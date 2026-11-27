Tras un debate que se prolongó durante más de doce horas, el oficialismo consiguió la media sanción del proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. La “ley de leyes”, que mantiene el superávit fiscal como eje central y prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027, obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones gracias al apoyo de sus habituales bloques aliados y los gobernadores dialoguistas. Sin embargo, los libertarios sufrieron un duro revés al momento de votar el capítulo del financiamiento universitario.

El Gobierno había asignado partidas por más de $7.3 billones para todas las casas de altos estudios nacionales. Sin embargo, los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman un mínimo de $11 billones para sostener su funcionamiento.

A lo largo de la jornada, desde el oficialismo hicieron circular diferentes propuestas para acercar posiciones con los rectores y con los bloques dialoguistas. Según pudo saber Infobae, el jefe de Gabinete Diego Santilli -que estuvo presente en el Palacio Legislativo- ofreció sumar otros $1.5 billones pero desde el CIN pidieron a los bloques dialoguistas que rechacen el capítulo dado que esa cifra no alcanzaba lo proyectado por la Ley de Financiamiento Universitario (que el Gobierno subejecutó durante 2026).

Pasadas las 3 de la madrugada, al momento de la votación “en particular”, el capítulo II salió rechazado y se puso en consideración un texto alternativo de la oposición, que contemplaba partidas por $11 billones para las universidades.

Para rechazar la propuesta del Gobierno fueron fundamentales los votos de bloque que suelen votar junto con el oficialismo como Provincias Unidas (Córdoba y Santa Fe), el MID y Elijo Catamarca. También votaron en contra los misioneros de Argentina Federal, el radical Diógenes González, el ex libertario Mariano Campero, Álvaro González del PRO y la radical disidente Karina Banfi.

La propuesta de la oposición cosechó 138 votos positivos contra 109 negativos, por lo que quedó incluida en la media sanción que será girada al Senado. En caso de ser aprobada por la Cámara alta, la Casa Rosada deberá decidir si recurre a un veto parcial o acepta la modificación que le impuso la oposición. “Esto rompe el equilibrio fiscal. Hay que ser responsables y consecuentes con lo que se puede destinar”, advirtió la diputada Silvana Giudici.

“Ahora tenemos que buscar un acuerdo con el radicalismo en el Senado y llegar a un monto más accesible. Pero hay que darle un cierre a este tema”, explicaron desde el bloque LLA.

Inesperadamente, el oficialismo también salió derrotado en el capítulo IV. La oposición no solo frenó un recorte de fondos para el INTA, el INTI, el SENASA y CONICET, sino que aumentó sus partidas (el equivalente al 0,35% de la tasa estadística, un impuesto sobre las importaciones).

Otro capítulo candente fue el régimen de discapacidad. Desde el peronismo denunciaron que las planillas anexas del Presupuesto no contemplaban todos los fondos para cumplir con la Ley de Discapacidad aprobada recientemente con amplio consenso. Por ejemplo, señalaron que programas como el Incluir Salud sufrirán un recorte del 14% en términos reales.

Además, la Ley de Discapacidad establece que si el gasto de las pensiones y la cobertura médica (Incluir Salud) excede los créditos disponibles en el Ministerio de Salud, el Estado debe cubrir el faltante mediante compensaciones presupuestarias tomadas de la Jurisdicción 91, específicamente de las Obligaciones a cargo del Tesoro. Por eso, la oposición quería que esos fondos directamente se especifiquen en el Presupuesto.

“El Gobierno dice que los fondos los puede sacar el jefe de Gabinete de la Jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro (de donde sale también el bono de los jubilados). Si la plata está, como dice el oficialismo, que la pongan en la ley de Presupuesto. Si no, tendríamos que confiar en un gobierno que ya intentó no cumplir con la ley”, había explicado a Infobae un diputado del peronismo. Por eso, reclamaron que el resto de la oposición rechace tanto el capítulo de discapacidad como el que remite a las planillas anexas.

Sin embargo, el oficialismo sumó el apoyo de bloques como Provincias Unidas y Argentina Federal, por lo que logró ratificar su versión del texto. “La nueva ley se aprobó por unanimidad en el Senado y tiene el presupuesto asignado. En el artículo 35, claramente dice de qué partida tienen que salir, y además dice que es obligación para el jefe de Gabinete promover que esta ley se mantenga permanente en sus prestaciones: doble garantía”, dijo la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado.

