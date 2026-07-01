Adorni, un punto de inflexión en la construcción política

El conflicto fue (es) de cuño libertario. De principio a fin. Con aportes secundarios e interesados del PRO y algún que otro bolo del extensamente desorientado peronismo, movimiento al que ni el espanto -todavía- logra unir. El “Adornigate” es el desaguisado del siglo, aunque pueden pasar cosas que lo superen. Es un punto de inflexión en la construcción de la política argentina. En el espectro libertario y hacia afuera.

Finalmente, ajado y sin reflejos, Manuel Adorni dejó la función pública lleno de abrazos. No es parte del gobierno que encabeza Javier Milei y es noticia. Escaló a los más altos niveles de la administración en tiempo récord, se sintió incombustible, no ocultó deseos de eternidad, pero, increíblemente, se prepara para transitar un intenso recorrido por tribunales.

Carlos Gardel cantaba “Cuesta Abajo”: “ (...) como un paria que el destino se empeñó en deshacer; si fui flojo, si fui ciego sólo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer (…)”. El “Zorzal Criollo” -que anduvo por Paraná- no se refería a querer bienes materiales de puro corajudo, pero quien sabe cómo lo interpretó Manuel.

En otro tramo dice la canción: “Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, no me las puedo arrancar (…)” … Son dolores seguramente, no dólares. Sigamos.

Pasó, Manuel Adorni, de entrevistador de Javier Milei a vocero presidencial. Fue candidato en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y ganó.

Alcanzó la Jefatura de Gabinete de ministros del gobierno nacional, por lo que administraba el presupuesto del país. Con el apoyo de Karina Milei se preparaba para pelear la jefatura de gobierno de CABA. Pero, diría el propio Adorni, fin.

No contará el ex vocero con las armaduras que provee el poder. Al menos directamente. Usará la sombra del mundial para pasar desapercibido y buscará el milagro prendiendo cirios a cuanta deidad le recomienden. Querrá salir de la centralidad y poder disfrutar, tranquilo, de sus inversiones inmobiliarias.

Habría que advertirle que del árbol caído todos harán leña. Siempre ha sido así en la política vernácula. No va a cambiar, sobre todo teniendo en cuenta que se usó, como vocero libertario, una lengua karateca repartidora de golpes a propios y extraños. ¿Y ahora? Veamos.

El león herido

No está clara la dimensión del impacto que tiene la salida (caída) de una de las figuras originarias del poder Libertario. Es imaginable lo simbólico. ¿Pero lo real?

Está claro que hay un león herido, que, frente a la necesidad y el propio desasosiego, tuvo que soltar uno de sus principales apoyos. Estará frustrado y como todo poderoso, intentará disimularlo.

La Libertad Avanza, a regañadientes, debió que reconfigurar su staff de gobierno. No por convicción, fue por agotamiento.

Las herramientas que brinda la administración serán ahora manejadas de otro modo, pero, hay que decirlo, no cambiará el sentido. Aplica aquí una de las máximas del pensamiento libertario: acelerar en las curvas.

Hay capacidad de adaptación en las malas. Javier Milei y su círculo íntimo lo han demostrado. Los opositores de diagnóstico precoz deberían considerarlo. Por consiguiente, no se debe subestimar nada de lo que hará. ¿Débil? Quizá. ¿Tocado? Tal vez. Pero en su esencia.

Su figura, que es aún indefinible en muchos aspectos, provocó un descalabro en los partidos tradicionales. Trastocó la forma de desarrollar la política y lo hizo con tanta profundidad que, todavía, sus adversarios no se adaptan a este cambio de ciclo y de época combinados.

La irrupción no fue producto de una construcción teórica. Una serie de hechos ajenos fueron para Milei pura fortuna. En política, siempre hay que recordarlo, no se debe subestimar a nadie. Se convierte en ventaja.

Consecuencias

El gobierno libertario es ejecutor de acciones cargadas de crueldad y muchas veces inexplicables. Despidos a mansalva, destrucción de organismos del Estado de calidad y valor real como el INTA o el INTI.

Desfinancia las universidades y desapareció la inversión en infraestructura. Tensiona provincias y municipios. Debilita la salud pública desfinanciando hospitales. Horrible.

Pero esa sangría, la crueldad, no generó en sus opositores una reacción a la altura. Siguen sin poder articular alternativas.

Carecen -a esta altura- de programas para discutir y, lamentablemente para muchos ciudadanos, siguen lamiéndose heridas autoinfligidas. Si no se las enfrenta, las crisis son eternas.

Milei, por el caso Adorni, está herido y es un momento adecuado para recordar que regaló, proponiéndolo como hoja de ruta para su gabinete, ejemplares de “Defendiendo lo indefendible”, de Walter Block. Un texto con aristas macabras, pero que muestra por donde seguirá todo esto.

Barrunta el presidente sus próximos pasos. Andará entre el disgusto y la ira, pero no dejará de hacer de las suyas en este laboratorio político que dirige desde el sillón de Rivadavia.

