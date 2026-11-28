El oficialismo consiguió media sanción para la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027, convocó a extraordinarias durante todo el mes y descarta anuncios para reactivar el consumo, mientras en la Casa Rosada comienzan a delinear el escenario con el que Javier Milei buscará la reelección.

El Gobierno cerró el período ordinario con dos victorias legislativas centrales para su estrategia de cara a 2027, luego de que el Senado diera media sanción a la suspensión de las PASO y Diputados avanzara en paralelo con el Presupuesto, lo que le dio aire al oficialismo para encarar las sesiones extraordinarias durante diciembre y preparar la estrategia con la que el presidente Javier Milei buscará la reelección.

Con estas medidas, la Casa Rosada espera sostener la estabilidad económica, pese a los habituales aumentos estacionales de fin de año, y terminar de sellar la eliminación transitoria de las primarias, una pieza clave para el diseño de la campaña.

La denominada reforma política, que además incorpora Ficha Limpia, la suspensión de la elección directa de parlamentarios del Mercosur y una reducción del 50% en los espacios de publicidad partidaria, deberá ahora obtener la sanción definitiva en la Cámara baja, donde de todas formas el panorama aparece como más sencillo para las aspiraciones de La Libertad Avanza.

El buen momento por el que está pasando el oficialismo en el Congreso también se vio en los avances del proyecto relacionado con la prevención de la ludopatía y la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

Quedaron para el temario de diciembre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada a la causa Malvinas, que no consiguió acuerdo la semana pasada; la Ley de Cabotaje y varios pliegos judiciales, diplomáticos y militares, un conjunto de iniciativas que la mesa política pretende destrabar antes de que cierre el año.

La cúpula libertaria confía en que estos avances legislativos traerán también tranquilidad en el plano económico, luego de algunos días de turbulencias con el riesgo país y el precio del dólar.

En el Palacio de Hacienda ratifican el rumbo del programa e insisten en que no habrá modificaciones, a pesar de que algunos sectores internos reclaman medidas para reactivar el consumo.

La jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a marcar diferencias en una entrevista en la que pidió introducir ajustes “quirúrgicos” en el plan económico para que la recuperación llegue a la población antes de los comicios de 2027.

“No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028, hay una elección en el medio”, advirtió, además de reclamar una reducción de impuestos, menores costos logísticos y una baja en las tasas de interés.

La senadora opinó que el Gobierno todavía se encuentra “en una situación en la que tiene tiempo para corregir el rumbo” y comparó el contexto actual con la experiencia que vivió en la gestión de Mauricio Macri tras la derrota electoral de 2019.

Esa mirada contrasta con la que exhibió vocero, Adrián Ravier, quien en una conferencia de prensa reciente rechazó que la economía argentina haya entrado en recesión y remarcó que, más allá de la desaceleración de la actividad, el Poder Ejecutivo considera exitoso el programa de estabilización y no prevé un cambio de estrategia.

En ese esquema, desde la Casa Rosada insisten en que la mejora de la competitividad depende, en gran medida, de que las provincias reduzcan su propia carga impositiva, lo que abrió una nueva discusión con los gobernadores.

La propuesta la hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la que les planteó a los mandatario locales eliminar el Impuesto a los Sellos a cambio de una compensación nacional del 50 por ciento de lo que vayan a perder de recaudación por esa decisión.

Sin embargo, las provincias responden con el reclamo de un pacto fiscal más amplio, que incluya una revisión conjunta de tributos nacionales como el impuesto al cheque y el gravamen a los combustibles, en una discusión que todavía no tiene fecha de resolución

Esa tensión convive con el inicio de los cálculos electorales dentro del oficialismo, en momentos en que Milei empieza a delinear la estrategia para buscar la reelección.

En su entorno coinciden con la idea de que “su rival es él mismo”, aunque ven como un alivio que se haya avanzado con la eliminación transitoria de las PASO para el año próximo.

El objetivo máximo de la mesa política es que el Presidente se imponga en primera vuelta, una meta que el propio mandatario adelantó públicamente durante las Jornadas Monetarias y Bancarias organizadas por el Banco Central.

“Para quien sea mi sucesor en 2031, porque voy a ser reelecto, no tengan dudas de que vamos a ganar en primera vuelta”, afirmó el líder libertario en ese evento.

No obstante, en el equipo que diseña la estrategia reconocen que ese objetivo “es algo muy difícil de lograr”, incluso si, como todo hace suponer, finalmente se suspenden las primarias.

“Pero más allá de eso, la eliminación de la PASO le quita una herramienta de unificación de oferta al adversario, pero además patea más lejos el riesgo económico que podría generarse ante el escenario de unas PASO que muestren un resultado ajustado”, destacaron a Infobae en ese sector.

Sobre el temor de que, en una eventual instancia primaria, el peronismo pudiera imponerse en primer lugar, un escenario que ya no existiría al suprimirse esa etapa, en el entorno libertario restan importancia al planteo y aseguran que “se va a tener el mismo efecto antes del balotaje si ganan en octubre”.

Asimismo, remarcan que el desempeño de La Libertad Avanza en las urnas “va a depender mucho de la oferta electoral que haya”, algo que ya expresó el asesor presidencial, Santiago Caputo, en su cuenta de X.

En ese sentido, consideran que “si el adversario es Axel Kicillof, va a haber una victoria clara de Milei”, aunque admiten que el escenario podría complicarse si el justicialismo decide lanzar a un candidato con un perfil más moderado, capaz de polarizar menos con el Presidente.

El futuro de las primarias terminará de definirse durante diciembre, mes en el que el oficialismo espera aprobar buena parte de las leyes pendientes, aunque para eso deberá sostener la relación con los bloques aliados, en la antesala de un año marcado por la campaña electoral y por la discusión sobre el rumbo económico que mantienen abierta algunos sectores del propio Gobierno.

Fuente: Infobae, Federico Galligani.