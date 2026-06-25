El vestidor que esconde un oscuro cruce de intereses

Los videos de Jesica Cirio indicando, con las uñas pintadas a la perfección, la intimidad del vestidor-tesoro de la casa que compartía con su exmarido Martín Insaurralde, estallaron en un cruce de intereses que involucran infinitas dimensiones de la vida pública. Todas oscuras. La razón es evidente. El apellido Insaurralde opera como un distribuidor capaz de conducir hacia rincones muy variados en los que se entrelazan el poder y los negocios. Insaurralde es juego. Insaurralde es fútbol. Insaurralde es cuevas. Insaurralde es Legislatura Bonaerense.

Ese desarrollo polivalente, al que es tan propenso el caudillismo peronista en el conurbano bonaerense, hace que sea imposible determinar el origen de los termosellados repletos de billetes de 100 dólares. Lo único que se puede afirmar, casi con seguridad, es que fueron mal habidos.

Insaurralde pasó su vida entre fajos de dinero. Desde sus orígenes, en las entrañas del duhaldismo, cuando se convirtió en yerno de Hugo Toledo, exministro de Obras Públicas e intendente de Lomas de Zamora. Toledo fue aquel dirigente simpatiquísimo, a quien con cariño llamaban “Donosornabuco”. La explicación: “Nabucodonosor hablaba en medo a los persas, en cambio Hugo habla en pedo a los mersas”. Bromas de otras décadas, en las que la incorrección política todavía era tolerable. En aquellos tiempos Insaurralde ejercía como secretario privado de Jorge Rossi, que fue el responsable de la Lotería Bonaerense en la gobernación de Eduardo Duhalde y después tuvo las mismas responsabilidades en el gobierno nacional. Rossi se retiró de la función en puntas de pie, después de ser intendente, como Toledo. Antes de hacerlo, convocó a los principales operadores de juegos de azar, y les adelantó: “Muchachos, me voy. Dejo todos los cargos. No me van a ver más. Quiero gastarla”. La lección del maestro, diría Steiner. De un maestro sin alumnos.

El sistema del juego se organizó en Lomas de Zamora. Insaurralde fue un peón de ese ajedrez comandado por Duhalde y Rossi. Para completar el tablero hay que enfocar otra ficha: Daniel Mautone. Hoy es uno de los grandes empresarios del sector en la provincia. Además, es un próspero desarrollador inmobiliario en Pinamar, cabeza a cabeza con Cristian Ritondo: se entiende que Ritondo no quisiera interpelar al mísero Manuel Adorni. La opulencia actual podría ocultar los orígenes modestos de Mautone. Los primeros ahorros los hizo como “lapicera” en Ramos Mejía, de donde proviene su amistad fraternal con el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. “Lapicera” es el apodo que recibían quienes se dedicaban al abandonado oficio de levantar quiniela clandestina. Mautone era un engranaje más del gigantesco aparato de poder y dinero que controlaba Roberto Laffont, “el Lujanero”, que cayó en desgracia cuando su fortuna quedó expuesta por el secuestro de su hijo, un ajuste de cuentas muy propio de ese submundo.

Mautone fue expandiendo su negocio y sus contactos. Sobre todo en ese reino electrizante y arriesgado que se denomina “la noche”. Convertido ya en binguero, el viejo “lapicera” fue tocado por la varita mágica del duhaldismo. Se convirtió en el “empresario amigo”. El elegido. Fue en esa etapa que conoció a Insaurralde. Mautone ya se dedicaba a satisfacer algunos antojos de la farándula. Así llegó, por ejemplo, a Marcelo Tinelli. Así conoció, afirman quienes lo tratan, a Jésica Cirio. Presentársela a Insaurralde fue cuestión de minutos. Por eso Mautone fue una de las celebridades más destacadas de la fiesta de bodas del entonces diputado y la vedette, en noviembre de 2014, en La Manea Polo Club. Por eso también Casino Victoria, una de las empresas de Mautone, ha sido el infatigable auspiciante de las aventuras televisivas de aquella flamante esposa.

Cuando conoció a Insaurralde, Jesica ya había acumulado la que parecía, al lado de la de su futuro esposo, una pequeña fortuna. El aporte principal habría provenido de su llorado amigo Eduardo Gamarnik, quien antes de su muerte prematura, víctima del cáncer, decidió dejar a la vedette una suma que algunos calculan en 10 millones de dólares. Gamarnik era relevante en el ambiente de la compraventa de jugadores de fútbol. Por ese negocio se había hecho amigo de Mauricio Macri.

Para ese entonces, el patrimonio de Insaurralde ya parecía desmedido. Hasta comenzaron a atribuirle empresas con mucha actividad en el conurbano, como Servilum, dedicada a la provisión de alumbrado público y mantenimiento del servicio de semáforos en Lomas de Zamora y Almirante Brown. Entre los proveedores de Servilum está Joma SRL, perteneciente dos compañeros de Rodrigo Insaurralde, hijo del opulento exintendente, en el colegio Balmoral.

