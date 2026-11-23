“Algunos nos definen como una federación de partidos provinciales”, cuenta un radical con peluca. La encrucijada de la UCR se expresa por estos días en la falta de acuerdos para adoptar una postura en la suspensión de las PASO, el Presupuesto 2027 y otras votaciones en el Congreso que al Gobierno le inquietan. Tras la fragmentación y ruptura con los acuerdos sostenidos durante años con el PRO, el partido alcanzó niveles de desintegración y falta de consenso que encuentran a representantes del mismo espacio político en veredas políticas diametralmente opuestas. En el fondo y en la superficie se configura un debate desgastado que no alcanza nuevas sendas posibles: cómo sobrevivir a una polarización política como la actual sin perder representatividad en las provincias, construyendo acuerdos con el Gobierno nacional, sin terminar de hacer desaparecer “el ADN radical” que supo representar las ideas opuestas a la gestión de Javier Milei.

Desde el lado radical más opositor al Gobierno nacional miran con enojo y preocupación el presente: creen que hace rato les cuesta hacer pie para ser una alternativa competitiva por desinterés del propio espacio, y que hay gratuidad en acompañar a LLA, cosa que no les sorprende. “Al partido no le gustan figuras nacionales porque evidencian acuerdos provinciales. Es un radicalismo que juró intentar formar candidatos y el propio partido se lo comió”, afirman al ser consultados por este diario.

“Hay una parte que acompaña al peluca explicando que muchos de nuestros votantes lo acompañaron y no podemos dejarlos solos. Y nosotros pensamos distinto. No tenemos nada que ver con este modelo”, explicó un radical opositor a LLA, y agregó: “Lo que suceda con la suspensión de las PASO lo explicará mejor. Hay un partido que está montado en una ola. Todos pretenden blindar su elección, alambrar las provincias y abrirse posibilidad en función de cómo esté el Gobierno el año próximo. Esto que están votando es el juego de Patricia Bullrich, al 100 por ciento. No importa si es por plata, cargos, puestos; acompañar a este Gobierno te hace perder tu identidad”, publicó Página12.

El ADN radical y la falta de un líder

“Nuestros problemas no se van a zanjar en la próxima elección. Va a haber convención. Como partido tenemos un ejercicio demasiado democrático, en el buen sentido. Pero después es una federación. Podemos ir y ganar una votación, pero eso no implica que luego un gobernador nuestro, por ejemplo, vaya en contra de Milei”, explican desde altas esferas radicales. Para ellos, la política ya no es de partidos, sino de sus líderes. “Hay una Cristina, hay un Milei; nosotros no tenemos ni vamos a tener un candidato identitario a presidente”, repiten.

Las distintas facciones de la UCR fueron consultadas para reflexionar sobre el devenir identitario del partido, donde aparece —con matices— una reflexión amarga: “Ya nadie sabe bien qué es la UCR”. Desde el entorno del gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, agregan: “Es fácil ser opositor para quienes no tienen cargos de representación, pero nosotros no queremos que vuele todo por los aires; hay que construir acuerdos”, explican. “Nuestro problema, igual, antes que ser de liderazgos es de volumen”, sostienen. La “trampa” entre votar con el peronismo o sostener acuerdos con el Gobierno los terminó de fragmentar. La polarización los encuentra a los radicales, según su mirada, en uno de los peores momentos históricos: “Es una pesadilla, y una guerra por la supervivencia sin estrategia coordinada”, agregaron.

Sumando todos los espacios en los que se dividieron en la Cámara de Diputados, a noviembre de 2026 el partido quedó dividido en cuatro y con 15 diputados nacionales de origen radical (hace diez años atrás eran 40). Los diputados responden principalmente a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). El bloque oficial está presidido por Pamela Verasay, la diputada mendocina que fue criticada duramente por su espacio político tras apoyar públicamente el desfinanciamiento universitario del Presupuesto 2027 que propone LLA al acompañar el dictamen. “Aprobar el presupuesto es un acto de responsabilidad institucional que marca el rumbo del país. Necesitamos cuentas claras, previsibilidad y un Estado ordenado para que Argentina pueda proyectar su desarrollo con seriedad”, publicó la diputada en su cuenta de X con fotos del momento de la firma del dictamen. “Verasay todavía tiene que salir a explicarle a los jóvenes con los que después se reúne en encuentros donde pone el logo de la UCR en los carteles cómo puede ser que apoye el desguace educativo de este Gobierno”, dispararon desde el riñón opositor a Milei.

