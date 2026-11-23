Diego Santilli presentará este miércoles a las 15 su primer informe de gestión ante el Senado y deberá responder 1.287 preguntas enviadas por los distintos bloques legislativos.

El jefe de Gabinete buscará defender los resultados del Gobierno de Javier Milei con un discurso centrado en la gestión de los últimos tres años y en el contraste con la situación que recibió la administración libertaria.

La exposición marcará la primera visita de un integrante del Gabinete nacional a la Cámara Alta desde la última presentación de Guillermo Francos. Además, será el debut parlamentario de Santilli desde que asumió la Jefatura de Gabinete el 30 de junio, publicó BaeNegocios.

Qué temas concentran las preguntas de los senadores

Según datos de la propia Jefatura de Gabinete, las consultas enviadas por los legisladores se concentraron principalmente en cuestiones económicas, que explican el 46% del total.

El segundo lugar corresponde al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, con el 18% de los planteos. Detrás aparece el área de Salud, que reúne el 11,5% de las preguntas.

Por su parte, Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Interior acumulan el 7,6% de los requerimientos.

El resto se distribuye entre organismos y ministerios como Seguridad, Banco Central, Justicia, Defensa, Relaciones Exteriores, Presidencia y Transformación del Estado y Desregulación.

Desde el entorno del funcionario anticiparon que la presentación incluirá un repaso detallado de cada ministerio y una defensa de las principales medidas impulsadas por el Gobierno.

El discurso que prepara Santilli para el Senado

En la Casa Rosada trabajan desde hace semanas en la recopilación y clasificación de las consultas parlamentarias. Santilli coordina los preparativos junto a los vicejefes de Gabinete Gustavo Coria e Ignacio Devitt, quienes lo acompañarán durante la sesión.

Fuentes oficiales señalaron que el concepto de "orden" será uno de los ejes centrales del mensaje. La estrategia apunta a vincular las políticas implementadas por el Gobierno con la situación económica, fiscal e institucional heredada al inicio del mandato.

La cantidad final de preguntas quedó fijada en 1.287, luego de que el equipo técnico unificara distintos requerimientos que inicialmente elevaron la cifra a 1.659.

Por qué la oposición impulsó la convocatoria

La presencia del jefe de Gabinete en el Senado se aceleró tras un pedido del bloque justicialista que conduce José Mayans.

Los legisladores opositores habían presentado un proyecto para exigir la comparecencia del funcionario ante la prolongada ausencia de informes de gestión en la Cámara Alta.

La Constitución Nacional establece en su artículo 101 que el jefe de Gabinete debe concurrir periódicamente al Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno y responder preguntas de los legisladores.

La negociación política que viene después

La exposición de Santilli se producirá apenas un día antes de que el Senado retome el debate sobre la reforma electoral, uno de los proyectos prioritarios para la Casa Rosada.

El funcionario también ocupa un rol clave en las negociaciones con los gobernadores aliados, tanto para garantizar apoyo parlamentario como para avanzar en acuerdos políticos con vistas al escenario electoral de 2027.

A diferencia de lo ocurrido en la última presentación de gestión realizada por Manuel Adorni, no está previsto que el presidente Javier Milei ni los demás ministros asistan al recinto. El oficialismo buscará que toda la atención quede concentrada en la primera gran prueba parlamentaria de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete.