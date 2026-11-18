La exmandataria empezó a cobrar el beneficio en diciembre de 2010, dos meses después del fallecimiento de quien fuera su esposo y Presidente de la Nación entre 2003 y 2007. Pero tanto la pensión por viudez como la jubilación de privilegio que comenzó a percibir años más tarde, quedaron en la mira por sus causas judiciales.

En 2024, luego de que quedara firme la condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad, el Gobierno de Javier Milei decidió dar de baja ambas prestaciones. En una resolución, ANSES puso en cuestión su merecimiento debido a su situación judicial. “Durante el mandato del Presidente Milei, Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, argumentó el entonces vocero Manuel Adorni.

La exmandataria recurrió a la Justicia mediante la presentación de una apelación. En junio de 2026, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restablecer provisoriamente la pensión por viudez, la cual comenzó a recibir nuevamente desde agosto de este año.

El tribunal sostuvo que la ANSES no podía dar de baja la pensión de manera definitiva, sino que en todo caso correspondía su suspensión, y cuestionó la decisión de eliminar ambos beneficios con fundamentos vinculados a “cuestiones de honor”. La asignación vitalicia como exmandataria quedó en suspenso tras su condena y aún no volvió a percibirla.