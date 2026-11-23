Representantes de distintos espacios políticos confluirán este viernes en una actividad para discutir cómo construir una alternativa al gobierno de Javier Milei a partir de recientes experiencias internacionales. La convocatoria contará con la participación de legisladores del PT de Brasil tras la reelección del presidente Lula da Silva, entre otros expositores de distintas partes del mundo “donde la extrema derecha fue derrotada”.

La confluencia opositora se registrará en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dominada por la UCR, bajo la premisa “Coordinar para Ganar”. El encuentro tendrá como cierre el panel titulado “¿Cómo coordinar una mayoría democrática?”, en el que compartirán escenario el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, alineado con el MDF de Axel Kicillof; la senadora nacional Juliana Di Tullio, del kirchnerismo duro; el diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, ligado al Frente Renovador e impulsor del peronismo federal; el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó; el titular de la Coalición Cívica y diputado nacional Maximiliano Ferraro; y el diputado radical porteño Martín Lousteau, uno de los impulsores del espacio.

“¿Por dónde debería comenzar la coordinación del campo democrático?”, es otra de las preguntas que conlleva la actividad convocada por el Centro para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad; Democracia en Red; la Fundación Argentina Porvenir, vinculada a Lousteau; y el periódico Le Monde Diplomatique.

En ese sentido, los organizadores sostienen que “el gobierno de Milei muestra señales significativas de riesgo autoritario”, aunque reconocen que conserva “iniciativa, identidad y una base electoral movilizada”. Frente a ese escenario, marcan que el desafío opositor no puede limitarse a “frenar a Milei”, sino que debe apuntar a “construir alternativas políticas y sociales para competir y ganar”.

En una oposición atravesada por tensiones internas, disputas de liderazgo y diferencias sobre cómo confrontar al gobierno libertario, pero también por latentes gestiones para aglutinarse en una alternativa electoral común, el encuentro funcionará como otra instancia de acercamiento con la mirada puesta en 2027.

“Las derechas autoritarias aprendieron a interpretar el malestar, construir sentido común y movilizar a la sociedad. Del otro lado, no alcanza con señalar lo que está mal. Hay que construir una alternativa que vuelva a representar”, escribió Lousteau en su cuenta de X. Y agregó: “De eso vamos a hablar este viernes 27 en ‘Coordinar para Ganar’, un encuentro para intercambiar ideas con referentes de Brasil, Francia, Estados Unidos, Hungría y Colombia y pensar cómo construir nuevas mayorías democráticas”.

Expositores internacionales

Bajo esa premisa, el seminario buscará tomar nota de experiencias internacionales para analizar “cómo se le ganó a la extrema derecha en distintas partes del mundo y si es posible replicar los distintos modelos de articulación política en Argentina”. Durante el desarrollo de la jornada expondrán especialistas y dirigentes que participaron de las últimas campañas electorales en Brasil, Estados Unidos, Hungría y Francia, entre otros.

Por Brasil estarán los diputados federales del Partido de los Trabajadores (PT) Paulo Teixeira y Wadih Damous, a un mes de la remontada del presidente Lula da Silva en el balotaje contra Flávio Bolsonaro[1] luego de la caida en la primera vuelta. La experiencia francesa será analizada por Melanie Motta Meharez, Global Senior Campaigner de Avaaz, a partir de las elecciones legislativas de 2024, donde el movimiento de Marine Le Pen y Jordan Bardella ganó la primera vuelta, pero quedó en tercer lugar en escaños en la segunda. Por Hungría disertará Anita Sperenyi, estratega de la campaña de Péter Magyar, que este año destronó del poder a Viktor Orbán[2] luego de 16 años.

Desde Estados Unidos llegarán Ravia Sahai, responsable territorial de la campaña de Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York; Michelle Mayorga, integrante del equipo estratégico de Gina Hinojosa, la demócrata de ascendencia latina que dio el golpe electoral en el bastión republicano de Texas al convertirse en gobernadora electa; y Antonio Arellano, quien lideró la campaña anti trumpista del movimiento “No Kings”.

En tanto, como representante desde Colombia estará el politólogo Nicolás Díaz, director ejecutivo del Extituto de Política Abierta, dedicada a articular asambleas ciudadanas y mecanismos participativos en políticas públicas.

Fuente: La Nación.