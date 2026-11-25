En un eventual balotaje presidencial, tanto Axel Kicillof como Sergio Massa obtuvieron más menciones que Javier Milei, según la Encuesta Nacional de la Consultora Analogías, realizada del 15 al 18 de noviembre de 2026. En el cruce entre Kicillof y Milei, el gobernador bonaerense reunió 41,7% y el Presidente 35,7%, con 6,1% de voto en blanco y 16,5% de indecisos. En el escenario entre Massa y Milei, el exministro obtuvo el 40,0% y el Presidente el 37,6%, con el 6,8% de voto en blanco y el 15,6% de indecisos. El propio informe señala que la diferencia es menor que la registrada con Kicillof.

La distribución del voto cambia según el género. En el balotaje entre Kicillof y Milei, las mujeres se inclinaron por el gobernador en 43,7% contra 29,5% del Presidente, mientras que entre los varones Milei se impuso con 41,6% y Kicillof obtuvo 40%. En el escenario con Massa, las mujeres lo eligieron en 43% frente a 33% de Milei, y los varones prefirieron a Milei con 42% contra 37% de Massa.

El nivel educativo también muestra diferencias. Entre quienes tienen hasta primaria, Kicillof alcanzó el 50,2% contra el 27% de Milei, y Massa obtuvo el 47,0% contra el 30% del Presidente. Entre quienes tienen secundaria incompleta, Kicillof sumó 37% y Milei 35%, mientras que Massa registró 41% y Milei 39%. Entre quienes completan la secundaria, Milei se impuso en ambos escenarios: 45,4% contra 32% de Kicillof, y 45% contra 33% de Massa.

El informe agrega que, en el escenario con Massa, Milei gana entre los jóvenes de 16 a 29 años con 44,3%, publicó Perfil.

En la pregunta de primera vuelta sobre qué espacio apoyarían para Presidente, el estudio registró una paridad en torno a los 33 puntos entre las dos principales fuerzas: Milei obtuvo 33,7% y el Peronismo Unido 33,0%. Les siguieron una fuerza de los gobernadores con 6,1% e Izquierda con 5,7%. El voto en blanco alcanzó el 3,1% y los indecisos el 18,4%. La consultora indicó que en el mes se acentuó el grado de decisión y se mantuvo la paridad y la tendencia polar.

Por género, entre los varones Milei Reunión 36% y el Peronismo Unido 34%, mientras que entre las mujeres ambos espacios se registraron 32%. Según el nivel educativo, entre quienes tienen hasta primaria el Peronismo Unido obtuvo 37% y Milei 31%. Entre quienes tienen secundaria incompleta, Milei sumó 37% y el Peronismo Unido 36%. Entre quienes completaron la secundaria, Milei alcanzó el 37% y el Peronismo Unido el 28%.

Ficha técnica: Relevamiento realizado del 15 al 18 de noviembre de 2026. Se efectuaron 2.786 casos efectivos mediante entrevistas telefónicas en formato IVR, sobre teléfonos móviles y fijos, en 24 provincias de la Argentina. La muestra se compuso en base a parámetros censales de sexo, edad, nivel educativo y distribución por localidad. El error muestral es de ±2,0% con un nivel de confianza del 95%.