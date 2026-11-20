El Gobierno de Javier Milei dispuso un aumento de $6.157 millones en el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1391/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial como parte de una ampliación presupuestaria mayor.

La ampliación corresponde al programa de Información e Inteligencia, dependiente de la Presidencia de la Nación, y está destinada íntegramente a gastos corrientes. En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo justificó las modificaciones presupuestarias en la necesidad de atender gastos de funcionamiento, personal, equipamiento e inteligencia, entre otros conceptos.

Según las planillas anexas, los mayores incrementos corresponden a servicios comerciales y financieros, con $1.500 millones; mantenimiento, reparaciones y limpieza, con $1.323 millones; y alquileres de maquinaria, equipos y medios de transporte, con $1.000 millones.

Además, se destinaron otros $800 millones para pasajes y viáticos, $600 millones para servicios de internet, $534 millones para capacitación y difusión, y $400 millones para impuestos y tasas.

La totalidad de los nuevos fondos corresponde a servicios no personales y el anexo no identifica partidas adicionales para gastos reservados. Tampoco detalla el presupuesto total que tendrá la SIDE después de la modificación ni permite determinar el porcentaje de incremento respecto de los recursos que tenía asignados previamente.

Las ampliaciones presupuestarias para la SIDE y los mayores gastos reservados

A mediados de julio pasado, el Gobierno ya había aumentado en $49.261,5 millones el presupuesto de la SIDE, dentro de la modificación presupuestaria aprobada por Milei mediante el DNU 594/2026.

En ese momento, del total incorporado al organismo, casi $7.500 millones fueron asignados a gastos reservados. Se trata de erogaciones vinculadas a actividades de inteligencia cuyo uso queda exceptuado de los mecanismos habituales de publicidad y desglose presupuestario debido al carácter secreto de las operaciones.

Anteriormente, el Gobierno ya había aumentado los gastos reservados para la SIDE en otras ocasiones. La mayor fue en julio de 2024 por unos $100.000 millones, pero también en marzo de 2025 por $1.600 millones y en mayo de 2025 por $8.017 millones.

Además, a inicios de noviembre el Poder Ejecutivo dispuso fondos para la SIDE al lanzar un curso público para el ingreso de nuevos agentes el año próximo, con postulaciones que seguirán abiertas hasta el 30 de noviembre.

La ampliación presupuestaria de este jueves

El Gobierno de Javier Milei modificó el Presupuesto 2026 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1391/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con ampliaciones para la ANSES, pensiones no contributivas y programas de discapacidad, en el marco de fuertes atrasos para esas partidas en los últimos años.

Además, se incluyen refuerzos para defensa, energía y la SIDE, mientras que en paralelo redujo partidas de asistencia financiera del Tesoro y transferencias a empresas públicas.

En los fundamentos, el Ejecutivo sostuvo que la adecuación era necesaria para garantizar el funcionamiento de distintas áreas del Estado y advirtió que, de no realizarse inmediatamente, “peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales”. También justificó los cambios en necesidades salariales, de funcionamiento y equipamiento.