El juez federal de Victoria, Federico Martín, declaró admisible el amparo que presentaron los legisladores Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay contra el Ministerio de Economía de la Nación y Vialidad Nacional. Los organismos deberán informar por qué no se aplican a las rutas federales en la provincia los fondos del impuesto a los combustibles destinados a obras y mantenimiento vial.

La presentación realizada por el senador nacional Adán Bahl y los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay apunta a que las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos reciban las obras y el mantenimiento que debería ser financiado por el Fondo Fiduciario proveniente del impuesto a los combustibles. Plantearon que los fondos existen pero que el Ministerio de Economía de la Nación los dispuso en instrumentos financieros.

Los legisladores explicaron que en cada carga de combustible se destina por ley un porcentaje a un fondo especial denominado Sistema Vial Integrado (SISVIAL), que solo puede usarse para el mantenimiento de las rutas nacionales.

Según datos oficiales del propio gobierno nacional, en abril de 2026 ese fondo tenía más de 849.000 millones de pesos colocados en plazos fijos y títulos públicos en lugar de destinarse a las rutas. Mientras tanto, las rutas nacionales 12, 18 y 136 que se encuentran en la provincia poseen tramos deteriorados y obras paralizadas o sin terminar.

Este viernes el magistrado rechazó el pedido del gobierno nacional de llevar la causa a Capital Federal, de modo que continuará en Entre Ríos. Declaró admisible el amparo y le ordenó al Ministerio de Economía y a la Dirección Nacional de Vialidad presentar un informe detallado dentro de un plazo de 12 días.

Asimismo, y por lo pronto, el juez no hizo lugar a la medida cautelar urgente que se había solicitado, pero aclaró que esa decisión puede revisarse en cualquier momento del proceso.

“RESUELVO: 1. NO HACER LUGAR al planteo de incompetencia, en la instancia y por el momento, y HACER SABER que los eventuales planteos de incompetencia, falta de acción y falta de legitimación deberán efectuarse, de corresponder, en la oportunidad de la presentación del informe circunstanciado del art. 8 de Ley N° 16.986. 2. DECLARAR la admisibilidad de la acción de amparo entablada por ADÁN HUMBERTO BAHL, GUILLERMO MICHEL y LAURA MARIANELA MARCLAY contra el ESTADO NACIONAL -MINISTERIO DE ECONOMÍA y la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV), con domicilios denunciados. En consecuencia, requiéraseles informe circunstanciado a tenor del art. 43 de la Constitución Nacional y del art. 8 de la Ley N° 16.986, acerca del planteo formulado. Dicho informe será requerido mediante oficio ley, a librarse por Secretaría, otorgándosele un plazo de doce (12) días”, consigna la resolución.