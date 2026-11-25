La senadora Patricia Bullrich advirtió que el oficialismo de Javier Milei necesita mejorar las condiciones de la economía antes de las elecciones de 2027 para que los votantes perciban los resultados del programa de reformas. La dirigente, una de las principales aliadas del presidente, planteó rebajas impositivas, menor costo del crédito y medidas específicas para sectores en dificultades.

En una entrevista con Bloomberg, la legisladora sostuvo que el Gobierno no puede limitarse a prometer un futuro más próspero. “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”, agregó. “Hay una elección en el medio”, afirmó al referirse a la necesidad de que la recuperación llegue a los hogares y a las empresas durante el próximo año.

La senadora advirtió además que las compañías argentinas enfrentan una estructura de costos que limita su competitividad frente a rivales del exterior. Entre los factores mencionó impuestos nacionales y provinciales, gastos logísticos y otras cargas que afectan a los productores locales.

Alivio tributario y crédito para las empresas

Para Bullrich, el Gobierno debe aplicar “cambios quirúrgicos” en los sectores más golpeados. Su propuesta incluye reducir tributos y facilitar condiciones que permitan a las empresas competir en los mercados internacionales.

También pidió que continúe la baja de las tasas de interés. La exministra de Seguridad afirmó que el encarecimiento del crédito durante 2025 frenó la concesión de hipotecas y restringió el financiamiento de las firmas.

“El crédito mueve una economía”, declaró Bullrich al medio estadounidense. Según dijo, una reducción sostenida de las tasas podría impulsar tanto el consumo como las inversiones destinadas a modernizar la industria.

Las declaraciones llegan en un escenario de desaceleración económica, pérdida de empleos y cierres de fábricas. De acuerdo con datos publicados el martes, Argentina casi con seguridad ingresó en una recesión técnica en el tercer trimestre.

Bullrich conserva una imagen positiva entre las principales figuras del Gobierno, pese al deterioro de algunos indicadores económicos. Un relevamiento de LatAm Pulse, realizado por AtlasIntel para el medio, la ubicó en octubre en el cuarto lugar entre los dirigentes políticos del país, con 37 % de valoración favorable, apenas por encima de Milei.

La senadora se convirtió en una aliada clave del mandatario luego de las elecciones de 2023. Tras quedar tercera en la primera vuelta presidencial, respaldó a Milei para el balotaje y contribuyó a trasladar parte de su electorado conservador hacia La Libertad Avanza.

Luego fue designada al frente del Ministerio de Seguridad, desde donde impulsó medidas contra los cortes de calles y protestas en Buenos Aires. También encabezó una estrategia contra el crimen organizado en Rosario, ciudad donde descendieron los homicidios tras años de violencia asociada al narcotráfico.

El futuro de Bullrich y el rearmado de la oposición

Consultada sobre una posible candidatura presidencial o una fórmula como vicepresidenta, Bullrich evitó confirmar sus planes para 2027. “Cómo voy a estar posicionada, no lo sé. No es lo que estoy discutiendo”, respondió.

Sus publicaciones en redes sociales alimentaron las especulaciones. Una de ellas la mostró trabajando en su despacho del Senado mientras sonaba una canción de Lali Espósito, artista que protagonizó cruces públicos con Milei. En otra escribió: “Se vienen cosas...” junto a un emoji de ojos.

La legisladora dijo que las interpretaciones sobre esos mensajes reflejan la consolidación de nuevos liderazgos dentro del espacio oficialista. Señaló que una fuerza política necesita dirigentes capaces de ganar intendencias, provincias y cargos nacionales, aunque aclaró que eso no implica una definición sobre su futuro electoral.

Bullrich describió como “muy buena” su relación con Milei, quien en los últimos meses descartó públicamente versiones de una ruptura. Sin embargo, mostró mayor cautela al analizar el panorama político para el año próximo.

La senadora ya había marcado diferencias con la administración en otros episodios. Cuando un escándalo de presunta corrupción alcanzó al entonces jefe de Gabinete, fue la primera figura del Gobierno que cuestionó públicamente su situación. Sus publicaciones en redes sociales también alimentaron las especulaciones sobre su autonomía política dentro del oficialismo.

La senadora sostuvo que el Gobierno no debería confiar en las divisiones del peronismo. “Si se supone que nunca se van a unir y después se unen, llega el golpe”, alertó, al recordar que la oposición ha logrado acuerdos en momentos decisivos de la política argentina.

Bullrich comparó la actual etapa de reformas con el primer mandato de Carlos Menem, durante la década de 1990, cuando el expresidente aplicó transformaciones económicas y luego obtuvo la reelección. También evocó la derrota de Mauricio Macri en las primarias de 2019, que derivó en una fuerte caída de acciones, bonos y del peso.

A diferencia de aquel resultado, Bullrich afirmó que el Gobierno actual tiene margen de maniobra antes de la campaña de 2027. “Ahora estamos en una situación en la que tenemos tiempo para corregir el rumbo”, sostuvo.