Fue durante el encuentro “Coordinar para ganar”, que se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y que fue ideado y organizado por Martín Lousteau. Coincidencias y diálogo abierto.

Argentina 2027: ¿Cómo construir una mayoría democrática?. El título del último panel que se realizó en el encuentro denominado “Coordinar para Ganar”, definió con claridad la identidad de la convocatoria y el mensaje que se buscó dar con la presencia de distintos sectores de la oposición compartiendo un mismo escenario.

La iniciativa que empujó Martín Lousteau terminó con una foto política trascendente y un puñado de definiciones que dieron una señal consistente de hacia dónde quiere ir la gran mayoría de la oposición en el proceso electoral del año que viene. Guillermo Michel, Gabriel Katopodis, Juliana Di Tullio, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro y el Lousteau discutieron estrategias y posicionamientos para construir nuevas mayorías bajo la moderación de Pablo Avelluto.

Durante el encuentro, que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), hubo una clara vocación de mostrar que existe un camino por común por delante para recorrer y que hay una intención manifiesta de empezar a trabajar un acuerdo político, económico y social que pueda desembocar en una alternativa electoral para enfrentar a Javier Milei el año que viene. Lousteau se encargó de llamar, uno por uno, a los dirigentes que estuvieron presentes y le dio forma a la propuesta.

“Cuando pienso en una coalición, pienso en algo que ilumina el futuro. Como fue la Concertación en Chile. Una coalición que transforme y que trascienda. Me gustaría ganar pero no porque la gente está harta, sino porque generamos entusiasmo”, precisó el senador radical en el comienzo del debate, que se hizo a sala llena y con la presencia de otros dirigentes políticos como Guadalupe Tagliaferri, Kelly Olmos y Ricardo Alfonsín.

En un tono muy crítico respecto al accionar del Presidente, Lousteau planteó: “Hubo muchos gobiernos que hicieron ajustes en la Argentina. Pero nunca vi un gobierno que ajuste y se burle de la persona que lo sufrió”. El ex ministro es optimista en que esta conversación que se inició, en términos formales y públicos, puede prosperar y de todos lados ceden, moderan el discurso y ponen el foco en construir algunos puntos de acuerdos básicos.

En el comienzo de la presentación Avelluto preguntó dónde se veían a fines del año que viene. Todos resaltaron que se ven juntos y con una oposición triunfadora frente a Milei. Así abrieron un camino para desandar. “Fui parte de un gobierno que llegó al poder gracias a la confrontación. Con el paso del tiempo me di cuenta que esa grieta fue una catástrofe que, en alguna medida, le abrió el camino a Milei”, precisó el ex ministro de Cultura del PRO.

“No creo que alcance con el antimileismo para ganar. Para gobernar hace falta más. Si queremos construir una mayoría democrática, vamos a tener que ser parte de algo que nos exceda”, sostuvo el ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri.

En el extremo del panel estaba la senadora Di Tullio, quien resaltó la necesidad de que “la oposición camine en el mismo camino de lucha que la gente” y se manifestó en contra de cualquier armado que lleve el “anti Milei” como descripción. “El único anti que funcionó en la Argentina fue el antiperonismo. El antimileismo no es un buen camino. El año que viene Milei no gana ni de casualidad”, sentenció.

El entrerriano Guillermo Michel también dio un mensaje entusiasta de cara al año que viene al plantear la dirigencia “va a dejar de ser solo oposición para pasar a ser una alternativa”. El diputado nacional planteó que en el micromundo político en el que ellos viven “se habla mucho de la rosca dirigencial y poco de la gente”, y que eso los lleva a “vivir en una burbuja” a muchos protagonistas de la política nacional.

“La gente está desconectada, no está pensando en modo electoral. Hay que hablarle a la gente, que no puede pagar el alquiler o le suben los gastos fijos por encima de su salario, y dejar de hablar de las PASO y de la interna”, indicó. En esa misma lógica, y pensando en un armado que supere al peronismo, agregó: “Hay que tomar varios termos de mate y discutir un programa de gobierno. Hay que plantear acuerdos básicos y no cometer errores que ya cometimos cuando fuimos gobierno. En los primeros 30 días de gobierno hay que tomar decisiones en serio y no entrar en la nebulosa del ‘vamos a ver’”.

Emilio Monzó, que fue destacado por su colegas como uno de los principales armadores que tiene el sistema político, planteó que “falta un diálogo transversal” para “tener un objetivo común hacia donde caminar”. En su discurso hizo una reminiscencia a la etapa de Cambiemos y aseguró que “hay que reivindicar la rosca y la política, el cara a cara, el entender y comprender al otro”.

