La resolución corresponde al expediente "Laugmin, Viviana Ester y otros c/ Goya Corrientes S.R.L.". El tribunal entendió que obligar a un trabajador a cobrar su indemnización de manera fraccionada puede vulnerar el carácter alimentario de ese crédito, es decir, su importancia para cubrir las necesidades económicas de quien debe percibirlo.

El artículo 56 de la ley 27.802 contempla la posibilidad de que las micro, pequeñas y medianas empresas soliciten el pago de sentencias laborales en hasta 12 cuotas mensuales. El mecanismo fue incorporado para facilitar el cumplimiento de las condenas judiciales y evitar que un desembolso inmediato comprometa la situación financiera de las compañías.

Sin embargo, la decisión de la Cámara platense establece un límite a esa posibilidad. Los jueces podrán rechazar el pedido de financiación cuando consideren que las circunstancias del expediente justifican el pago inmediato o que el fraccionamiento afecta los derechos constitucionales del trabajador.

Qué implica el fallo para las pymes

La resolución representa una advertencia para las empresas que contemplan el pago en cuotas como una herramienta para organizar sus finanzas. Si bien la legislación habilita ese mecanismo, la decisión final queda en manos de los tribunales, que deberán analizar las particularidades de cada caso.

Esto significa que una pyme no puede dar por hecho que tendrá un año para pagar una condena laboral. La posibilidad de afrontar una indemnización en 12 cuotas o tener que realizar un único desembolso puede modificar considerablemente su planificación económica y disponibilidad de fondos.

Por ese motivo, el fallo también pone el foco en la necesidad de que las empresas contemplen posibles contingencias judiciales al organizar sus presupuestos. La existencia de un beneficio en la ley no garantiza que vaya a ser concedido cuando llegue el momento de aplicarlo.

Otros fallos judiciales contra la reforma laboral

La decisión de la Cámara de La Plata se suma a otros pronunciamientos que cuestionaron artículos de la ley de Modernización Laboral.

En Tucumán, un juez también declaró inconstitucional el artículo 56 y ordenó a una empresa del sector del calzado pagar en un solo desembolso más de $8,2 millones a una exempleada despedida.

En otro caso, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires avaló el artículo 55 de la normativa, que establece criterios para la actualización de los créditos laborales, y rechazó el planteo de inconstitucionalidad presentado por una trabajadora.

Los distintos pronunciamientos reflejan que la aplicación de la reforma laboral todavía genera diferencias de criterio en los tribunales. Para las empresas, el escenario implica que deberán considerar las posibles interpretaciones judiciales antes de proyectar cómo afrontarán una eventual condena laboral.

Fuente: Ámbito Financiero.