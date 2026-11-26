Tras siete meses de negociaciones, el oficialismo finalmente consiguió aprobar en el Senado la Reforma Electoral que suspende las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027. Para convertirse en ley el proyecto tiene que ser avalado también en la Cámara de Diputados y se espera que el presidente Javier Milei convoque a sesiones extraordinarias para diciembre.

Por manda constitucional, el texto necesitaba 37 votos afirmativos para ser validado: consiguió 43. Apoyaron además de La Libertad Avanza, los legisladores de la UCR, el PRO y legisladores de bancadas provinciales: la chubutense Edith Terenzi, la neuquina Julieta Corroza, la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo, el correntino Carlos Epínola; los dos santacruceños (Natalia Gadano y José María Carambia) y los dos misioneros (Luis Arce y Sonia Rojas Decut)

El oficialismo consiguió los votos luego de dar marcha atrás con la posibilidad de instalar colectoras -una opción que barajaron como otra forma de competencia interna- y después de avanzar en acuerdos electorales de cara al año que viene con sus principales socios políticos: los gobernadores del PRO y la UCR, quienes no tendrán candidato a presidente propio y negociarán lugares en las listas.

Debate caliente

La justificación formal que sostiene LLA para suspender las Primarias tiene que ver con el "costo de las PASO" -200 millones de dólares- y el hecho de que la gente no tenga que ir hasta seis veces a votar en un año.

La oposición, en cambio, denunció que es una "ley de emergencia política para Milei", porque está hecha a su medida y criticaron el tamaño que puede llegar a tener la Boleta Única Papel en el caso de que las provincias que voten en la misma fecha que la nacional sumen sus cargos a la papeleta, como propone esta norma.

"¿Tanto miedo le tienen (a Cristina Kirchner) que tienen que poner un reaseguro más? Nos cambian las reglas de juego a 150 días, pero en el peronismo estamos muy acostumbrados a la persecución, el encarcelamiento. Y siempre supimos volver", planteó el kirchnerista Eduardo "Wado" de Pedro.

En la misma línea se sumó Anabel Fernández Sagasti: "Le estamos dando la lapicera a los jueces para que decidan a los candidatos. ¿Ustedes se creen exentos de esto? Y ni siquiera se espera a la sentencia firme, no se respeta el principio de inocencia".

Los pocos aliados que hicieron uso de la palabra no se mostraron del todo convencidos, pero se alinearon para acompañar. "Entiendo que las podamos suspender, pero creo que nos queda pendiente para hablar realmente de una reforma electoral integral", sentenció la chubutense Edith Terenzi, quien propuso la Primaria Abierta Simultánea y Optativa. Lo mismo que había sugerido el peronista chaqueño Jorge "Coqui" Capitanich.

El jefe del bloque PRO, Martín Goerling, admitió que él estaba de acuerdo con mantener las PASO, pero que se encolumnaron en el “pedido institucional del partido”, mientras que desde la UCR, su par Eduardo Vischi recordó que él fue el autor de las PAS que solo eliminaba la obligatoriedad de las Primarias, pero que terminaron aceptando la suspensión.

Una herramienta creada por el kirchnerismo que todos los oficialismos quisieron eliminar

Las PASO se sancionaron en 2009. Las impulsó Néstor Kirchner después de su derrota contra Francisco De Narvaez en Provincia de Buenos Aires, como una forma de evitar que el peronismo se fragmente y que puedan competir dentro de un mismo espacio.

Se aplicaron por primera vez en 2011. A nivel presidencial apenas se usaron. En 2015 las utilizaron varios espacios, entre ellos Juntos por el Cambio para elegir a Mauricio Macri como su candidato y también en 2023 cuando se enfrentaron Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta.

Sin embargo, en los últimos años todos los oficialismos intentaron eliminarlas o suspenderlas. Porque sin primarias, los gobiernos cuentan con mayor orden para ordenar sus candidatos "a dedo", en cambio, perjudican a la oposición que se queda sin esa herramienta y puede quebrarse.

Macri y el peronista Alberto Fernández lo intentaron sin éxito. El Gobierno de La Libertad Avanza quiso eliminarlas desde el inicio de su gobierno -lo planteó en la Ley Bases- pero solo consiguió la suspensión temporaria en las legislativas 2025 y volvió a la carga de cara a las presidenciales.

El proyecto de reforma original, enviado por Javier Milei al Congreso en abril de 2026, estaba compuesto por 79 artículos. Sin embargo, la versión aprobada quedó reducida a una veintena de artículos.

Los otros ejes de la Reforma Electoral

El proyecto suspende las PASO únicamente para 2027, pero introduce otros cambios que serán permanentes.

Entre ellos, crea el régimen de Ficha Limpia, para inhabilitar a ser candidatos o ejercer cargos públicos y partidarios a quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmados en segunda instancia.

Además, incorpora la posibilidad de simultaneidad con Boleta Única Papel (BUP). Es decir que las provincias que quieran unificar sus elecciones con la fecha nacional podrán incluir sus categorías locales (gobernador, intendente, legislador provincial, etc) en la misma papeleta. También incorpora la opción de votar la lista completa con una sola marca.

En cuanto a la publicidad electoral, se reducirán del 5% actual al 2,5% el tiempo de programación que los medios deben ceder gratuitamente para publicidad electoral. El oficialismo justificó que es para que dejen de "bombardear al elector" en la tele, la radio y demás medios.

También modifica la veda electoral: se permitirán los espectáculos públicos, eventos deportivos, reuniones y la apertura de locales que vendan alcohol.

El texto también elimina el debate presidencial obligatorio antes de la elección general. Sólo se hará en caso de balotaje.