contexto de fricciones internas. Mientras Macri negocia un acuerdo global con La Libertad Avanza (LLA), varios gobernadores del PRO, como Frigerio, avanzan en pactos provinciales de forma autónoma. El propio expresidente reconoció que las conversaciones con la Casa Rosada no avanzan al ritmo esperado. “No se ha avanzado nada”, dijo al ser consultado sobre las reuniones que mantienen Ritondo y De Andreis con representantes del Gobierno. Desde el oficialismo, en tanto, le facturan al PRO que sus demandas exceden el peso político que le reconocen en la negociación.

Las conversaciones entre ambos espacios comenzaron el 13 de agosto y se mantienen con periodicidad quincenal, pero hasta ahora no produjeron ningún acuerdo concreto. Un rechazo del PRO a la reforma electoral hubiese tenido consecuencias directas en el vínculo con el Gobierno y complicaría aún más las negociaciones electorales. Del otro lado, un apoyo sin condiciones podría leerse como una señal de debilidad en la mesa de negociación.

La Casa Rosada calcula que puede llegar a 38 apoyos en el Senado para aprobar la suspensión de las PASO si suma los 21 senadores libertarios, 10 radicales, los 3 del PRO y cuatro legisladores vinculados a gobernadores provinciales. Pero esa cuenta todavía no está cerrada. Una parte de la UCR condiciona su voto a definiciones sobre Ficha Limpia, y varios gobernadores esperan garantías de que los libertarios no les disputarán poder en sus territorios.

El proyecto original impulsado por el oficialismo proponía eliminar las PASO de forma permanente, pero ante la falta de votos el Gobierno insiste en la opción de suspenderlas.