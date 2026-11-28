Mientras el ecosistema libertario festejó, en la línea diplomática del Palacio San Martín reconocen el fallo como un resultado esperable. El arbitraje todavía no tiene árbitros y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional espera una nueva sesión.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó por 18 votos contra 3 las medidas provisionales que la Argentina había pedido para frenar el proyecto Sea Lion. En sus fundamentos, dejó asentado que para resolver el planteo había que determinar antes qué Estado tiene la soberanía sobre las islas. Sobre esa premisa, la Oficina del Presidente armó su respuesta y celebró que el tribunal haya reconocido la existencia de una disputa de soberanía que Londres niega. Sin embargo, el Gobierno no logró frenar la perforación y explotación de los recursos hidrocarburíferos sino hasta marzo del año próximo.

En ese contexto, el Gobierno decidió presentar la decisión del Tribunal como un triunfo. La lectura no es casual. Con la cautelar descartada, el Ejecutivo necesitaba un punto de apoyo para sostener el reclamo sin admitir un revés. El comunicado oficial aclara que la Argentina "no comparte" la falta de jurisdicción para dictar medidas y remarca que se trata de una etapa preliminar que "no prejuzga" sobre el fondo. El canciller Pablo Quirno fue más lejos y habló de "un paso histórico".

Al declararse sin jurisdicción prima facie, el tribunal ni siquiera analizó la urgencia ni el riesgo de daño irreparable, que eran los ejes de la presentación argentina. Votaron 21 jueces, incluidos dos ad hoc: Raúl Vinuesa, designado por la Argentina, y Vaughan Lowe, por el Reino Unido. Entre los que votaron contra el planteo argentino estuvo la jueza chilena María Teresa Infante Caffi.

El Tribunal del Mar está establecido dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La ONU, ha sufrido reiterados agravios por parte del presidente Javier Milei.

Marzo de 2027, la fecha clave

El otro dato que rescató la Casa Rosada es el compromiso británico. La orden tomó nota de que la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027 y de que la extracción no empezará antes de marzo de 2028. Londres también se comprometió a no otorgar nuevas licencias mientras su régimen siga suspendido. No son medidas del tribunal sino promesas del Reino Unido que el TIDM registró. La Argentina había pedido el 13 de octubre frenar al consorcio de Navitas y Rockhopper, y para ese consorcio el cronograma sigue en pie.

Una Cancillería sin dramatismo

Puertas adentro, el tono fue otro. Según pudo saber Perfil, en el Palacio San Martín le bajaron el precio al resultado. No lo leen como un éxito rotundo ni como una derrota, sino como un desenlace esperable dentro de una estrategia más larga. En esa lógica, Hamburgo era una herramienta más para intentar frenar de urgencia las actividades mientras se arma el arbitraje, donde se discutirá lo mismo. El rechazo sin medidas figuraba entre los escenarios previstos.

La pelea de fondo pasa ahora al tribunal arbitral del Anexo VII de la Convemar. La Argentina lo activó el 28 de septiembre y todavía no está constituido. Se integra con cinco miembros: cada país designa uno y los otros tres se eligen de común acuerdo. Si no hay acuerdo, los designa el presidente del TIDM. Según la resolución, el Reino Unido dijo esperar que quede conformado antes de fin de año o, a más tardar, en enero de 2027, y el TIDM exhortó a ambas partes a cooperar. Una vez en funciones, el tribunal tendrá que definir primero si es competente. Recién entonces la Argentina podrá volver a pedirle medidas provisionales, con pocas semanas de margen antes del 21 de marzo.

La ley que no tuvo quórum

El tercer frente es el Congreso. Milei le pidió a Diputados que trate y sancione la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional la semana próxima, y la Oficina del Presidente advirtió que "su demora entusiasma al gobierno británico". Quirno les reclamó a los legisladores que cumplan con su responsabilidad y, si no, "que Dios y la Patria se lo demanden". El proyecto tiene dictamen de mayoría desde fines de octubre, pero quedó trunco el 18 de noviembre. Ese día el oficialismo se quedó a tres diputados del quórum, en una sesión que también incluía la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Entre los aliados, Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO y cercano al sector de Santiago Caputo, evitó cargar contra la Casa Rosada. "El fallo del Tribunal del Mar demuestra que tenemos que seguir defendiendo nuestra soberanía con todas las herramientas disponibles", sostuvo, aunque advirtió que "no alcanza con declamarlo".

Festejos en las redes

El ecosistema digital libertario celebró sin matices. El diputado bonaerense Agustín Romo habló de un "logro histórico" y repartió el mérito entre Milei, Quirno y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, que encabezó la delegación en las audiencias de noviembre y coordinó el litigio. Esta vez Ibarzábal no viajó a Hamburgo. A la lectura del fallo asistió el agente argentino ante el tribunal, Mario Oyarzábal.

La designación de los árbitros y la próxima convocatoria en Diputados dirán si el calendario que dejó Hamburgo le alcanza al Gobierno.

Fuente: Perfil, Pablo Varela.