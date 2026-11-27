Diego Santilli, Guillermo Devitt y Lule Menem monitoreando la votación de la suspensión de las PASO en el Senado. Foto Federico López Claro.

Tras la contundencia con la que el Gobierno consiguió aprobar en el Senado la Reforma Política - que incluye la suspensión de las PASO- el oficialismo en Diputados se entusiasma con convertirla en ley a mitad de diciembre. Como se trata de un proyecto que modifica cuestiones electorales requiere mayoría absoluta: la mitad más uno del total de los legisladores.

En el Senado necesitaban 37 votos afirmativos y terminó alcanzando 43, más de los que esperaban incluso en la bancada de La Libertad Avanza.

Cuando vieron que su voto no cambiaba nada, varios legisladores que responden a gobernadores se terminaron sumando. "Les conviene si después tienen que ir a pedir algo a Rosada", observaban fuentes de la bancada libertaria.

Lo cierto es que esos números le allanan el camino a Martín Menem en Diputados. Una vez que el presidente Javier Milei convoque a extraordinarias, en la Cámara Baja planean realizar al menos dos reuniones de comisiones en la semana del 9 y 10 de diciembre para debatir el proyecto y votarlo en el recinto en la semana del 15.

Los números en Diputados

En Diputados necesitan 129 votos afirmativos, pero La Libertad Avanza confía en cosechar más de 135 votos.

Si la votación en Diputados se repite en espejo a la del Senado, no tendrán problemas. En la Cámara Alta, votaron a favor LLA, el PRO, la UCR y senadores que responden a gobernadores de Chubut, Salta, Neuquén, Córdoba, Santa Cruz, y Misiones, aunque estos últimos se abstuvieron en la votación en particular del artículo que suspendía las PASO.

Siguiendo esa lógica, el proyecto sumaría 94 votos de la bancada oficialista, 12 del PRO y 6 de la UCR más la radical bonaerense Karina Banfi que tiene un monobloque.

Los dos aliados del MID -ahora que se quitó del proyecto el requisito que obligaba a los partidos a presentar más avales para presentar candidatos- también acompañarían. Aunque esperan definiciones de la estrategia electoral que tendrá el oficialismo en la Ciudad y en la Provincia para definir. A los dos se les vence el mandato el año que viene.

Los federales están desperdigados en distintas bancadas: si mantienen la misma postura que en el Senado acompañarían la Reforma los tres salteños y cuatro misioneros que integran el bloque de Argentina Federal; la neuquina Karina Maureira, y el santacruceño José Luis Garrido.

Pero en Diputados LLA también sumaría a los dos sanjuaninos que responden al mandatario Marcelo Orrego, quien respaldó la suspensión de las PASO. "Está bien suspenderlas, es un reclamo de la gente y un gasto enorme", declaró días atrás.

Dentro de Provincias Unidas están divididos, como siempre. Sin embargo, si mantienen la misma postura que Alejandra Vigo en el Senado, los seis cordobeses que responden a Martín Llaryora acompañarían. En Córdoba, de hecho, nunca existieron las PASO a nivel provincial.

En esa bancada también se encuentra el diputado chubutense Jorge Avila que responde al gobernador del PRO Ignacio Torres, y los tres santafesinos aliados al radical Maximiliano Pullaro que están a favor de la suspensión de las PASO.

Votos en contra

En el bloque peronista, que considera que "la suspensión de las PASO es una decisión fundada en el miedo de Milei a perder las elecciones", se mantendrán encolumnados detrás del rechazo. Son 92.

A ellos se sumarían también los tres tucumanos alineados a Osvaldo Jaldo, quien defiende las PASO porque las considera una "herramienta" para que los espacios políticos se ordenen.

También están en contra de la suspensión los dos diputados de la Coalición Cívica, más Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal.

Eso no quita que después, en la votación en particular, algunos diputados voten a favor de otros temas como Ficha Limpia, que forma parte del proyecto.

Los otros cambios además de las PASO

El proyecto suspende las PASO únicamente para 2027, pero establece modificaciones permanentes al sistema electoral. Entre ellas, incorpora el régimen de Ficha Limpia, que impide ser candidato o ejercer cargos públicos y partidarios a personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia.

También permite unificar las elecciones nacionales y provinciales mediante la Boleta Única Papel (BUP), incluyendo todas las categorías en una misma papeleta y habilitando el voto a lista completa con una sola marca.

Además, reduce del 5% al 2,5% el tiempo de publicidad electoral gratuita que deben ceder los medios de comunicación, flexibiliza la veda electoral, y mantiene el debate presidencial únicamente para una eventual segunda vuelta (balotaje).