El Presidente y el equipo económico ven un buen verano por delante tras una semana complicada. En Casa Rosada se preparan para una campaña difícil y ya analizan los escenarios políticos contra el peronismo. La hipótesis de una segunda vuelta inexorable, los cálculos de los libertarios y los conflictos por delante. En el Congreso: las nuevas batallas que se abren desde la semana que viene, el rol de Santilli y el nuevo video de Bullrich.

En Casa Rosada ya no abundan las sonrisas seguras que supieron florecer cuando hablan del futuro. A poco más de un año de un triunfo épico en las elecciones intermedias, donde todo parecía que se teñía de violeta para el futuro, las sombras de la economía y los errores internos no forzados más las eternas internas le pusieron algunos nubarrones al camino libertario para 2027.

Hoy no hay funcionario de alto rango que no reconozca las turbulencias económicas y políticas que, con distinto grado de argumentación, abrieron preguntas para la campaña del año que viene que no existían un año atrás.

“No es nuestro mejor momento, pero del otro lado no hay nada”, lo resume ante Perfil tajantemente uno de los integrantes de la mesa política. Tampoco, creen en La Libertad Avanza, hay espacio para outsiders: no logran crecer en las encuestas y, por caso, el pastor Dante Gebel generó, en gran parte, conversación negativa con su aparición repentina a mitad de año.

Dado ese escenario entre quienes atesoran las encuestas que le llegan al presidente Javier Milei observan un escenario de “30 y 30”, es decir, al PJ (si va unido finalmente) y el jefe de Estado en la franja de más de 30 con un ballotage inexorable.

Pero los colaboradores del presidente hacen una distinción clave: el mejor escenario para LLA es que el candidato peronista sea Sergio Massa y no Axel Kicillof. Explican que el gobernador bonaerense tiene un techo más alto para un sector del electorado que no sigue la política, que no mira noticias y que consume reels y redes sociales como insumo primario.

“Tenemos claro que va a ser un 2027 muy difícil, pero Javier va a reelegir”, confían a modo de conclusión.

Todo esto se da entre semanas de agitación económica y versiones de todo tipo. Una máxima es inamovible en Casa Rosada: nadie que frecuente al presidente piensa, ni por asomo, que se aleje el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Es más: ya no solo lo niegan tajantemente, sino que plantean que solo plantearlo es desconocer la naturaleza del vínculo con el jefe de Estado. “El plan de Toto es el plan de Javier, no hay dos ideas”, sintetiza una fuente oficial.

En estos días, incluso, se sumó otro argumento libertario más: una salida de Caputo empeoraría sustancialmente el clima en los mercados, lejos de un alivio. Incluso con esto no son pocos los que aceptan el desgaste que se viene dando en el Palacio de Hacienda tras la suba del Riesgo País y, levemente, el dólar.

El presidente sigue convencido que, si no fuera por factores externos como la guerra y la devaluación brasileña, habría mejores números y mejoras nítidas. Y piensa que en el último trimestre y el primero de 2027 podría darse un buen verano económico.

En este marco, la campaña aún no empezó. Para el segundo trimestre del año que viene, cuando empiece la necesidad imperiosa de un discurso, una estrategia y la artillería digital ordenada, todas las miradas se depositarán, como en 2023 y en 2025, en Santiago Caputo. El asesor presidencial ocupa buena parte de sus horas en mantener ordenadas, lejos del ruido, las áreas de gestión a su cargo y sostiene conversaciones reservadas con los principales actores de la política doméstica. Por supuesto, conserva en su haber las brigadas de redes sociales bajo su ala. Orgánicas e inorgánicas.

Un tema que se sostuvo con el tiempo: hace meses que él y Karina Milei coinciden en que acordar con los gobernadores aliados es el mejor camino para despejar la reelección del presidente. Otros no piensan lo mismo y, por momentos, parece que trabajan en otro sentido.

Volviendo a la política diaria, como pocas veces, la secretaria General de la Presidencia se metió de lleno en la búsqueda de acuerdos para destrabar las leyes del Congreso y generar un clima de diálogo con los gobernadores aliados.

