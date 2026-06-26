Alquileres: garantías para abrir el mercado, no para reemplazarlo

Escuché con atención las observaciones sobre el Régimen Garantía Paraná. Coincido en algo: el mercado de alquileres necesita seguridad jurídica. Precisamente por eso presentamos este proyecto. No busca reemplazar al mercado. Busca fortalecerlo allí donde hoy aparecen sus mayores dificultades.

Hoy miles de personas pueden pagar un alquiler, pero no consiguen acceder porque no cumplen con las exigencias tradicionales de la garantía. Al mismo tiempo, los propietarios necesitan la tranquilidad de celebrar contratos con respaldo suficiente. Nuestro desafío es construir confianza para ambos.

El municipio no crea un seguro de caución ni pretende transformarse en garante. Su función es otra: organizar actores, reducir riesgos y facilitar que aseguradoras, bancos, mutuales, y entidades financieras puedan ofrecer más y mejores herramientas de garantía. Ese es el verdadero valor agregado del régimen.

¿Por qué una entidad querría adherir? Porque el régimen genera incentivos concretos: -

deriva una cartera previamente evaluada;

-reduce costos de análisis;

-comparte herramientas de cobertura y gestión del riesgo;

-genera escala de operaciones;

-integra a las entidades a un ecosistema permanente de cooperación con el Municipio para futuras políticas de vivienda, financiamiento e inclusión financiera. Cuando se baja el riesgo, aparecen mucha más oportunidades.

También surge la pregunta de cómo se constituye el Fondo. La respuesta es clara en su artículo 15º. Allí el proyecto ya prevé su integración mediante partidas específicas, convenios, aportes de entidades adheridas, organismos públicos, recuperos, programas provinciales y nacionales, para el acceso a la vivienda entre otras fuentes. La reglamentación deberá definir su implementación progresiva y sostenible. No nace como un gasto permanente del Municipio, sino como una herramienta de articulación financiera.

Respecto del cupo de 300 personas, tampoco es una idea al azar. Desde que dejó de ser obligatorio registrar los contratos de alquiler ya no existen estadísticas oficiales precisas. Sobre una ciudad de aproximadamente de 300.000 habitantes se estima un universo de entre 20.000 y 30.000 alquileres. Eso representa entre 2.000 y 4.000 nuevas operaciones por trimestre. Comenzar con 300 garantías significa intervenir sobre alrededor del 10% de ese flujo, permitiendo evaluar resultados y crecer con responsabilidad.

¿Y qué ocurre si un inquilino incumple? Como sucede hoy con cualquier seguro o garantía, primero actúan los instrumentos de cobertura previstos por el régimen para brindar previsibilidad al propietario y luego se activan los mecanismos de recupero y gestión de la mora que correspondan. El municipio no reemplaza las obligaciones jurídicas de las partes. Su función es reducir el riesgo antes de que aparezca el conflicto, construir confianza institucional y generar mejores condiciones para que más contratos puedan celebrarse con seguridad. Porque si una persona puede pagar un alquiler, el desafío no es inventar un mercado nuevo. Es ayudar a que el mercado funcione mejor para propietarios e inquilinos.

(*) Concejal de Paraná.