Respecto a Milei dijo que “tiene todas las características de una personalidad para ser un dictador” y que es una persona que “fue votada para romper todo”, motivo por el que no se puede esperar que “construya algo”. Y pensando en el armado político que ve en el horizonte aseguró que “los intereses y percepciones distintas” entre los dirigentes de la oposición, hay que “transformarlas en un objetivo común”.

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, se distinguió por plantear que una convergencia de la dirigencia opositora, no significa necesariamente que se materialice en un acuerdo electoral. “A nadie le tiene que llamar la atención que nos sentemos en la misma mesa todos nosotros. Hay que buscar denominadores comunes, que eso no implica ni especulación ni oportunismo”.

Ferraro insistió en la necesidad de buscar puntos de consenso entre las distintas vertientes opositoras porque “hay que salir de la zona de confort” y “poner en tensión los errores propios” para exista una construcción “plural”. “El gran desafío antes de pensar un armado electoral, es entender el tiempo presente y el que viene, entender la complejidad del mundo actual”, argumentó el dirigente de extrema confianza que tiene Elisa Carrió. Por último, dejó una sentencia que generó aplausos: “No creo en los frente anti. No soy peronista, pero tampoco soy gorila”.

A su turno, Gabriel Katopodis pidió mirar los resultados de los gobiernos de derecha en la región y advirtió que la oposición debe animarse a “correr los límites y hacer algo nuevo” para poder ofrecerle a la gente “algo distinto a lo que veníamos ofreciendo”. En esa línea remarcó que se pueden “construir acuerdos de gobierno y dialogar para dar la pelea” y que el próximo gobierno va a ser medido por la vara que marque “cómo generar puestos de trabajo bien pagos”.

La disertación fue un clima distendido, que solo se rompió cuando Di Tullio planteó que “el peronismo no puede ser el único partido que diga que Cristina Kirchner está proscripta”. Para argumentar su postura dijo que “no se puede iniciar un proceso democrático con una ex presidenta presa” y que si no existe un consenso claro sobre eso ella “aventura una cosa mocha, que no arranque bien”. Su defensa cerrada a la ex presidenta generó algunos murmullos en el auditorio y la postura incómoda de los dirigentes que no son parte del peronismo.

La reunión de distintas expresiones opositoras que se dio este viernes fue también la conjugación de tres sectores bien divididos dentro del peronismo. Michel, de estrecha relación con Sergio Massa, está en la mesa de conducción del PJ Federal; Katopodis es uno de los principales armadores del proyecto presidencial de Axel Kicillof y Di Tullio es una cristinista de larga trayectoria en el campo legislativo y llegada directa a Cristina Kirchner.

Los otros tres representantes de la oposición ya han dado sobradas muestras, a lo largo de los últimos años, sobre su voluntad de construir una opción electoral que compita con Milei. Los que lo hicieron en forma más marcada fueron Lousteau y Monzó. El ex ministro de Economía y actual senador es uno de los impulsores de la idea de armar un frente anti Milei. En público, hace ya varias semanas, planteó que ese esquema puede contener desde la izquierda hasta los sectores disidentes del PRO.

El ex presidente de la Cámara de Diputados se mantiene en el campo opositor pero sin definiciones absolutas. Colabora en una mesa política que construye un perfil posible del empresario Jorge Brito pero, al mismo tiempo, mantiene lazos con Massa, Kicillof y otros representantes del arco opositor. Ferraro es, tal vez, el más prudente en sus acotaciones. El hombre fuerte del partido político que conduce Elisa Carrió sigue creyendo que puede haber espacio para construir una tercera vía.

El moderador del debate, Pablo Avelluto, es otro exponente muy crítico de la gestión Milei y también del rumbo que ha tomado el PRO, partido al que pertenece. La ausencia de terceras vías claras, al menos hasta el momento, abren vías de ingreso a un armado heterogéneo, amplio y horizontal, donde pueda haber una fusión de identidades políticas y programas económicos. Su constitución es el desafío que plantean algunos dirigentes que ven en ese molde la única forma de ser realmente competitivos en unos comicios frente al Presidente.

La conversación se llevó adelante sobre la base de una referencia planteada de antemano por la organización: la confirmación de que existen “nuevos liderazgos de vocación autoritaria” que logran ganar elecciones y tienen la capacidad de representar “frustraciones y expectativas que las fuerzas políticas tradicionales dejaron vacantes”.

En ese sentido, la argumentación de cada invitado, respecto a la línea de debate que había marcado el encuentro, se sostuvo sobre la idea de que el éxito de esas vertientes políticas no se explica únicamente por sus propias fortalezas, sino también por la debilidad de los partidos políticos, las organizaciones sociales que actúan de manera aislada y la falta de coordinación en el campo democrático.

Fuente: Infobae, Joaquín Múgica Díaz.