La Libertad Avanza anunció un nuevo cambio en el proyecto de la reforma política, lo que generó un nuevo cuarto intermedio hasta las 16:30. La modificación fundamental es que La Libertad Avanza ahora definió sacar del proyecto la propuesta de las listas colectoras y volver al sistema D’Hondt.

El viraje se gestó en medio de las internas que se llevan adelante en el Gobierno nacional, con la presión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del titular de Diputados, Martín Menem, para tener las colectoras, más las diferencias deslizadas por Patricia Bullrich.

“El problema que llevó tiempo de discusión es que algunos no entendían que los votos para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no necesariamente eran los mismos para sostener las colectoras. Esto en el recinto podía generar que te lo volteen y empiecen las acusaciones de traición”, explicaron a Infobae desde el entorno de la jefa del bloque libertario. “Este es el acuerdo político con el radicalismo, suspensión de las PASO y quitamos las colectoras y que cada provincia defina qué hace en su distrito. Ahora sí se puede aprobar en el recinto”, agregaron.

Este nuevo capítulo de la interna mostró las diferencias entre Santilli y Bullrich respecto de los potenciales votos de cara al recinto. Mientras el primero aseguraba que los tenía, la segunda señalaba que no, publicó Infobae.

Otro punto es el financiamiento privado. Mientras que desde la Casa Rosada se impulsaba eliminar las restricciones, los sectores dialoguistas ponían sus reparos. Y el análisis fue el mismo: los votos para suspender las PASO que contaban en el despacho de Bullrich no eran los mismos -para eliminar las restricciones- para que los hombres de negocios pusieran fondos en las campañas.

Pero había gobernadores que pujaban por las colectoras. En este punto, la flamante propuesta del oficialismo incorpora disposiciones sobre la simultaneidad electoral, para permitir que las categorías locales puedan votarse mediante boleta única cuando las elecciones provinciales y nacionales se realicen el mismo día. “Respecto a la simultaneidad, las provincias que quieren ir en una boleta única nacional tienen que ir en una simultaneidad. La que quieran ir en una concurrente tienen que ir en la misma boleta”, dijo Bullrich a la prensa acreditada.

“Al final, la única que sabe contar los porotos acá adentro es Patricia”, señalaban con media sonrisa los asesores de la senadora por la Ciudad de Buenos Aires y ex ministra de Seguridad del Gobierno.

Otro punto fundamental en la interna libertaria era la elección de los parlamentarios del Mercosur. Menem fue uno de los que impulsaba que solo sean elegidos por los diputados los 19 representantes del distrito único, corriendo al Senado de esa definición. Según explicó Bullrich en la comisión, la propuesta de la elección de los parlamentarios del Mercosur ahora establece que los 24 representantes elegidos por distrito sean designados por las legislaturas provinciales. Pero los 19 del distrito único, 12 serían elegidos por la Cámara de Diputados y 7 por el Senado.

Esta modificación fue mal recibida por el oficialismo en Diputados, ya que Menem era uno de los impulsores, vía el diputado Nicolás Mayoraz, que actuó en modo asesor del bloque de senadores. El presidente de la Cámara baja buscaba que sean los diputados los que definieran los 19 parlamentarios del Mercosur.

Entre los cambios acordados, Bullrich señaló que se resolvió reducir al 50% la publicidad electoral en radio y televisión, con el objetivo de generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas, evitando que la capacidad de recaudación sea el único factor que determine su visibilidad. “Esto también iba a fracasar. Nosotros íbamos a tener fondos para pagar publicidad y el resto no. Lo iban a voltear. Hay que entender que todo tiene un límite”.

En una semana se definirá quién hizo bien las cuentas. Pero, por las dudas, desde el bulrichismo también aseguraron votos del “republicanismo” y aceptaron el tratamiento dentro de la ley de Ficha Limpia, algo que la Casa Rosada no quería.

Al final, y luego de varias idas y vueltas entre los diferentes campamentos que hoy conforman La Libertad Avanza, la reforma electoral que quería la Casa Rosada y que avanzaba con la eliminación de las PASO quedará suscrita solo a la suspensión y a una reducción de 50% de los espacios de publicidad gratuita. A esto se le agregó la incorporación de Ficha Limpia que el Ejecutivo no quería. El resto quedó en el camino.