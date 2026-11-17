Patricia Bullrich conversa con los radicales Suárez y Abad, que serán claves para que el Gobierno pueda avanzar con la suspensión de las PASO.

Después de reactivar el debate por la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el oficialismo llegó esta tarde a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado sin los apoyos suficientes para avanzar con el dictamen. En La Libertad Avanza (LLA) admitieron que no cuentan todavía con las diez firmas necesarias para destrabar el proyecto, del que hasta ahora solo se conoce un borrador. Por eso, el debate continuará mañana.

“No hay voluntad de buscar firma de un dictamen. Se continuará con el trabajo mañana”, anunciaron al comienzo de la reunión, tras aclarar que se abrirá un cuarto intermedio hasta el miércoles al mediodía.

Según pudo saber el diario La Nación, el oficialismo ya tenía asumido que hoy no se firmaría el dictamen, si bien durante el fin de semana desde la Casa Rosada se habían jactado de que tenían los apoyos necesarios.

El de esta tarde representa el primer obstáculo para el Gobierno, que aceleró sorpresivamente el tratamiento del proyecto e incorporó durante el fin de semana la posibilidad de habilitar listas de acople, uno de los reclamos de los gobernadores aliados, sobre todo, los radicales.

La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista fueguino Agustín Coto, llega con varios frentes abiertos, especialmente por la incorporación del sistema de listas colectoras, un punto que todavía no reúne el consenso necesario y que demoró las negociaciones. A esto se suman las quejas de varios senadores que aseguraron durante el fin de semana no haber recibido el texto, consignó el diario La Nación.

Si bien la composición de la comisión es favorable para los libertarios, que cuentan con seis integrantes propios, el oficialismo contaría con ocho firmas aseguradas de las 10 que requiere para avanzar con la iniciativa.

Entre los tres indecisos que el Gobierno mira se encuentra el catamarqueño radical Flavio Fama, que no responde al gobernador Raúl Jalil y cuyo respaldo todavía está en duda, en un escenario de incertidumbre por la renovación de su banca el próximo año.

También está en duda el acompañamiento de Carolina Moisés (Jujuy), de Convicción Federal, cuya decisión estará sujeta a las conversaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores del Norte.

Entre los provinciales, la cordobesa Alejandra Vigo mantiene sus cartas bajo reserva hasta último momento, aunque desde su entorno recuerdan que siempre se mostró a favor de suspender las primarias. Ayer Vigo no quiso adelantar su postura ante la consulta del diario La Nación.

Pese al traspié que representaría una eventual postergación del dictamen, el Gobierno recibió hoy una buena noticia: Pro anunció que acompañará la reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo a pesar de haber mostrado algún atisbo de resistencia y del antecedente de haber eliminado por decreto las colectoras, en 2019.

Esta definición de Pro le garantiza al oficialismo el respaldo de los tres senadores del bloque que preside Martín Goerling Lara, quien hasta ahora había expresado reparos sobre la suspensión de las primarias. Hasta hace apenas 48 horas, Goerling se refería a que el cambio de las reglas significaba “un manoseo de la estrategia y la táctica electoral”.

Si bien el bloque de Pro no tiene representación en la Comisión de Asuntos Constitucionales, sus tres senadores acercan al Gobierno a los votos necesarios para avanzar en el recinto. Según el conteo de LA NACIÓN, el oficialismo tenía asegurados 31 respaldos, que ahora ascenderían a 34 con el apoyo del partido macrista, a solo tres de los 37 necesarios para darle media sanción al proyecto.