Para asegurar la aprobación en general del proyecto, el oficialismo también accedió a hacer otros retoques menores al proyecto entre los que se destacan una partida extra de $50 mil millones para elaborar un plan de recuperación de los pasos fronterizos, unos $500 millones extra (en total unos $25 mil millones) para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, una autorización para tomar deuda por USD 90 millones para hacer obras del ferrocarril Belgrano Cargas en Salta, y habilitar una reasignación de los recursos del fideicomiso conformado por fondos del impuestos los combustibles líquidos.

Los cambios que negoció el PRO

En las semanas previas, durante el debate en comisión, el PRO obtuvo un “compromiso” de la Casa Rosada de regularizar las deudas de la Nación con la ciudad de Buenos Aires por coparticipación. Sin embargo, este acuerdo “político” no quedó plasmado en ningún artículo del proyecto.

El bloque que conduce Cristian Ritondo también logró prorrogar el régimen de promoción del autopartismo, que incluye beneficios como la devolución más rápida del IVA, amortización acelerada en Ganancias y 0% de retenciones para exportar lo que producen hasta 2032.

La Casa Rosada tuvo que ceder además en materia de transparencia: la publicación de inversiones, plazos y tarifas de las concesiones viales, junto con informes trimestrales al Congreso, quedará bajo la supervisión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda autorizó operaciones de financiamiento para CABA con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

A pedido de varios bloques aliados también se suprimió el artículo que preveía eliminar la actualización por inflación de las asignaciones familiares y la AUH.

Una señal de fortaleza a los mercados

La aprobación del Presupuesto ocurrió casi en simultáneo a la media sanción en el Senado de la reforma política que incluye la suspensión de las elecciones primarias (PASO) y a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que apunta a garantizar su independencia del Poder Ejecutivo a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro.

Las tres iniciativas constituyen una señal de fortaleza política y previsibilidad económica -superávit fiscal- a los mercados tras dos semanas atravesadas por el aumento del dólar y el Riesgo País.

El debate en el recinto

El miembro informante del oficialismo encargado de presentar el proyecto fue Bertie Benegas Lynch, quien coordinó el debate como presidente de la Comisión de Presupuesto. Durante su exposición señaló que los presupuestos que ha presentado Javier Milei se basan en tres principios fundamentales: “el déficit cero innegociable, la reducción del peso del Estado a los efectos de bajar impuestos, y la previsibilidad económica”.

“Para el ejercicios 2027 se proyectan recursos consolidados $219.3 billones y gastos totales de $216 billones, con estos queda un 0,2% de superávit financiero. Sería la primera vez que se consigue superávit financiero durante cuatro años seguidos”, continuó.

En esa línea, también destacó que “la gente acompaña el ordenamiento monetario y fiscal porque ha reconocido que le impacta positivamente que el Estado le saque la bota del cuello y no necesita políticos que le digan qué tiene que hacer con su vida y han valorado el espíritu de la libertad y ese es el gran éxito de la batalla cultural”.

A su turno, el radical disidente Pablo Juliano advirtió que el presupuesto “deja a millones de argentinos afuera, principalmente las mujeres, los niños y los jubilados”. “No encontré en ninguna parte del texto nada que se incremente en un 90% como los gastos reservados de la SIDE, qué asco, qué infamia”, denunció.

La diputada de Unión por la Patria Julia Strada destacó que “el principal problema del Presupuesto 2027 es que no se lo cree ni el oficialismo”. Y arremetió: “¿Cómo dijeron que íbamos a crecer 5% este año y lo corrigieron a 0,7% y entramos en recesión? ¿No hacen alguna reflexión respecto de la estimación del PBI? Para el año que viene proponen un crecimiento del 3% que no se la creen”.

El discurso de cierre estuvo a cargo Gabriel Bornoroni, presidente del bloque LLA: “Durante décadas el país tuvo problemas de déficit porque se gastaba más de lo que ingresaba, pero ahora estamos ante un Presupuesto que tiene equilibrio”.

En esa línea, aseguró que el objetivo del Gobierno es “no volver a los errores cometidos en la historia del país”. “Este Presupuesto pone la plata para la educación, la salud, jubilados, universidades. Este presupuesto va en consonancia con el rumbo elegido”.