Panorama: ¿Consensos o imposición? Miradas sobre la seguridad social

Por quinta semana consecutiva, el acampe docente de AGMER frente a Casa de Gobierno, expresa un posicionamiento firme contra la reforma de la Ley Previsional.

Lenta e inexorablemente se deteriora la seguridad social. Los manuales de época, que hicieron propios con compuesta rigurosidad algunos gobiernos, proponen extinguir ese concepto. Escribí hace dos semanas: la finalidad de los derechos sociales era (es) lograr el bienestar de los trabajadores y de los jubilados. ¿Suena idílico?

Son, esos derechos, parte integrante de textos constitucionales y leyes que, a pasos agigantados, se intentan deformar o poner en suspenso por tiempo indeterminado.

Digresión: hablar de reforma es, a esta altura, una falta de respeto al lector, porque las reformas deben ser para alcanzar mejoras, no para retroceder.

Además, si de arquitectura institucional se trata, los proyectos adquieren valor y fortaleza en la aplicación si tienen origen en construcciones consensuadas.

En la provincia de Entre Ríos se estaría acercando el tiempo de conclusión (¿cierre?) de un proceso de exposiciones sobre el proyecto de reforma previsional, que no tiene todavía un mes desde que fue elevado a las Cámaras.

Se fueron dando reuniones en las que la mayoría de las ponencias cuestionaron el sentido y potenciales consecuencias del denominado proyecto de Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del sistema previsional.

Quién sabe si el inicio del Mundial de Fútbol operó como distracción colectiva, o los operadores oficialistas fueron exitosos en quitarle centralidad a un tema de impacto social en el futuro mediato.

La idea del gobierno provincial es, se desprende del texto, declarar una extendida y profunda emergencia, para delegar poder al gobernador. Orden público a los tres poderes del Estado. Delicado.

Por medio de uno de los artículos del proyecto, sobre el que se ha permitido exponer en exiguos tiempos, se intentaría limitar avances judiciales sobre aspectos de la reforma. Para representantes de la magistratura que ratificaron y profundizaron su mirada sobre el tema, esto debería ser quitado. Podría, la redacción, tratarse de un accidente, por su obvia inconstitucionalidad.

También fueron expositores los integrantes del Consejo Provincial de Ciencias Económicas. Observaron, en cuanto a los recursos del sistema, que uno de los problemas es la falta de compensación por parte de Nación a Entre Ríos. En los años noventa no se transfirió el sistema. Decisión histórica.

Resaltaron que no hay una transferencia efectiva de fondos en los últimos 10 años. Cuanto olvido o impericia de gestiones anteriores. Quien podría saber si Dios o la Patria iniciaron alguna demanda.

Esta instancia negativa debería corregirse aprovechando la sintonía fina y las coincidencias de fondo entre las actuales conducciones de Entre Ríos y del gobierno nacional.

Sorprendieron cuando se referían al cálculo del haber inicial. Un punto urticante. Indicaron, con claridad, que si no se mantienen las condiciones de vida (como pasivo) que contaban durante la actividad, cada nuevo jubilado equivaldría, potencialmente, a un juicio.

Es que los cambios pretendidos en el cálculo del haber inicial serían, según algunas miradas, empobrecedores.

Carpas y movilizaciones

Sostiene la atención sobre el tema una carpa que instala cada semana la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) en Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno en la capital entrerriana.

Mientras docentes de toda la provincia se reúnen, hacia el interior del edificio, en un salón alejado del ruido y acomodado al efecto, legisladores de todas las bancadas, de ambas Cámaras, fueron oyendo fundadas expresiones, tomando nota de llamados de atención, como los que mencionamos más arriba de representantes de la magistratura y profesionales de ciencias económicas. Los hubo de gremios, abogados, de ex integrantes del Superior Tribunal de Justicia y hasta de quienes presidieron el directorio de la caja durante muchos años.

En los alrededores hubo una manifestación (16 de junio) de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), encabezada por su titular, José Ángel Allende.

Reclamó cambios a viva voz. Interesante. ¿Los que habían hecho llegar en reuniones previas a la construcción del texto legislativo no fueron atendidos? ¿Se escurrieron de la redacción final? ¿No los tuvieron en cuenta?