La UCR, el futuro y la agenda joven

Existe una demanda radical y viene de los sectores universitarios y juventudes. Darle respuestas a las nuevas generaciones que presionan para que el partido encuentre nuevamente una brújula apareció las últimas semanas entre las actividades de los radicales. En una reunión con varias facciones del partido, se llevó adelante LideRAr, un encuentro de jóvenes radicales de todo el país para formarse, intercambiar ideas y debatir sobre la democracia, los derechos humanos, la universidad pública y el contexto internacional. La actividad funcionó como un espacio de “convivencia partidaria” entre referentes radicales que hoy integran bancadas distintas en Diputados, como el correntino Diógenes González en el bloque oficial de la UCR, Karina Banfi en su monobloque, y Coletta y Juliano en Provincias Unidas, en una jornada que también incluyó a Emiliano Yacobitti y cerró con Martín Lousteau en la Facultad de Derecho de la UBA. Al ser consultados por este diario sobre el encuentro, aseguraron que existió un preacuerdo de conciliar una jornada “en paz”, para intentar, de algún modo, transmitir un mensaje esperanzador a la juventud sobre la composición de un partido que no acuerda casi en ninguna esfera de decisión.

Desde el sector de Lousteau también miran activamente al armado de cuadros jóvenes y futuros liderazgos. El próximo viernes en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA harán “Coordinar para ganar”, una jornada para jóvenes donde conversarán sobre cómo derrotar a la derecha, con invitados expertos de Estados Unidos, Brasil, Hungría, Francia y Colombia.

A la Pullaro

Los acuerdos y negociaciones entre LLA y el gobernador de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro, sufren nuevas tensiones por estos días. Un nuevo capítulo de sorprendente enojo se sucedió cuando los legisladores que responden a Pullaro, liderados por la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia, no dieron el quórum el pasado miércoles y colaboraron junto a los cordobeses de Llaryora en hacer caer la sesión donde el Gobierno se jugaba, entre otras cosas, la Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

En este caso, el enojo apuntó a Ritondo y el PRO por acuerdos en las sillas a ocupar en el Consejo de la Magistratura. Además, aparecieron reclamos viejos sin atender como la ley de biocombustibles y algunas contemplaciones a la provincia en el Presupuesto 2027. “Pullaro mandó a no dar quórum ahora, pero los apoya siempre y lo va a volver a hacer ahora con la suspensión de las PASO. Va resolviendo sobre la marcha lo que le conviene”, sueltan con amargura desde espacios radicales de otras provincias, y agregaron: “Él va a pactar con LLA para que lo dejen sin competencias fuertes en la provincial el año que viene, y después verá si los banca o les da la espalda”.

Furia tucumana

El costo a pagar de algunos radicales que con el tiempo devinieron en libertarios, a veces, es alto. Esta semana el portazo lo dio el diputado nacional Mariano Campero, quien oficializó el pasado jueves su ruptura con el bloque de La Libertad Avanza. El exintendente de Yerba Buena, y alfil a nivel nacional de Patricia Bullrich se quitó la peluca con una carta dirigida al diputado Martín Menem. Según explicó Campero, en Tucumán existiría un acuerdo electoral para 2027 entre los libertarios y el peronismo de Osvaldo Jaldo. Para el diputado los caminos de hábitat posible con el tucumano libertario Lisandro Catalán (exministro del Interior en un paso fugaz por el gabinete de Milei entre septiembre y noviembre de 2025) se cerraron. “Como tucumano es el cordobés más calentón que vi”, bromean entre radicales con peluca que lo conocen muy bien a Campero. “Se enojó por los acuerdos en Tucumán que no lo contemplan y ahora va a empezar a negociar”, agregaron.

La renuncia se produce en medio de las negociaciones lideradas por Catalán para sumar a Paula Omodeo (aliada libertaria que lidera el partido Creo) como compañera de fórmula en 2027. Esto sucede cuando el partido Creo retira la acción declarativa de inconstitucionalidad contra el artículo 90 de la Constitución provincial que habilita un nuevo mandato consecutivo.

No se hacen cargo de Losada

Otra de las declaraciones de la semana radical la dejó la senadora nacional Carolina Losada, al responder en una señal de televisión en vivo sobre las razones por las cuales acompaña la suspensión de las PASO que propone el Gobierno. “Las PASO son una herramienta importante para la democracia. Más allá del costo, o que la gente esté cansada de votar tantas veces, no estoy dispuesta a eliminarlas, sí a suspenderlas. Uno tiene que ser pragmático y ajustarse a la coyuntura”, y agregó: “El riesgo kuka es tan alto, tan alto” que entre las primarias y las generales podría armarse “un lío económico”, explicó la senadora. Tras sus dichos, este diario le consultó a radicales afines al Gobierno que tampoco encontraron palabras de acompañamiento para Losada. “Carolina es una periodista que encontró paraguas en la UCR, pero no la consideramos una radical con mirada política, ni nada parecido”, dispararon.