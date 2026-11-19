Después de intensas horas de negociaciones, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado firmó el dictamen de la Reforma Electoral con la suspensión de las PASO 2027. El texto dejó afuera el sistema de colectoras y estableció la eliminación de la veda electoral de forma permanente.

Firmaron el despacho Agustín Coto, Patricia Bullrich, Nadia Márquez, Ivanna Arrascaeta, Luis Juez y Belén Monte de Oca de La Libertad Avanza; los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez; y, en disidencia, el correntino Carlos "Camau" Espínola, la cordobesa Alejandra Vigo y el catamarqueño Flavio Fama.

La reanudación fue fugaz y hubo más de cuatro de desconcierto por la ausencia de tres firmas al término de la reunión de Asuntos Constitucionales que presidió Coto. Ya con el proyecto dictaminado, el oficialismo informó que será llevado al recinto de la Cámara de Senadores el próximo jueves 26 de noviembre, publicó Parlamentario.

Además de Bullrich, el jefe de Gabinete, Diego Santilli -quien irá al Senado el miércoles 25 a las 15.00 a dar el informe de gestión- fue el nexo entre Casa Rosada y los gobernadores aliados para lograr torcer las voluntades respecto al proyecto de ley que envío el Poder Ejecutivo el 22 de abril pasado.

Los puntos acordados

El proyecto de ley dictaminado establece la suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para la contienda electoral del 2027. Quedó afuera la incorporación del sistema de adhesiones que proponía dos propuestas legislativas por cada fórmula presidencial.

Sobre el tratamiento fueron incorporadas la eliminación definitiva de la veda electoral y se fijó que el debate presidencial solamente va a ser obligatorio en caso de que haya balotaje que será moderado por la Cámara Nacional Electoral.

También se reduce al 50% el financiamiento público a las campañas electorales: pasa del 5% al 2,5; y se establece que los parlamentarios del Mecosur sean designados por acuerdos entre los legisladores nacionales.

Por último, queda establecido el régimen de Ficha Limpia de forma permanente, el cual prohibe las candidaturas de personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos. El dictamen firmado específica qué delitos están contemplados dentro de la Reforma Electoral.