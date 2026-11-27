El pronunciamiento llega después de las audiencias realizadas el 10 y 11 de noviembre, en las que las delegaciones de ambos países expusieron sus argumentos a favor y en contra de la solicitud argentina. La resolución será sobre las medidas provisionales y no resolverá la controversia de fondo por la soberanía de las islas.

El Gobierno de Javier Milei recurrió al organismo internacional para intentar frenar el avance del proyecto Sea Lion, que desarrollan Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al norte de las Islas Malvinas.

La Argentina inició el procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido el 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Luego, el 13 de octubre, presentó formalmente el pedido de medidas provisionales ante el Tribunal del Mar, mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá tratar la controversia principal.

La solicitud se apoya en el artículo 290, inciso 5, de la Convención, que habilita al Tribunal a adoptar medidas provisionales cuando el órgano arbitral todavía no está constituido y se considera necesario preservar los derechos de las partes.

En su presentación, la Argentina pidió que el Reino Unido:

-Impida el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte a través del proyecto Sea Lion.

-Se abstenga de utilizar información obtenida durante la exploración de recursos naturales en las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos argentinos.

-Deje de impedir que la Argentina cumpla con sus obligaciones de protección y preservación del medio marino.

-Evite cualquier otra medida que pueda agravar la controversia, en particular el otorgamiento de nuevas autorizaciones para explotar recursos de la plataforma continental en disputa.

La Cancillería argentina sostiene que el objetivo es proteger los derechos soberanos sobre la plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido afecten recursos que considera propios.

El Gobierno también argumenta que la extracción de petróleo constituye un daño irreversible, porque se trata de un recurso no renovable. Durante las audiencias, el embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de Cancillería y agente argentino ante el Tribunal, advirtió: “Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”.





Qué respondió el Reino Unido

La posición británica fue rechazar en su totalidad el pedido argentino y solicitar al Tribunal que desestime todas las medidas provisionales.

En su presentación, Londres planteó cuatro objeciones principales. Cuestionó que el futuro tribunal arbitral tenga competencia inicial para tratar la controversia, puso en duda la verosimilitud de los derechos invocados por la Argentina y sostuvo que no existe riesgo de perjuicio irreparable ni una situación de urgencia que justifique una intervención cautelar.

Para respaldar su postura sobre la falta de urgencia y de daño irreparable, el Reino Unido presentó declaraciones testimoniales de Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas; Ian Ramsay, ejecutivo de Navitas Petroleum; y Samuel Moody, director ejecutivo de Rockhopper Exploration.

Durante las audiencias, la delegación argentina defendió la competencia del Tribunal y sostuvo que la explotación podría avanzar antes de que el arbitraje esté en condiciones de resolver la controversia. En sus alegatos finales, la representación nacional insistió en la necesidad de actuar de manera urgente y cerró con una frase contundente: “Es ahora o nunca”. El Reino Unido, por su parte, pidió que el Tribunal no dé lugar a ninguno de los reclamos argentinos.

Sea Lion: el proyecto petrolero que está en el centro de la disputa

El caso gira en torno a Sea Lion, un desarrollo hidrocarburífero ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas.

El proyecto es operado por Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, junto con Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.

Según la información publicada por las compañías y difundida por Ámbito, el plan contempla una primera fase de 11 pozos de producción y una segunda etapa con otros 12. La iniciativa incluye pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo.

Las empresas proyectan iniciar las perforaciones de desarrollo durante 2027 y comenzar la producción comercial en marzo de 2028. El desarrollo tendría una vida productiva superior a los 30 años.

Ese cronograma es uno de los argumentos centrales de la Argentina para justificar la urgencia del pedido. El Gobierno busca que el Tribunal intervenga antes de que el proyecto avance hacia la etapa de perforación y producción, mientras todavía está pendiente la discusión internacional sobre los derechos que reclama el país.

La posición de Cancillería y el reclamo por los recursos naturales

La Cancillería argentina formalizó el inicio del arbitraje el 28 de septiembre y sostuvo que continuará utilizando las herramientas diplomáticas y jurídicas disponibles para defender los derechos soberanos del país.

En un comunicado oficial del 6 de noviembre, la Oficina del Presidente informó que la presentación ante el Tribunal del Mar fue realizada por equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro.

El Gobierno afirmó que el objetivo es impedir la explotación de hidrocarburos en Malvinas Norte y proteger los recursos de la plataforma continental argentina.

El canciller Pablo Quirno volvió a ratificar el reclamo días antes de la decisión. “Estamos hoy ante una intención del Reino Unido de explotar petróleo en las Islas Malvinas, cosa que nosotros evidentemente no aceptamos”, afirmó.

Quirno también explicó que la Argentina busca que las actividades se detengan antes de que el arbitraje pueda resolver el fondo del conflicto: “Nosotros hemos pedido que paren esta explotación antes de que se haga el arbitraje”.

El funcionario sostuvo que el reclamo continuará independientemente de lo que resuelva el Tribunal sobre las medidas provisionales.

Qué puede resolver este sábado el Tribunal

La orden que se conocerá este sábado puede conceder las medidas solicitadas por la Argentina, rechazarlas o adoptar una solución parcial. El alcance dependerá de la evaluación que hagan los jueces sobre la competencia del organismo, la urgencia del pedido y la necesidad de proteger provisionalmente los derechos invocados.

Una decisión favorable a la Argentina implicaría medidas de cumplimiento obligatorio para el Reino Unido mientras se desarrolla el procedimiento arbitral. Una vez constituido, el tribunal previsto en el Anexo VII podrá mantenerlas, modificarlas o revocarlas.

En cambio, si el Tribunal rechaza la solicitud, el arbitraje principal continuará su curso, aunque sin las medidas provisionales que busca el Gobierno nacional en esta etapa.

La resolución no definirá a quién pertenecen las Islas Malvinas ni resolverá de manera definitiva la disputa por la soberanía. El procedimiento se concentra en la interpretación y aplicación de la CONVEMAR y en la posibilidad de adoptar medidas urgentes para preservar los derechos de las partes.

La decisión de Hamburgo será, de todos modos, un hito en la estrategia argentina para frenar el desarrollo petrolero de Sea Lion. El Gobierno busca que el pronunciamiento internacional impida que la explotación avance antes de que se resuelva la controversia de fondo.

Mañana, a las 8 de la Argentina, se conocerá si el Tribunal del Mar considera que existen razones suficientes para intervenir y ordenar la suspensión de las actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte.

Fuente: Ámbito Financiero.