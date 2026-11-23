El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$ 400 millones para la Argentina destinado a mejorar el aprendizaje de matemática en las escuelas primarias estatales. La iniciativa, que forma parte del Plan Nacional de Matemática impulsado por el Gobierno, busca ampliar el tiempo de enseñanza de la materia, fortalecer la capacitación de los docentes y mejorar las condiciones educativas, con especial atención en los establecimientos más vulnerables.

El anuncio fue difundido por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a través de sus redes sociales. Según detalló la funcionaria, el financiamiento permitirá avanzar con una estrategia federal acordada entre el Gobierno nacional y las 24 jurisdicciones del país.

El programa contempla incorporar una hora diaria adicional de clase con foco en matemática, además de ofrecer formación docente y acompañamiento pedagógico. También prevé brindar apoyo al servicio de alimentación escolar para mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.

A través de un financiamiento de US$400 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), impulsamos la implementación del Plan Nacional de Matemática para fortalecer los aprendizajes fundamentales en las escuelas primarias estatales de todo el país. La iniciativa, acordada entre el Gobierno nacional y las 24 jurisdicciones, busca ampliar el tiempo de enseñanza, mejorar las condiciones de aprendizaje y fortalecer la formación docente. Seguimos trabajando para mejorar la calidad educativa y garantizar más oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. @JMilei — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) November 23, 2026

De acuerdo con las proyecciones del BID, al finalizar la implementación la jornada extendida alcanzará a 34.000 secciones y 255.000 alumnos distribuidos en alrededor de 6.700 escuelas primarias estatales. La cobertura equivaldría a cerca del 38% de los establecimientos públicos de ese nivel en todo el país.

Dentro de ese universo, 2.079 escuelas serán priorizadas a partir de criterios de vulnerabilidad socioeducativa y factibilidad operativa. En esos establecimientos, el programa acompañará la ampliación progresiva del servicio de almuerzo escolar, con el objetivo de llegar a 154.500 estudiantes.

En paralelo, se impulsará la formación situada en matemática para entre 4.100 y 5.100 docentes por año, con herramientas de capacitación y acompañamiento para fortalecer las prácticas de enseñanza dentro del aula.

Cómo será el financiamiento del BID

El crédito aprobado por el organismo multilateral tendrá un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de cinco años y medio y un plazo de desembolso de cuatro años.

La operación se instrumentará bajo la modalidad de préstamo basado en resultados. Esto significa que los desembolsos estarán vinculados al cumplimiento de metas verificables, entre ellas la ampliación efectiva de las horas de matemática, la asistencia regular de los estudiantes y, en las escuelas priorizadas, la prestación del servicio alimentario y la acreditación de la formación docente.

El financiamiento representa la segunda operación bajo la línea de crédito del BID destinada a apoyar la mejora de la alfabetización integral en la Argentina. Mientras que el primer préstamo estuvo enfocado en fortalecer la lectoescritura durante el primer ciclo de la primaria, esta nueva etapa extenderá el acompañamiento al segundo ciclo, con eje en la implementación del Plan Nacional de Matemática.

El Plan Nacional de Matemática

La iniciativa se enmarca en el Compromiso Federal por la Matemática, una estrategia que articula el trabajo de la Secretaría de Educación de la Nación con las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones.

El plan busca fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina a través de asistencia técnica, formación docente, elaboración de materiales pedagógicos y herramientas de monitoreo y evaluación.

Fuente: Perfil