En el encuentro pactado para este jueves UPCN decidió retirarse, por lo que la Provincia sostuvo que no había quórum para negociar. La negociación pasó a un cuarto intermedio sin fecha programada. ATE cuestionó la decisión del Gobierno de levantar la reunión, aunque destacó algunos puntos acordados en materia laboral.

Este jueves se llevó a cabo el segundo encuentro paritario, luego de que el Gobierno provincial suspendiera la reunión prevista para el pasado martes. Cabe recordar que, en la primera negociación, el Gobierno realizó una propuesta que fue calificada como “insuficiente” tanto por ATE como por UPCN.

Sin embargo, el desarrollo de la paritaria no fue el esperado, ya que UPCN decidió retirarse del lugar. Ante este panorama, la Provincia decidió levantar la negociación y suspenderla hasta nuevo aviso. Además, ratificó que los salarios de noviembre tendrán un incremento del 4%, publicó Apf Digital.

La decisión tomada por la Provincia fue cuestionada por el gremio ATE. “Quórum hay, pero no hay decisión política de hacer paritaria”, señaló el secretario general, Oscar Muntes. Y agregó: “Cuando la Asociación Trabajadores del Estado hace un planteamiento diferente, no se duda en aplicar castigos”.

A su vez, el representante gremial destacó algunos puntos que el Ejecutivo ratificó durante el diálogo entre ambas partes: “Se aseguró la continuidad de los contratos temporales que vencían el 31 de diciembre”. Además, señaló que el Gobierno manifestó su intención de dar continuidad al tratamiento del proyecto de ley presentado por ATE en la Legislatura, que contempla una jornada laboral de seis horas para los trabajadores y trabajadoras del sector.

Por otra parte, Muntes cuestionó que el Gobierno no haya presentado un plan de recuperación salarial, uno de los principales reclamos del sindicato. Según manifestó, los trabajadores estatales perdieron más del 40% de su poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión provincial.

En ese sentido, explicó que la reunión también era importante para debatir las condiciones laborales y otros puntos pendientes, como la actualización de las asignaciones familiares, que, según indicó, continúan atrasadas. Asimismo, recordó que ATE había llevado la documentación correspondiente a los 20 puntos planteados en febrero y otros reclamos, pero que no pudieron ser tratados durante el encuentro.

De acuerdo con lo informado por Muntes, la negociación pasó a un cuarto intermedio, sin fecha para un nuevo encuentro. “Es necesario seguir hablando de salario y condiciones de trabajo. Estamos cerca del fin de año y los trabajadores necesitamos previsibilidad”, sostuvo.