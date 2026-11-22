Martín Menem, tironeado por la puja entre Pro y los gobernadores aliados al Gobierno, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro

Martín Menem llegará a la última semana del período ordinario tironeado por dos aliados con intereses contrapuestos. A pocos días de que el oficialismo intente aprobar el presupuesto 2027, el presidente de la Cámara de Diputados deberá administrar la disputa entre Pro y Provincias Unidas, el espacio que integran los legisladores que responden a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Cualquier concesión a uno de los sectores podría profundizar el malestar del otro y condicionar los acuerdos parlamentarios.

La disputa gira alrededor de dos cuestiones: una banca en el Consejo de la Magistratura y el tratamiento de un nuevo régimen de biocombustibles. Menem consiguió postergar la definición sobre el primero, pero no resolvió el conflicto de fondo.

La Libertad Avanza (LLA) cuenta con 95 diputados, mientras que Pro reúne 12 y Provincias Unidas, 18. Ambos espacios son importantes para la aritmética oficialista, que necesita reunir 129 legisladores para garantizar el quorum e imponerse en votaciones.

El oficialismo cuenta por ahora con alrededor de 126 votos favorables, una base importante, pero que todavía no le garantiza la aprobación.

Los gobernadores, además, mantienen reclamos propios sobre el presupuesto. Provincias Unidas presentó un dictamen alternativo que exige mayores recursos para las universidades, garantías para el financiamiento de la ley de discapacidad, una reducción del impuesto a los combustibles para aliviar el costo del transporte público en el interior y respuestas por las obras viales. También reclamaron las deudas con las cajas previsionales y la restitución del Plan Remediar.

Las diferencias también alcanzan al proyecto de Malvinas, que el oficialismo evalúa volver a llevar al recinto el próximo jueves en una sesión todavía no confirmada. El bloque cuestiona algunas atribuciones del Consejo de Asuntos Estratégicos, por considerar que podrían superponerse con competencias provinciales, y mantiene objeciones al capítulo sobre injerencia extranjera.

El desafío de Menem será conservar el respaldo de ambos sectores y evitar que sus diferencias vuelvan a trasladarse al recinto. La semana pasada, los gobernadores ya demostraron que están dispuestos a hacer valer sus votos.

El costo de tomar partido

Molestos porque consideraban que sus intereses habían sido relegados para favorecer a Pro, los legisladores de Córdoba y Santa Fe se negaron a dar quorum para la sesión en la que el Gobierno pretendía avanzar con la ley de Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El gesto fue deliberado: ingresaron al recinto, se ubicaron de pie junto a sus bancas y permanecieron allí hasta que la sesión fue levantada. “Que sepan que no tienen el quorum sin nosotros”, lanzó a LA NACION un referente del cordobesismo. “No nos dieron ninguna respuesta a nuestros reclamos”, sintetizó.

El primer foco de conflicto es la designación del cuarto representante de Diputados ante el Consejo de la Magistratura. Según la legislación vigente, dos lugares corresponden a la primera minoría parlamentaria y los otros dos se distribuyen entre la segunda y la tercera.

Los gobernadores consideran que esa última banca les corresponde por ser la tercera fuerza de la Cámara, con 18 diputados. Su candidato es el cordobés Juan Brugge. Pro, en cambio, postula a Florencia De Sensi y argumenta que, aunque cuenta con menos legisladores propios, integra un interbloque con la UCR y otras fuerzas que suma 22.

La controversia dejó la definición en manos de Menem, que se inclinaba por favorecer al macrismo. Pero, ante la presión de Provincias Unidas, el riojano optó por una salida intermedia: envió a la Corte Suprema los nombres de los primeros tres representantes y dejó vacante el cuarto lugar.

La maniobra le permitió ganar tiempo, pero no desactivar la disputa. “Nosotros vamos a seguir reclamando ese lugar”, advirtió un referente de Pro. Brugge, por su parte, ya presentó un amparo para judicializar una eventual designación de De Sensi. Ninguno está dispuesto a ceder.

La puja por los biocombustibles

El segundo capítulo del enfrentamiento gira alrededor del nuevo régimen de biocombustibles, que enfrenta los intereses productivos de distintas provincias. Los legisladores de Córdoba, Santa Fe y el norte impulsan la aprobación de la media sanción del Senado, mientras que los bonaerenses de Pro reclaman mayores protecciones para las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel.

El proyecto eleva del 7,5% al 10% el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil y del 12% al 15% el de bioetanol en las naftas. Pero el principal desacuerdo está en cómo se repartirá el mercado entre las grandes aceiteras y las pequeñas empresas independientes, que actualmente tienen reservado el corte obligatorio de biodiésel.

La iniciativa abre progresivamente ese negocio a la competencia de las grandes productoras y mantiene una cuota protegida del 4% para las pymes hasta 2036. Pro exige ampliar esa reserva al 6% y elevar el corte obligatorio al 11%.

Las diferencias quedaron expuestas durante la última reunión plenaria de comisiones, cuando los diputados bonaerenses de Pro frenaron el dictamen y reclamaron modificaciones. La decisión provocó malestar entre los representantes de las provincias productoras, que consideraban que el texto ya había sido suficientemente negociado.

“Entre los movimientos del Pro y las dudas del Gobierno, nos quedamos sin dictaminar”, cuestionó el cordobés Carlos Gutiérrez en X.

Según pudo saber LA NACION, poco antes de la sesión fallida, la santafecina Gisela Scaglia le preguntó al jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, si el proyecto sería incluido en el temario de extraordinarias. La respuesta fue que todavía no estaba confirmado, pese a que Scaglia ya había acordado con Menem acelerar su tratamiento.

La indefinición se sumó a la disconformidad imperante y fue el detonante que terminó por dejar al oficialismo sin quorum.

Por Delfina Celichini