La decisión, por 18 votos contra tres, deja al consorcio de empresas de Sea Lion sin restricciones para avanzar con el cronograma de perforaciones previsto para marzo de 2027. El arbitraje internacional, sin embargo, continúa abierto.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado, por 18 votos contra tres, la solicitud de medidas provisionales presentada por Argentina contra el Reino Unido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en aguas próximas a las Islas Malvinas.

La orden fue leída en Hamburgo por el presidente del organismo, el juez camerunés Maurice Kamga, y deja al consorcio de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration sin restricciones inmediatas para avanzar con el cronograma de perforaciones previsto para marzo de 2027. El arbitraje internacional, sin embargo, continúa abierto.

En la deliberación participaron 21 jueces: los 19 miembros del Tribunal más dos magistrados ad hoc -Raúl Vinuesa, designado por Argentina, y Vaughan Lowe, designado por el Reino Unido-. El TIDM dejó asentado expresamente que su resolución no prejuzga la jurisdicción del futuro Tribunal Arbitral del Anexo VII, la admisibilidad de los reclamos argentinos ni el mérito de las pretensiones de ninguna de las partes.

El fundamento central del rechazo fue que las cuatro pretensiones de Argentina (derechos en la plataforma continental, explotación unilateral, obligaciones ambientales y agravamiento de la controversia) requerían determinar previamente cuál de los dos Estados tiene soberanía sobre las Islas Malvinas y jurisdicción como Estado ribereño en las zonas en disputa.

El TIDM concluyó que esa es una controversia de soberanía territorial que, en esta etapa y bajo el mecanismo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), está fuera de su competencia. Por esa razón, tampoco analizó si existía urgencia, si Sea Lion podía causar daño grave al medioambiente marino ni si correspondía frenar perforaciones o infraestructura.

Esta fue, precisamente, la estrategia de Londres: encuadrar la discusión en un reclamo de soberanía territorial. Por ello es que el gobierno argentino buscó reforzar que esta instancia era para analizar los recursos naturales del Atlántico Sur.

Aunque rechazó el pedido argentino, el TIDM dejó formalmente registradas tres declaraciones realizadas por el Reino Unido durante las audiencias: que la extracción de petróleo no comenzaría antes de marzo de 2028; que las perforaciones no se iniciarían antes del 21 de marzo de 2027; y que no se otorgarían nuevas licencias, dado que el régimen de licencias se encuentra suspendido. El Tribunal no convirtió esas manifestaciones en medidas provisionales obligatorias, pero su inclusión en el texto de la orden las deja registradas como compromisos públicos ante el organismo.

Antes de conocerse el fallo, e independientemente del resultado final, el gobierno argentino consideró como “histórico” que se haya conseguido dejar asentado ante un tribunal internacional, por primera vez, que existe una controversia con el Reino Unido sobre los recursos del Atlántico Sur. Y, a su vez, un antecedente sobre la soberanía territorial.

La comitiva argentina que escuchó el fallo viajó a Hamburgo el jueves por la noche. A diferencia de las audiencias de principios de mes, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal, a cargo de la coordinación, se quedó en el país. En la sala del Tribunal estaban presentes el embajador Mario Oyarzábal, agente designado ante el Tribunal y director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería. Lo acompañaron la embajadora argentina en Alemania, Bettina Pasquali de Fonseca, y los asesores legales externos Marcelo Kohen y el neerlandés Nicolaas Schrijver.

Minutos después de conocerse la resolución, el Reino Unio emitió un comunicado donde manifiesta su “satisfacción” por la decisión de no dictar medidas provisionales. “Este resultado supone una reivindicación de la sólida defensa jurídica y la estrategia del Reino Unido”, se indicó en el texto.

“Argentina intentó impedir que los habitantes de las Islas Malvinas tomaran sus propias decisiones soberanas y fracasó en este intento. El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas, su soberanía y derechos soberanos sobre las zonas marítimas circundantes, y el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas”, agregó.

Y completó: “Ahora instamos a Argentina a que respete el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a decidir su propio futuro y le instamos a que ponga fin a la presión económica generalizada que ejerce contra las Islas Malvinas”.

Un día antes del fallo, el Foreign Office publicó el comunicado final del Consejo Ministerial Conjunto que incorporó la denominada “coerción económica argentina” sobre el archipiélago al apartado de seguridad nacional e igualó las amenazas a los territorios de ultramar con amenazas directas al Reino Unido.

La posición se conoció luego de que Buenos Aires iniciara procesos administrativos contra 60 personas físicas y jurídicas vinculadas a la explotación de hidrocarburos. Además de la continuidad del arbitraje, la Argentina -según supo Infobae- seguirá por este camino, en el marco de una “estrategia integral”: más presiones sobre empresas y contratistas.

El presidente Javier Milei, a través de un comunicado difundido en X, cuestionó el fallo aunque destacó el reconocimiento de la disputa de soberanía de Malvinas, sostuvo que “no es la última palabra” y reclamó a la Cámara de Diputados que trate y sancione la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. “Su demora entusiasma al gobierno británico”, sostuvo el mandatario.

Para el Gobierno, el fallo no implica un “reconocimiento de derechos de soberanía a ninguna de las partes, ni que se conviertan en legítimas las acciones británicas”. Tampoco exime al Reino Unido “de su obligación de abstenerse de modificar unilateralmente la situación ni de negociar con la Argentina para poner fin a una situación colonial que las Naciones Unidas han instado a resolver”.

No es -aseguran en Casa Rosada- una deciisón final. “Se trata de una decisión preliminar que no prejuzga ni la competencia del Tribunal Arbitral ni el fondo de la controversia”.

El proyecto Sea Lion, operado por Navitas (65%) y Rockhopper (35%), está ubicado a 198 kilómetros al norte del archipiélago, en un bloque de 541 km². Contempla 23 pozos, una fase de producción de hasta 35 años y la extracción de más de 310 millones de barriles. La disputa entre ambos países se aceleró el 21 de septiembre de 2026, cuando el gobierno de Burnham extendió todas las licencias de producción hidrocarburífera de las islas por cinco años más. Las perforaciones estaban previstas para marzo de 2027 y la extracción comenzaría un año después.

El TIDM, además, señaló que el Reino Unido esperaba que el Tribunal Arbitral del Anexo VII quedara constituido antes de fin de 2026 o, como máximo, en enero de 2027, y que Argentina también manifestó disposición a avanzar con rapidez. El Tribunal exhortó a ambas partes a cooperar para su pronta constitución.

En otro apartado, el TIDM afirmó que la Convemar es aplicable en la zona marítima en disputa y que espera que Argentina y el Reino Unido actúen en consecuencia, una afirmación que no resuelve la soberanía sobre las Islas, pero deja establecido que las conductas de las partes en el área deben ajustarse a la Convención.

Fuente: Infobae, Patricio Tesei.