La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una nueva reunión de mesa política en la que fijó los detalles de la convocatoria formal para las sesiones extraordinarias. Según se supo, el Poder Ejecutivo hará público el decreto este viernes con el llamado que se extenderá hasta finales del mes de diciembre.

El intercambio, que duró poco más de una hora cuarenta, se dio en vísperas de jornadas clave en las que el Gobierno se encamina a tratar la reforma electoral y el Presupuesto 2027, y buscó ordenar la agenda antes de la prorroga de la actividad legislativa.

Para la tarea, se dieron cita en las oficinas del ex Ministerio del Interior el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También asisten el asesor presidencial Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

La legisladora fue la primera en irse, a las 14.10, debido a que tenía reunión en el Senado con la Pastoral Social por la Ley de Ludopatía, que aspiran a tratar el próximo jueves.

Si bien el inicio del encuentro estaba previsto para las 13, debió postergarse más de media hora dado que algunos integrantes del círculo acompañaron al presidente Javier Milei en la reunión bilateral que mantuvo con su par de Polonia, Karol Nawrocki, quien visita el país en el marco de una gira regional que incluye a Chile.

El círculo volvió a reunirse una semana después para compatibilizar las prioridades parlamentarias y electorales que empiezan a diseñar con la reelección del libertario como principal objetivo.

El encuentro se dio en medio de un complejo escenario económico, luego de que el riesgo país se ubicara en 1.108 puntos y el dólar oficial alcanzara los 1.615 pesos. Sin embargo, también coincidió con la mejora que mostró el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora la Universidad Torcuato Di Tella y que subió un 4,1% en noviembre respecto de octubre, hasta alcanzar los 2,04 puntos.

A partir de este miércoles, el oficialismo encara una semana de intensa actividad en el Congreso, que comenzará a las 15, cuando el ministro coordinador brinde su primer informe de gestión ante la Cámara de Senadores. Allí deberá responder las más de 1.200 preguntas que recibió de los distintos bloques y apostará a defender la gestión de Gobierno en contraste con “lo heredado”.

En paralelo, la administración libertaria aspira a insistir el jueves con el tratamiento del proyecto que contempla cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, que cuenta con media sanción del Senado, luego del traspié en Diputados de la semana pasada, y avanzar con el debate del Presupuesto 2027.

La idea de la reunión fue ordenar la estrategia, evitar repetir errores y avanzar con la hoja de ruta diseñada para el cierre del año.

No obstante, la apuesta central de la Casa Rosada es la reforma electoral, que incluye la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y que comenzará a discutirse el próximo jueves en la Cámara Alta.

Las negociaciones sobre el articulado, que debió reducirse, involucran a Diego Santilli, “Lule” Menem y Patricia Bullrich. Este mediodía, los dos primeros protagonizaron un intercambio reservado en la previa a la reunión ampliada.

Tras la obtención del dictamen, el ala política se ilusiona con conseguir la media sanción de la reforma este jueves y también deposita expectativas en la Ley de Ludopatía. Si bien la idea es cerrar el miércoles con un dictamen propio, el bloque que comanda Patricia Bullrich promete avanzar con el tratamiento del tema.

La convocatoria a sesiones extraordinarias abarca solo el mes de diciembre, por lo que los libertarios intentarán avanzar también con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con la causa Malvinas; el Súper RIGI y el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos, iniciativas que aún están pendientes.

Según Infobae, durante la reunión de este martes, el reducido círculo aprovechó para cantarle el cumpleaños a Ignacio Devitt, que llegó a los 40 años.