Para ello, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pasó una semana ajetreada con largas jornadas entre la Casa Rosada y los encuentros, a solas, con gobernadores y charlas privadas telefónicas con senadores y diputados. Solo se tomó un rato el domingo pasado para ver la victoria de River en su estadio ante Lanús con sus hijos, un ritual que intenta sostener.

Esta semana que comienza se va a focalizar especialmente en el Senado para que pueda dar sanción definitiva al Presupuesto 2027, a pesar de que una modificación a la madrugada para ampliar los fondos para universidades complicó la discusión. ¿Veto parcial en el futuro?

La otra mitad de su tiempo va a dedicar a los gobernadores, con quienes piensa seguir con los mano a mano, y a Diputados, donde se tratará la “niña mimada” del Colorado: la reforma política. Y en especial para cumplir la promesa que le hizo en Olivos al presidente a mitad de año: que se suspenderían las PASO.

Los misioneros, los salteños, los diez radicales (incluidos Maximiliano Abad y Carolina Losada que venían poniendo reparos) hasta los gobernadores aliados fueron fatigados con los llamados del jefe de Gabinete. Los radicales ya saben que hay un acuerdo nacional por las listas, caso por caso. Las provinciales aún no. Hasta Mauricio Macri habló con Santilli antes de darle los tres votos amarillos al Gobierno.

El Colorado fue también clave para conseguir el quórum en Diputados el jueves y que salgan las leyes de reforma del Banco Central y el propio Presupuesto 2027. Martín Menem también se adjudica esos buenos números. A Karina Milei le llegaron las dos versiones.

Por estos días también hubo ruido sobre la apropiación de los 43 votos de la reforma electoral. Rápida siempre de reflejos, Patricia Bullrich jugó fuerte con un divertido video – otro más - donde, con anteojos negros y un tema de Illya Kuryaki (“A mover el culo”) aparece primero con anteojos negros y luego caminando hacia la puerta de la presidencia del Senado que ocupa la vicepresidenta Victoria Villaruel. Termina dándose vuelta y sonriendo a cámara tirando un beso.

Quienes rodean a la jefa del bloque de senadores libertarios escucharon, y le transmitieron, consejos de todo tipo en estas semanas. Uno de ellos: si quiere ser vicepresidenta de Milei las diferenciaciones permanentes no son el mejor camino. Y, acaso, dejan mejor paradas a otras variantes. ¿Y si hay un posible vice tapado?

El Gobierno convocó a extraordinarias con lista corta

El Ejecutivo oficializó ayer la convocatoria a Sesiones Extraordinarias del Congreso desde el 1º hasta el 31 de diciembre. El Presupuesto 2027 llega a extraordinarias tras haber obtenido media sanción en Diputados y queda ahora en manos del Senado para su tratamiento. En el plano electoral, la iniciativa de Reforma Electoral Integral, que contempla la suspensión de las PASO para 2027, obtuvo sanción en el Senado y tiene pendiente su tratamiento en Diputados.

El llamado también incluye el proyecto del “Súper RIGI” para grandes inversiones en nuevas industrias, un expediente con recorrido entre ambas cámaras y trámite de revisión en el Senado sobre el texto impulsado en Diputados. El proyecto de marco regulatorio para biocombustibles cuenta con media sanción de la Cámara alta y espera definición en Diputados, tras haber incorporado ajustes y precisiones en su discusión. Junto a esas iniciativas, la agenda incorpora el proyecto de Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria, que figura con intervención de Diputados como cámara revisora sobre un expediente originado en el Senado. También aparece el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, radicado en Diputados tras haber quedado postergado en el tramo ordinario luego de la caída de una sesión por falta de cuórum. En el ámbito del Senado se suman además el proyecto de Ludopatía complementario y el proyecto de Ley de Hojarasca, incorporados formalmente al temario de extraordinarias. También está el acuerdo con Estados Unidos y el proyecto de Competitividad Financiera y el acuerdo para la designación de más jueces.

Fuente: Perfil, Ezequiel Spillman.