El matrimonio con Cirio abrió las puertas de otros negocios a Insaurralde. Por ejemplo, las obras de construcción que llevaba adelante, en combinación con dirigentes importantes de la provincia, uno de los hermanos Russo, Heber Ariel. Pareja de Priscila Daiana Ferrante, prima de Jesica, a Russo le encontraron una colección impresionante de autos de alta gama, escondidos en un galpón municipal de Lanús: gestión Néstor Grindetti, de Pro. Después la investigación descubrió yates, aviones y propiedades de todo tipo, muchas de ellas a nombre de sociedades de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. Russo, un precursor de Pablo Toviggino. Jesica presentó a Heber a Martín. Siempre queda como enigma si el coleccionista no era el dueño del departamento de la torre Mulieris, de Puerto Madero, donde la pareja habría vivido antes de mudarse a la mansión de San Vicente. El potencial se debe a que, durante la campaña para diputado nacional de 2013, cuando fue postulado por Cristina Kirchner, Insaurralde juró que “el día que tenga que dejar mi barrio dejo la política”.

Estos emprendimientos fueron periféricos. El centro del emporio político-comercial de Insaurralde siguió siendo el juego. Lo reconocieron hasta los funcionarios de María Eugenia Vidal, que lo buscaron como interlocutor para el reparto del gran botín de las apuestas digitales. Los protagonistas de la negociación fueron Federico Salvai, del Pro, e Insaurralde. Entre los beneficiarios estuvo Gustavo Ranucci, a quien en ese “mercado” señalan como “el hombre de Sergio”. Como otros amigos de Sergio Massa, por ejemplo, Javier Faroni, Ranucci también tuvo el sueño de controlar un club de fútbol europeo. En su caso fue Deportivo Castellón, en España. Pero no le fue bien en la negociación. Faroni, con el Peruggia, fue más afortunado. Antes de dejar el poder, Vidal se resistió a firmar lo convenido por su jefe de Gabinete con Insaurralde. En cambio, Axel Kicillof no tuvo problemas en convalidarlo apenas llegó al mismo sillón.

La ruptura del matrimonio entre Insaurralde y Cirio produjo, como era de esperarse, un terremoto. Quienes conocen bien a la pareja aseguran que los videos que sacó a la luz Diego Cabot en La Nación fueron realizados por la vedette con fines extorsivos por consejo de su abogado de entonces, Fernando Burlando. Lo que inquieta a varios amigos de la pareja fue que se daba por supuesto que ese material audiovisual sería destruido en el acuerdo del divorcio. Ese contrato ya se habría firmado. Es más: algunos expertos afirman que Cirio se habría llevado unos 20 millones de dólares. El equivalente, en otro sistema métrico, a dos vestidores completos.

Más allá de su dimensión penal, esas filmaciones ilustran un problema que se generaliza más a medida que avanzan la corrupción y el uso del celular: mujeres cineastas que acorralan a sus maridos, dirigentes de la democracia, con el testimonio visual de fechorías que ellas conocen al detalle. No se trata solo de cuestiones de dinero. Ahí están las imágenes y la voz de Alberto Fernández, colectadas por “mi querida Fabiola”. A propósito de la comparación, hay algo curioso: el abogado patrocinante de Insaurralde es Mauricio D’Alessandro, quien también está radicado en la “industria” de los juegos de azar; es el mismo letrado que defendió a Fabiola contra Fernández. En cambio Cirio ya no recurre a los servicios de Burlando. Su defensa está a cargo de Claudio Caffarello, a quien en tribunales describen como “un satélite de Mariano Cúneo Libarona”. ¿Enfrentará Jesica cargos por enriquecimiento ilícito? La pregunta tiene sentido si es que la vedette fue funcionaria pública. Porque, cuando estuvo al frente de Lomas de Zamora, Insaurralde confió a su esposa el área de Cultura.

Caffarello fue quien entregó el teléfono de Cirio a la Justicia. Muchos padres de familia han perdido el sueño por las revelaciones que puede cobijar ese aparato radiactivo. La inquietud se potencia mucho más cuando algunas mentes afiebradas especulan con una idea imposible: Jesica tras las rejas, pidiendo declarar como colaboradora arrepentida.

Más llamativo, y tal vez más rentable, fue el rol de Burlando. Porque a él se le adjudica la estrategia del video. Pero también se le asigna el rol de jefe de la logística de Insaurralde en los movimientos de bolsos y cajas desde las oficinas de Arroyo y Suipacha a algún escondite del Gran Buenos Aires. Vecinos del edificio Bencich aseguran haber visto, cuando estalló el escándalo, varias camionetas RAM retirando lo que, por el celo con que se movían los paquetes, parecía el tesoro de Topkapi. De ser así, Burlando estuvo de los dos lados del mostrador. No es su mayor hazaña. Hubo otra más impresionante: haber logrado que Insaurralde se desprenda de parte de sus ahorros líquidos para remunerar los servicios de acarreo. Al parecer, el exintendente de Lomas de Zamora es implacable con el dinero. Tanto para reclamarlo como para retenerlo. Por eso lo llaman “El Chacal”. Cuando se recuerda que le fue impuesto en el bajo fondo del juego, el sobrenombre aterroriza.

