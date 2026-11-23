Investigadores de la estación experimental del INTA Bella Vista, en Corrientes, parecen haber encontrado una respuesta prometedora contra un flagelo que golpea a las producciones citrícolas de la región, el HLB (Huanglongbing).

Esa enfermedad bacteriana, sobre la cual el país mantiene vigilancia fitosanitaria activa, puede provocar la muerte de las plantas de naranjas, mandarinas, limones, pomelos y limas y generar importantes pérdidas productivas. El responsable de transmitirla es el Diaphorina citri, un insecto vector que, en definitiva, es el que hay que atacar para controlar el HLB.

En búsqueda de un método de control que no dependa exclusivamente de aplicaciones periódicas de insecticidas, los investigadores encontraron una solución superadora: combinando control biológico, monitoreo, coberturas vegetales y productos selectivos redujeron en más de la mitad la población de ese vector y le ganaron a los métodos convencionales, publicó Bichos de Campo.

El ensayo se llevó a cabo entre el verano de 2022 y el del 2026, y evaluó una estrategia de manejo integrado de plagas (MIP) orientada a controlar el Diaphorina citri combinando herramientas de menor impacto ambiental y echando mano a otros cultivos, a insectos benéficos y hasta aceites esenciales.

De ese modo, en un lote de limón de la estación experimental, en Bella Vista, compararon las prácticas tradicionales de control con el esquema integrado. Y el resultado está a la vista: “Durante el período evaluado se registraron 79 adultos de Diaphorina citri en el lote con manejo integrado y 181 en el convencional, lo que representó una reducción del 56%”, explicó Alcides Aguirre, entomólogo y especialista en control biológico de plagas del INTA.

Mediante el monitoreo sistemático -uno de los pilares de la experiencia, aseguran los investigadores- pudieron hacer seguimiento del impacto provocado por cada uno de los sistemas. Para detectar la presencia del vector del HLB se utilizaron tarjetas amarillas, el golpeteo de ramas y la observación directa de brotes.

Como parte del control biológico, se liberaron ejemplares de Tamarixia radiata, un pequeño parasitoide muy efectivo contra el Diaphorina citri. Y, mientras que en el lote convencional se mantuvo el uso de deltametrina, cipermetrina, mercaptotión y abamectina, se emplearon productos alternativos.

Entre ellos, los aceites esenciales de cítricos, spirotetramat y aceites vegetales, que se saben efectivos para manejar plagas como el minador de la hoja, la cochinilla roja y el propio vector del HLB.

Y no sólo se detectó una menor población de ese insecto, sino que, además, el lote demostrador tuvo casi un tercio más de los llamados “enemigos naturales”, organismos -como crisópidos, coccinélidos y arácnidos- que cumplen un papel importante en la regulación natural de las poblaciones de plagas.

Ese es un efecto buscado del manejo integrado, que busca generar condiciones favorables para conservar a esos organismos benéficos. En este ensayo se sembraron vicia villosa y avena negra en las calles del lote demostrador, utilizadas como cobertura y refugio para los “enemigos naturales”.

“Esta diversificación mostró resultados especialmente importantes: la abundancia de estos organismos en los refugios fue casi tres veces superior a la registrada en los ambientes equivalentes del lote convencional”, indicó Aguirre.

Por último, la experiencia también evaluó cambios en el manejo de las malezas, que en su caso se cortaron y dejaron como restos vegetales depositados debajo de las copas de los limoneros. “De esta manera se formó una cobertura, conocida como mulch orgánico, que ayuda a mantener el suelo cubierto y limita el desarrollo de malezas”, explicó el entomólogo, que asegura que, de manera integral, la estrategia evaluada por 4 años dio claras muestras de su efectividad.