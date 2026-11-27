El senador nacional por Entre Ríos Adán Bahl votó en contra de la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027 y vinculó la reforma con la falta de resultados de gestión. “Mi posición es que el mejor sistema electoral es una buena gestión. Cuando eso no está, se buscan las trampas para perjudicar a la oposición”, afirmó.

El exvicegobernador defendió la necesidad de preservar reglas electorales claras, garantizar la participación de todos los sectores y evitar que las modificaciones del sistema se conviertan en una herramienta para limitar a la oposición.

Las declaraciones fueron difundidas por la oficina de prensa del senador, luego de que el Senado de la Nación aprobara la suspensión de las primarias.

“Si el problema es el ahorro”

Bahl puso el foco en la situación provincial y cuestionó los argumentos utilizados para justificar la modificación del sistema electoral. “Si el problema es el ahorro, que se hagan en simultáneo con las nacionales”, planteó. Y agregó: “Al caerse el relato de la falsa transparencia y al verse los nulos resultados, suceden estas cosas”.

De esta manera, el legislador sostuvo que el debate público debería concentrarse en los problemas de Entre Ríos y en la capacidad de quienes gobiernan para dar respuestas concretas, en lugar de avanzar sobre cambios en las reglas de competencia política.

“Fui elegido para defender los intereses de todos los entrerrianos”

El senador también cuestionó que algunos legisladores subordinen sus decisiones a los gobernadores o a otros jefes políticos. “Yo fui elegido para defender los intereses de todos los entrerrianos”, expresó, al explicar su voto.

Internas “probablemente abiertas” en Entre Ríos

Sobre el escenario que se abre en la provincia, Bahl sostuvo que las diferencias políticas deben resolverse garantizando la participación de todos los sectores y que, sin PASO, será necesario establecer un cronograma y buscar mecanismos de internas que permitan una competencia amplia.

“Debemos dirimir diferencias o establecer un cronograma e ir a internas, que lo más probable es que sean abiertas. Hay que buscar soluciones prácticas; una interna cerrada puede dejar afuera a interesados que no puedan participar”, señaló.

Finalmente, remarcó que todos los sectores deben tener la posibilidad de participar y que, si no existe un acuerdo, debe haber una interna competitiva. El desafío, sostuvo, es construir una alternativa política con arraigo y compromiso con la realidad de Entre Ríos.