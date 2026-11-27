Tras idas y vueltas del oficialismo y aliados en las últimas 48 horas, y una oposición que sumó un refuerzo clave de la iglesia católica -feroz lobby de empresas y religiosos, enfrentados-, el Senado sancionó por unanimidad la ley que previene la ludopatía infantil, con fuertes prohibiciones a la publicidad del juego. Luego se aprobó un texto complementario empujado por la jefa libertaria, Patricia Bullrich, para atacar con mayor ahínco a lo ilegal.

La iniciativa, que impide el patrocinio en equipos deportivos, de influencers y famosos, entre otras cuestiones, obtuvo 72 votos. Es decir, el pleno con presencia total. Restará la reglamentación del Ejecutivo, que tendrá 120 días para hacerlo. Además, los sitios y aplicaciones deberán implementar verificaciones biométricas para impedir el ingreso a menores de edad.

Qué se dijo en el recinto

Como miembro informante y titular de la comisión de Salud, la mileísta Ivanna Arrascaeta (San Luis), recordó la ley sobre lavado de activos de la época de Cristina Kirchner que el Senado promocionó, con una norma adicional en la misma sesión para incorporar otros ítems.

El objetivo fue asemejar aquella experiencia con la que el oficialismo buscó a través de Bullrich para blindar el combate contra el juego ilegal. El de la porteña tiene un nervio central que resaltó parte de la oposición: la intervención veloz del ENACOM -en menos de 24 horas- para bajar cualquier sitio fuera de lo legal, sin intervención previa de la Justicia, como plantea la ley sancionada. Se aprobó también por unanimidad -guiños a pedidos desde el kirchnerismo-, aunque con 71 adhesiones. Pasó a Diputados.

La Libertad Avanza consideró que el articulado que vino de Diputados deja tuercas desajustadas en ese sentido, más allá de acompañar lo que vino desde la Cámara baja. Allí, en noviembre de 2024, los libertarios -y otros- rechazaron.

Después de las quejas del peronista Pablo Bensusán (La Pampa) por querer darle más relevancia a la segunda iniciativa y no sobre la que primero estuvo en discusión, la kirchnerista Lucía Corpacci (Catamarca) señaló: “La ciudadanía nos pide una respuesta urgente que no pudimos dar y hoy podemos cumplir. Es la ley más completa de todas las que presentamos”.

A la cristinista se le sumaron el oficialista fueguino Agustín Coto y su colega de bancada, el saltarín Luis Juez (Córdoba). De repente, muchos se mostraron preocupados por un drama que lleva años sin una sola respuesta desde el Congreso. Los serpenteos fueron notables.

Desde uno de los palcos miraba todo la diputada “lilita” Mónica Frade, junto a su compañero Maximiliano Ferraro. La Coalición Cívica fue la única fuerza que mantuvo la vara sobre la lucha contra el juego en los últimos -y largos- años, ya sea a nivel nacional y provincial. Es curioso que, en el plano distrital, haya varios senadores en absoluto silencio cuando se menciona esta cuestión. Fue conmovedor el conocimiento y las cifras que, durante la noche de este jueves, trajeron los consternados legisladores.

Con cierta sensatez y honestidad, el radical Flavio Fama (Catamarca) expresó: “Es un momento donde todos tenemos que hacernos responsables por no haber sacado este proyecto mucho antes. Es fácil decir que tiempos han cambiado y que tecnología nos pasa por arriba”. De hecho, gran parte de los actores políticos -y religiosos- vieron con la pandemia, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, cómo se descontrolaron las apuestas. Nada se hizo. Y el Papa León XIV tuvo que pisar la Argentina a inicios del corriente mes para que la Cámara alta tomara nota.

Una de las que votó en contra en noviembre de 2024 en Diputados fue la karinista Nadia Márquez (Neuquén). “Mis críticas siguen siendo las mismas. Las cosas que apoyo siguen siendo las mismas”, anunció. “Ahora es tómalo o déjalo. A veces, todo lo que uno quiere es enemigo de lo que se puede”, precisó.

