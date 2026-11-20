“Porque la soberanía se construye y asegura con políticas que nunca pierdan el eje fundamental de la familia, el trabajo y la producción”, agregó Villarruel, que puso el foco en el vínculo entre la actividad industrial y el sostenimiento de las familias.

El pronunciamiento de la vicepresidenta incorporó una lectura política al cierre de la fábrica, al plantear que la producción y el empleo deben ocupar un lugar central en las políticas vinculadas con la soberanía.

Villarruel no mencionó a Javier Milei ni a funcionarios del Gobierno en el texto, aunque su mensaje se inscribe en la discusión sobre las condiciones para producir en la Argentina y el avance de las importaciones de bienes terminados.

La decisión de Arcor supone un cambio en el esquema de abastecimiento de una marca tradicional del mercado alimenticio: La Campagnola seguirá vendiendo conservas de pescado, pero dejará de elaborarlas en su planta marplatense.

Por qué Arcor cerró la fábrica de La Campagnola en Mar del Plata

La empresa explicó que la combinación de escasez de materia prima local y cambios en el mercado internacional volvió insostenible la operación. El esquema de importar pescado congelado para procesarlo y enlatarlo en el país perdió competitividad frente a proveedores que comercializan directamente las conservas terminadas.

A esa transformación se sumó la caída de los desembarques de caballa, que, según datos difundidos por el sector pesquero, fue cercana al 90% respecto de 2025. La falta de esa especie redujo las alternativas para mantener activas las líneas de producción.

El establecimiento ya había atravesado períodos de suspensiones y había dejado de operar semanas atrás. En octubre, unos 60 operarios fueron suspendidos temporalmente mientras la compañía evaluaba la continuidad de la actividad.

Respecto del personal, Arcor informó que ofrecerá a los 75 empleados afectados la posibilidad de trasladarse a otras plantas del grupo y que, para quienes no acepten, garantizará las condiciones previstas por la legislación laboral.

El cierre no implica la desaparición de la marca, que mantiene otras operaciones industriales dedicadas a alimentos elaborados a partir de frutas y vegetales en distintas provincias.

Fuente: Ámbito Financiero.