El movimiento de fajos y más fajos de dólares es una práctica de Insaurralde que conduce a otra especialidad: las finanzas. Los videos de Jesica vuelven más verosímil un dato que es dogma de fe en el conurbano y es que Ariel Vallejo, de Sur Finanzas, es un subordinado de Insaurralde. En otras palabras, Vallejo conectaría dos superproducciones sobre la mega corrupción en la Argentina de estos días: los movimientos de Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino y los del ex de Jesica Cirio. La vedette podría ser clave también para entender esta otra trama de negocios. Porque ella dejó a Insaurralde para casarse con Elías Piccirillo, que forma parte de la misma liga de “cuevas”, investigadas por lavado de dinero, de la que participa Vallejo. Con Piccirillo Jesica dio un gran salto de calidad. Mientras su marido anterior navegaba por las inmediaciones de Málaga con el modesto “Bandido”, a bordo del cual iba otra filmmaker, Sofía Clérici, su nueva pareja la hacía tomar sol en las costas de Ibiza sobre la cubierta del “Boldt”, un transatlántico de 100 millones de dólares que le exigió a Piccirillo desembolsar 1 millón setecientos mil por una semana de travesía. Monedas: dicen que con Massa en el Ministerio de Economía el próspero Elías hacía, a veces, 500.000 dólares por día. El rulo de la brecha. Jesica sigue avanzando. Con su nueva pareja, Nicolás Trombino, pasó del cash a las drogas y el armamento. Típicos insumos de un supermercado, que es el negocio de Trombino. Aunque el departamento allanado, el de Ortega y Gasset, es la casa de la vedette. En cualquier momento se entrega a los brazos de Facundo Leal. Serían el uno para el otro. Un detalle: ¿a Trombino también le gusta el cine? Cuidado Jesica.

Conviene retroceder al escándalo Insaurralde. Sería un error suponer que se limita a un experimento de arqueología sobre la trayectoria pecuniaria de un caudillo retirado. En estos días el ex marido de Cirio conserva un poder muy considerable. Sigue siendo el padrino de Lomas de Zamora, lo que explica el silencio y, tal vez, la preocupación de Federico Otermín. El intendente no se da respiro: presenta libros, toma juramentos de lealtad a la bandera, crea institutos para mejorar los cursos de agua. No tiene tiempo de decir una palabra sobre los termosellados de Insaurralde. Pero el poder el ex timonel del “Bandido” se proyecta también sobre la Legislatura. Figuras muy destacadas del PJ provincial confiesan que “si querés algo de Dichiara tenés antes que hablar con Insaurralde”. Dichiara es Alejandro Dichiara, “el Langa”, presidente de la Cámara de Diputados de la Legislatura Bonaerense.

El expediente judicial de Insaurralde es, en sí mismo, difícil de salvar. En consecuencia, llegó la hora de recurrir a la Justicia complaciente. La relación del dueño del guardarropa filmado por Cirio y el juez Luis Armella es resbaladiza. Pero en Lomas de Zamora se recuerdan muy bien las complicidades de Armella con el intendente Insaurralde ante la exigencia de desplazar los locales comerciales de La Salada desde la ribera del Riachuelo al predio Campo Pons. Se destinaron varios millones de dólares a esa tarea que jamás se realizó. Y el magistrado guardó silencio. Otro detalle interesante: Armella también investiga las aventuras financieras de Vallejo.

El sistema de Insaurralde incluye la Universidad de Lomas de Zamora. El rector, Diego Molea, es representante del sector académico en el Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, es un interlocutor muy activo de Juan Bautista Mahiques en el avance del Gobierno sobre el Poder Judicial. Sin Molea hubiera sido imposible, por ejemplo, organizar el Concurso 461 de tal modo que los favoritos de Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, pasaran del lugar 16 y 21 a integrar las ternas en los puestos 5º y 7º, nada menos que para integrar la Cámara Federal de la Capital. Molea tiene aliados multicolores. Entre otros, al juez Ariel Lijo, flamante profesor de la Universidad de Lomas. Entre otras cosas, Lijo es el novio de la profesora Agustina Belén Dugo, secretaria letrada de su juzgado federal. Un amor reciente que se expresó con estridencia en la última semana, cuando Lijo agasajó a su prometida con un festejo de cumpleaños que por momentos alcanza en despliegue al del fiscal Ramiro González. Allí se conoció otra novedad: Lijo también es cantante. Casi tan polifacético como Insaurralde.

Fuente: La Nación