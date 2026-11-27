Bajo este esquema, las agrupaciones y alianzas deberán exigir a todos sus precandidatos y candidatos, tanto titulares como suplentes, el certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia y una declaración jurada en la que manifiesten no estar alcanzados por las inhabilitaciones previstas en la norma.

En paralelo, el texto dispone que los tribunales comuniquen las sentencias condenatorias confirmatorias a la Cámara Nacional Electoral y al Registro Nacional de Reincidencia para su registración y control durante los procesos de oficialización de listas de candidatos.

El proyecto también crea el Registro Público de Ficha Limpia, bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral, donde quedarán asentadas las sentencias de segunda instancia confirmatorias de al menos uno de los delitos fijados en primera instancia, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas comprendidas, con una fecha de corte fijada antes del 31 de diciembre del año anterior al de la elección.

Además, el régimen amplía el alcance de las inhabilitaciones a la designación de funcionarios del Poder Ejecutivo y organismos o empresas estatales, como jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios, mientras la restricción rige hasta el cumplimiento de la pena o la eventual revocación de la condena, siempre que la iniciativa supere el filtro pendiente en Diputados.

El Senado nacional aprobó este jueves en general la reforma electoral que dispone la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027, con 43 votos a favor, 29 en contra y ninguna abstención, y giró el expediente a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley durante las sesiones extraordinarias.

De acuerdo con el texto sancionado, la medida regirá únicamente para los comicios de 2027, instancia en la que cada agrupación deberá definir sus candidaturas según sus propias cartas orgánicas y presentar una sola lista por categoría, mientras que para las elecciones posteriores volverá a aplicarse el sistema vigente. Durante el debate, desde el PRO remarcaron esa diferencia respecto de la eliminación definitiva que pretendía originalmente el Gobierno: "Suspendemos para el año que viene, pero en el 29 volvemos al viejo sistema".

El proyecto aprobado quedó reducido a 25 artículos luego de semanas de negociación entre el oficialismo y los bloques aliados, que firmaron el dictamen la semana pasada e incorporaron el tema en una sesión en la que también se abordó Ludopatía. El miembro informante, Agustín Coto, definió el articulado como "el fruto de una serie de discusiones y acuerdos de mayoría" y admitió que "el proyecto original era más extenso", mientras que el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, señaló que la iniciativa había pasado de más de 70 artículos a 40, luego a 18 y finalmente a la versión votada "porque para conseguir el quorum tienen que negociar".

Según consignó Perfil, sobre el cierre de la discusión se introdujo además una modificación solicitada por Cancillería en el capítulo referido al Parlasur, mediante la cual la designación de los parlamentarios del Mercosur quedará exclusivamente en manos del Congreso Nacional, repartida en un 50% para el Senado y un 50% para Diputados. De ese modo se descartó el esquema híbrido con participación de las legislaturas provinciales que figuraba en el borrador inicial, ya que, según explicó Coto, en Cancillería advirtieron que esa alternativa "se da de bruces con la condición de legislador nacional" exigida para el cargo.

La definición definitiva quedó ahora en manos de Diputados, donde el oficialismo prevé tratar la reforma durante el período de sesiones extraordinarias, tras haber llegado a la votación en la Cámara alta con un piso estimado de entre 38 y 40 votos, por encima de los 37 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.