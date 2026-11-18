La sesión especial convocada por el oficialismo para este miércoles en la Cámara de Diputados fracasó por falta de quórum. La Libertad Avanza y los bloques que acompañaron la convocatoria lograron reunir 126 legisladores, tres menos de los 129 necesarios para habilitar el debate. De esta manera, quedaron pendientes varios proyectos impulsados por el gobierno de Javier Milei, entre ellos la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que se encaminaba a su sanción definitiva.

El fracaso de la convocatoria se produjo pese a que las distintas bancadas habían alcanzado un acuerdo en Labor Parlamentaria para establecer el orden de tratamiento y los tiempos de discusión de todos los proyectos. La planificación contemplaba una sesión de 13 horas y 9 minutos, sin incluir cuestiones de privilegio, homenajes ni apartamientos del reglamento. Sin embargo, los entendimientos sobre el funcionamiento del debate no se tradujeron en la presencia de la cantidad de diputados necesaria para comenzar.

El temario acordado establecía que la discusión comenzaría con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, a la que se habían asignado casi diez horas. A continuación, estaba previsto votar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, seguida por el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur. Después se tratarían conjuntamente dos convenios de transferencia de competencias judiciales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, para finalizar con una modificación de la Ley 24.467, que regula a las pequeñas y medianas empresas.

La convocatoria había sido impulsada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y otros legisladores oficialistas, con la intención de avanzar en la agenda parlamentaria del Poder Ejecutivo durante las últimas semanas del período ordinario.

El resultado dejó en evidencia la importancia de los acuerdos parlamentarios que el oficialismo necesita construir para garantizar el funcionamiento de la Cámara. Aunque La Libertad Avanza cuenta con aliados para acompañar determinadas iniciativas, necesita reunir una mayoría suficiente para habilitar las sesiones y, posteriormente, conseguir los votos que exige la aprobación de cada proyecto.

En esta oportunidad, la diferencia fue de apenas tres legisladores. La imposibilidad de alcanzar el quórum impidió que se abriera la discusión de cualquiera de los asuntos incorporados en la convocatoria, independientemente de los consensos que pudieran existir sobre algunos de ellos.

La reunión de Labor Parlamentaria había permitido acordar una organización detallada del debate. Según las planillas elaboradas por la Dirección de Coordinación de Labor Parlamentaria, a las que accedió Infobae, estaban previstas cinco intervenciones de los miembros informantes de los dictámenes sobre la ley de soberanía, con una duración total de una hora y 40 minutos, además de cuatro horas y diez minutos para exposiciones individuales y tres horas y 47 minutos para los bloques.

También se había establecido un mecanismo de votación abreviada para los proyectos que llegaban a la Cámara en instancia de revisión y para los acuerdos internacionales incluidos en el temario.

El entendimiento sobre la organización de la sesión no implicaba necesariamente un respaldo de todos los bloques al contenido de los proyectos, pero había permitido avanzar en la preparación de una jornada parlamentaria que finalmente no pudo concretarse.

La ley de soberanía y la reforma del Banco Central

El principal proyecto que quedó sin tratamiento fue la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, también conocida como Ley Malvinas, que concentraba 9 horas y 42 minutos del cronograma previsto.

La iniciativa contiene modificaciones al régimen de sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y reformas vinculadas con la defensa, la inteligencia y la seguridad nacional.