Márquez indicó que el articulado continúa, según su visión, con “serios errores técnicos y jurídicos”, como también observaciones en cuanto a la “competencia de jurisdicciones”. En este punto, advirtió sobre una redacción laxa que deje una ventana abierta a los distritos para no adherirse al nuevo régimen. Terminó refiriéndose a la obesidad, la masturbación y la eyaculación precoz.

Ya en los cierres, el jefe del radicalismo, Eduardo Vischi (Corrientes) reconoció que si bien “no es una ley que reúna todos los requisitos”, es una “herramienta necesaria”, así como el proyecto complementario de Bullrich. “Se pone más presión sobre las legales pero no se resuelve, porque se cae en las ilegales -más del 80% de la problemática, enfatizó-, con menos control”, advirtió. En esa línea, subrayó demoras de hasta uno o dos años de la justicia ante denuncias.

“Hoy vamos a darle una satisfacción a mucha gente”, manifestó quien comanda el bloque justicialista y kirchnerista, José Mayans (Formosa). No fue menor la mención sobre “trabajar para terminar con un flagelo importante”, y sentenció: “No voy a decir quién tiene más mérito. Me alegra que estemos tratando el tema y que estemos juntos trabajando”.

“Me parece bien el tono que planteó Mayans, de reflexionar todos. Hubo discursos que acusaron y esto es un problema que nos atraviesa a todos”, conjeturó Bullrich (Ciudad de Buenos Aires). Fue la diferencia entre dos rivales con décadas de oficio versus oportunistas que, en general, quedan siempre en el camino. Rápida de reflejos -pese a la hora-, propuso que la ley se llame “León XIV”.

Puntos destacados

*Se prohíbe de forma amplia toda publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas en línea en cualquier medio: televisión, radio, redes sociales, indumentaria deportiva, estadios, festivales, influencers y publicidad no tradicional (PNT). Se exceptúa la publicidad en el interior de salas y agencias habilitadas, con leyendas de advertencia obligatorias. Protección orientada a niños y adolescentes, con respeto de convenciones vigentes.

*Verificación biométrica. Los operadores de plataformas deben implementar sistemas de identidad digital (SID) conectados al RENAPER para verificar la identidad y edad de los usuarios mediante reconocimiento facial, tanto al registrarse, como al iniciar cada sesión y al retirar dinero. Las billeteras virtuales (PSP) también deberán aplicar estos controles.

*Exigencia a plataformas. Información clara sobre probabilidades de juego, bloqueo de acceso a personas inscriptas en el Registro de Autoexclusión (ReNA), emisión de recordatorios de “tiempo invertido” y exhibición de advertencias sanitarias en pantalla.

*Prohibiciones extra. Desactivación de acciones de fidelización, bonos de bienvenida y recompensas, así como planes de puntos.

*Operadores. Criterios más rigurosos para ser licenciatario y se faculta a la Justicia para actuar dentro de las 48 horas para notificar al ENACOM -es el nervio central y al que apunta Bullrich en su proyecto complementario, para no precisar orden y desactivar en un plazo de 24 horas- y al Banco Central para trabar el juego ilegal.

*Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA). Consolidaría los registros provinciales de autoexclusión. Cualquier persona puede inscribirse voluntariamente para quedar impedida de acceder a plataformas de apuestas. Además, los familiares de un ludópata estarían en condiciones de solicitar su inclusión, con intervención judicial en caso de negativa inicial.

*Pagos. Sólo se permiten tarjetas de débito y billeteras electrónicas con dinero disponible en cuenta, con límites diarios equivalentes a los de cajeros automáticos. Quedan prohibidas las tarjetas de crédito y los medios de pago asociados a cuentas ANSES u otras prestaciones sociales.

*Campañas. Concientización y habilitación de una línea gratuita de orientación para personas con ludopatía. El Ministerio de Educación, junto al Consejo Federal, deberá incorporar jornadas sobre la problemática en escuelas primarias, secundarias y terciarias, junto a una capacitación a docentes.

*Infracciones. Multas de entre 500 y 1.000.000 UVA, con un incremento del 50% si afectaran a menores. El texto modifica el Código Penal para agravar las penas por explotación de juegos sin autorización -de 3 a ocho años de prisión- y añade como delito la defraudación a menores mediante medios electrónicos. Los fondos obtenidos se destinarán a programas de prevención y rehabilitación de ludopatía.

Fuente: Infobae