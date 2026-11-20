El gobernador de Chubut, Ignacio Torres confirmó mediante un decreto que desdobla las elecciones provinciales y los chubutenses elegirán gobernador el 21 de marzo. Con esta oficialización ya son cinco las provincias que separan sus comicios de la elección presidencial 2027, y se espera que en los próximos meses la mayoría también se diferencia de la fecha nacional del domingo 24 de octubre.

"El 21 de marzo los chubutenses vamos a decidir el futuro de Chubut. En Chubut vamos a discutir Chubut: lo local, lo provincial, los proyectos y las propuestas para la provincia del 2027 al 2031. Y lo vamos a hacer con reglas nuevas, más claras y más transparentes", afirmó Torres.

Con esta decisión, Torres se sumó a Chubut a las provincias que desdoblan. El calendario electoral lo abrirá Neuquén con las elecciones provinciales del 14 de febrero; mientras que el 18 de abril los santafesinos tendrán que ir a votar a las PASO provinciales, al tiempo que Maximiliano Pullaro fijó la elección general a gobernador para el 13 de junio.

A su vez, el peronista Osvaldo Jaldo estableció la elección provincial en Tucumán para el 9 de mayo; y una semana después puso fecha el salteño Gustavo Sáenz.

Son semanas de alto voltaje en la negociación sobre las elecciones del año que viene porque el Gobierno logró el dictamen en el Senado para la suspensión de las PASO 2027, pero debió retroceder en su proyecto de colectoras para ayudar a la reelección de Javier Milei. En el caso de Chubut, en octubre del año que viene, además de diputados, elegirán a sus tres senadores nacionales.

También se espera que también desdoblen Río Negro, Chaco, Jujuy, Tierra del Fuego y Mendoza, que lo tiene por Constitución.

Por otro lado, el único gobernador que confirmó que hará su elección local el mismo día de la presidencial es Raúl Jalil, en Catamarca, un peronista aliado a la Casa Rosada.

Los cambios con los que Chubut irá a una elección desdoblada

En el caso de Chubut, la provincia estrena la reforma electoral, que incluye un Código Electoral que incorpora la Boleta Única de Papel (BUP), el debate obligatorio entre candidatos a gobernador, la paridad de género y una Secretaría Electoral.

El esquema también descarta las PASO provinciales y establece la aplicación de Ficha Limpia, que impide ser candidato a quien tenga una condena por delito doloso. A esos cambios se suma la eliminación de los fueros, que recibió el respaldo del 63% de los votantes en un referéndum realizado en octubre de 2025.

La decisión de la fecha que estableció el macrista Torres complica a l peronismo, que hoy está dividido. Si no logran la unidad, por cómo es el calendario electoral en Chubut deberían hacer internas en enero, cuando todos están de vacaciones.

"El gobernador es hábil y genera temas de agenda como discutir la fecha de las elecciones. De alguna manera, eso genera un laberinto a la oposición que entra en esa especulación y es absolutamente secundaria. Si no tenemos una coincidencia en el programa, una interna es una obviedad, es indispensable", señaló José Glinsky, diputado nacional de Unión por la Patria.

Y sobre la posible interna, Glinsky agregó: "Espero que haya unidad, los que aspiramos a liderar este proceso somos varios.