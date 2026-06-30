Una mañana mejor se inicia con las decisiones de hoy, despertemos

Correr el velo, despertar, salir de la cápsula de las angustias o el foco cotidiano, como de las sistemáticas primeras páginas que se llevó un denominado Jefe de la nada. “La Noticia”, tapas y mil fotos sostenidas desde hace meses en los medios de comunicación más leídos de Argentina.

Mientras, la cartelera del circo de las impunidades, avanza. Este último día de junio tomamos conocimiento que un desconocido subsecretario de Ambiente de la Nación, renunció también. Fernando Brom había llegado para silenciar, invisibilizar a la máxima autoridad ambiental nacional y fue su patético logro.

La arrogancia extractivista está en un tránsito de mega autopista brutal hacia su apogeo.

El inventario de voracidad acumulativa de muy pocos, es enorme y en despliegue total: RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) en marcha; proyecto de ley del Super RIGI; “puesta en valor del Tratado Minero Menemista con Chile”; destrucción de la Ley de protección de Glaciares; avanzando hacia el desmantelamiento de las leyes de bosques, incendios, tierras rurales y su extranjerización; Ley de sociedades comerciales para impulsar como los primeros en el planeta, la conformación sin seres humanos. Y en el país diverso y profundo, los pueblos originarios negados, perseguidos, desalojados. Derechos humanos, totalmente desfinanciados.

Y el ausente, inexistente, negador funcionario, renuncia. Fernando Brom, fuera.

El cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU de Norte América asesorando al Gobierno para gestionar las cuencas y en el medio la fraudulenta Licitación del río Paraná hacia una enorme ratificación de su privatización. La geopolítica de las tensiones entre los imperios jugando al lobby oscuro para “convencer” al último modelo de la casta, modelo Adorni o mejor aún, modelo Criptomoneda poco nacional y popular, para unos poquitos. El río de los poetas, las diversidades culturales y biológicas, en ese centro oscuro de la ruleta, mientras, la máxima autoridad ambiental no existió en los papeles licitatorios, ni fue aún, convocado por Juez Penal alguno, con informes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Federal y de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que todo lo exponen y denuncian con lenguaje técnica y políticamente correcto, que aquí, quizás, para no mover el avispero más, hacen que este inexistente funcionario en funciones, deje de funcionar.

La desarticulada área ambiental nacional, además, es poco conducida o nada por un ex candidato a Presidente de la Nación, Daniel Scioli y hasta hace unas pocas horas el Jefe de Gabinete. El vaciamiento del contenido maravilloso del artículo 41 de la constitución nacional, en el derecho deber de preservar la madre tierra, fuera, con Brom también.

Y si con el apoyo de los “aliados” cómplices de esta desolación, se avanza en el proyecto de ley de regulación del Lobby; como con el sistema de inteligencia nacional renovado, tan clara y valientemente denunciado por Hugo Alconada Mon, nuevamente no dejamos de asombrarnos del cómo seguimos degradando la democracia y arribando a la frontera del abismo autoritario.

En las tapas de los grandes medios, se reflexiona con brutal optimismo, las ventajas que las guerras nos brindan, más petróleo y gas para el primer mundo, minerales de todos los tipos. Un espanto, el dolor de miles de seres humanos, mujeres madres, niñas y niños, desgarrador maldito negocio para las mega corporaciones de las guerras y su industria de la muerte.

Somos un experimento de Shock manifestamos en los primeros días de los Milei (1) y nos quedamos cortos. Estamos frente a un experimento de Super Shock liderado en estos días por la iniciativa del Super RIGI, la inteligencia artificial desregulada a la que convoca en Patagonia y la voracidad sobre las cuencas y sus aguas. Lo exponen inapelablemente desde Elisa Carrió hasta el Papa León XIV. Es como suficiente, abrumador, Eco angustia en la renovada ciencia o sabiduría de la psicología y la psiquiatría.

Y el funcionario ambientalmente mudo, se va, seguramente enfermo de poder, ese de la nada, vacío, intrascendente, dramático en sus consecuencias sociales y ecológicas.

Se viene “Súper El Niño”, sequías e inundaciones, pero la adaptación, la ética del cuidado colectivo, de los derechos humanos, o de Laudato SI frente a la crisis ambiental, hídrica, es algo que en el mundo anarco libertario digital no existe. No les gusta reconocer, menos conviene a los interesas que representan abiertamente.

Este personaje que se va, en abril disolvió la Dirección Nacional de Desarrollo Sostenible y Gestión Climática y la Dirección de Impacto Climático. Además, redujo de Dirección a Coordinación el espacio de gestión de los bosques nativos del país todo.

Desolación política cargada de silencios y complicidades en todas las escalas de gestión de la diversidad de aliados. Que la memoria no deje de registrar a los legisladores nacionales y gobernadores que vienen sistemáticamente adhiriendo a este delirio abismal. Menos aún a quienes ya van cambiando su ropaje para reciclarse en mas o peor de lo mismo, como lo viene demostrando esta pandemia enferma de poder ecocida.

Se vienen votaciones parlamentarias realmente históricas que quedarán en los libros que escriben los pueblos, no en el relato oficial de coyuntura.

Una mañana mejor se inicia con las decisiones de hoy. Existe una esperanza de concreción posible contemplando legisladores y legisladoras nacionales que puedan aún tener la dignidad y conciencia de retornar al refugio ideológico que los llevó a las bancas de representación del pueblo de la nación y de sus provincias.

Decirle fuera o fin al autoritarismo partidario, de sectas extractivistas, será una sano recuerdo para esta línea de dignidad que la política debe y puede recuperar, así narrada en la memoria escrita de los pueblos por venir.

Referencias

1) https://www.analisisdigital.com.ar/opinion/2023/12/28/rondas-de-escucha-frente-la-politica-de-shock

(*) Jorge Oscar Daneri es miembro de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. (CAJE).