El sagaz dirigente pidió a bocajarro que el cálculo de un haber inicial del jubilado se haga sobre los últimos diez años de aportes. El proyecto que defienden las espadas oficialistas dice que se haría sobre veinte años, generando una fuerte desmejora en la calidad de vida.

De lograr Rogelio Frigerio sus deseos, jubilarse será devastador. La postura sensibilizada del titular de UPCN lo muestra claramente.

Además de esa movilización, esta semana se produjeron otras en cercanías del Túnel Subfluvial y en puntos de la ruta nacional 14, sobre la costa del Río Uruguay, buscando dar precisiones a la ciudadanía alcanzada por el efecto mundial.

Volviendo sobre algunas de las exposiciones que sonaron en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno, tomamos la que desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), seccional Entre Ríos, advirtió habló de una severa quita de derechos. Reflejaron en un documento que los cambios en la base de cálculo están apuntados a diluir el salario base.

Es que esa extensión de veinte años para hacer los cálculos pone en la cuenta etapas de menores ingresos, echando por tierra el esfuerzo histórico y el mérito de los aportantes, que hacia el final de su carrera obtienen alguna mejora en sus salarios.

Añadieron desde UEJN Entre Ríos que se estaría violando el principio constitucional de sustituibilidad y el derecho al 82% móvil, componiendo una situación que pondría al sistema pretendido como el más regresivo de la República Argentina.

Asegura el documento que ni siquiera el sistema nacional aplica un plazo tan “perjudicial”. Así lo califica. El texto incluye también la palabra trampa.

En una nota anterior (https://www.analisisdigital.com.ar/opinion/2026/06/15/en-contexto-la-reforma-previsional-y-algunas-tensiones-falsas) mostramos las diferencias en el cálculo de los haberes entre ANSES y la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Es para releer.

Por ahora seguimos buscando entender los tiempos que administra la Legislatura sobre una iniciativa que trata la seguridad social, concepto que representa una de las expresiones más trascendentes de la solidaridad intergeneracional.

Habría que profundizar los trabajos para evitar litigiosidad y así la aplicación plena de este desarrollo, en 2046, se alcance sin mayores sobresaltos.

Otro elemento de importancia es el relacionado con los aportes al sistema. Hubo muchos llamados de atención y subyace la idea que, otra vez, recae sobre los aportantes el mayor esfuerzo, provocando con ello una pérdida sustancial en los ingresos, que han sufrido y sufren una importante merma en relación a los procesos inflacionarios.

Los intendentes, que deben hacer frente a muchas tareas que abandonan Nación y Provincia, acercaron también sus puntos de vista. Época de extendida escasez.

Esto elementos muestran la intensidad y extensión de la cuestión. Es que se trata de la seguridad social.

¿Todo marcha de acuerdo al plan?

Sorpresivamente se deslizó esta semana la idea de ir perfilando un despacho de comisión, lo que antecede al tratamiento por parte del Cuerpo Legislativo. En este caso, el Senado.

¿Ya expusieron todos los que deberían hacerlo? ¿Se abriría un canal para dialogar? ¿Se pondrían a consideración de los interesados potenciales cambios? El diagrama, ¿contempla instancias de acercamiento?

Quién sabe si se tendrá en cuenta la solicitud de realizar un estudio técnico actuarial independiente, que debería estar a cargo de matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Serviría para potenciar la transparencia pretendida en un asunto, como decimos más arriba, delicado. Por sus implicancias y, sobre todo, por sus consecuencias, que más allá de la técnica legislativa, son esencialmente humanas.

También debe tenerse en cuenta que se acerca el descanso invernal y habría receso en ambas Cámaras Legislativas.

En fin, es una mirada. Lo trascendente de la reforma potencia interrogantes en momentos en que abundan silencios. ¿Consenso o imposición? Es transcendente. Se verá.

La provincia a esta altura ya habrá reconfigurado la deuda heredada de gestiones anteriores. Además, programó vencimientos de capital para el año 2031.

El Estado Nacional inyecto fondos que ayudaran a los gastos corrientes del próximo mes y medio. Todo esto debería dar margen para ir más allá de las exposiciones.

Se podría abrir una discusión, un diálogo, que en términos democráticos es herramienta importante. Esencial para evitarle males a la ciudadanía.