En su primera conferencia de prensa como vocero, el ex diputado nacional oriundo de La Pampa, Adrián Ravier, dio detalles cuando afirmó que la economía va bien, para enfatizar que “el rumbo es por acá y pronto la situación va a mejorar para todos”. Muestra que los cambios, empujados por el Adornigate, son para profundizar.

Un escenario complejo. No todos tienen interés de asimilar y gran parte de los ciudadanos sigue alejada del barullo, con o sin Adorni. Muchos oportunistas deberían tomar nota, para dejar de repetir fórmulas que fracasaron una y otra vez.

Lo que viene

Asumió Diego César Santilli, el que reemplazo a José Luis Espert en octubre de 2025 (no hace tanto) prometiendo entregar el alma para defender el rumbo del gobierno y con eso ganó en la provincia de Buenos Aires, con una remontada memorable.

Algunos, que siguen haciendo memes con las cascadas de Adorni mientras sueñan hallar algún pendrive con fortunas cripto, deberían incluir esas variables en sus análisis. Espert y su relación con las maniobras de lavado de Fred Machado parecen sepultadas.

El “Colo” (así le dicen a Diego Santilli) no alcanzó a decorar su despacho de diputado y fue designado ministro del Interior. Era noviembre de 2025 y de inmediato desplegó su experiencia (30 años de política no es poco) al servicio de LLA. Un par de meses y está a cargo de la jefatura de Gabinete. ¿Qué sigue?

Astuto y conocedor de los pliegues del poder. Fue acomodándose bajo diversos paraguas y llega a estas alturas con un clarísimo objetivo: ser gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En los ratos libres buscará allanarle el camino a la reelección de Javier Milei, que considera debe ir más allá de 2027. Falta mucho todavía en su batalla cultural. No alcanzan cuatro años para destruir lo construido durante los últimos setenta.

No es fácil arrancar de raíz cualquier vestigio de justicia social y reconcentrar la economía en poquísimos actores, mientras se impide -ahora y para siempre- cualquier posibilidad de redistribución. Es interesante señalar que así lo anticipó. No se trata de una traición. Siempre lo sostuvo.

Aunque podría sorprender a la platea y cambiar. ¿Es posible? El factor Santilli nos permite observar la flexibilidad de opinión del presidente argentino.

Alguna vez dijo del “Colo” que era un engendro. Hablaba de juntos por el cargo (cambio) y lo calificaba de pésimo candidato en una entrevista que se puede encontrar en YouTube. También lo mencionaba en X con expresiones ásperas. En fin.

Hay que ser práctico porque hoy Santilli, que seguramente ya ha leído y hecho propio “Defender lo indefendible”, va a arremeter contra la seguridad social con todas sus fuerzas.

Es interesante todo esto. En pocos meses ha pasado de todo. Agárrense de las manos.

Suena duro, pero todo esto es posible por el apoyo de adeptos que la van de hacedores o distraídos. Muchos son convencidos mudos, con estudiada amabilidad aplican, calcado, todo lo está contenido en el Pacto de Mayo.

Poco se dice de ese cambio que opera silencioso. Los opositores a Milei tiesos ¿Esperan un accidente? Desperdigados y desprestigiados. Sin fuerza, objetan la deshumanización que se va asentando, desde cómodos comentarios entre amigos. Y ahí se queda todo. Patético.

La reelección

Con Santilli y los gobernadores aliados (entre los que brilla el de Entre Ríos) Milei irá por la reelección. Va a proponer cambios en la legislación electoral para quitar de ahí cualquier herramienta que permita un rearmado opositor.

Entretanto, recordando a su prócer Carlos Menem, buscará modelar la justicia con un perfil que en el mediano plazo sea indulgente con algunos deslices de su administración que circulan por tribunales. Una especie de homenaje póstumo a Julio Salvador Nazareno, otro riojano ilustre.

Es que integrantes de la justicia estudian el token $Libra, el caso de valijas que ingresan al país sin control aduanero, contrataciones del Banco Nación a empresas ligadas al clan Menem o los sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Mejor prepararse con anticipación.

Además, si se pone en marcha el sistema acusatorio a nivel nacional, Ariel Lijo o Juan Bautista Mahiques se podrían ocupar de lentificar la acción penal. Una coyuntura de enredos, en la que muchos quieren evitar cruzarse con Adorni en Tribunales.

Para eso Santilli, junto a Cristian Ritondo, van a operar a destajo, tratando de disciplinar al Congreso y calmando a los gobernadores, ayudándolos a sobrevivir en una coyuntura cargada de índices negativos.

Además, “el Colo”, para allanar su futura embestida por el poder en la provincia de Buenos Aires, será central en la tarea de reducir al PRO al papel de un recuerdo útil mutado en acompañante discreto.

El caso Bullrich

La senadora nacional Patricia Bullrich merece un apartado especial. ¿Se siente con posibilidades de ser la reemplazante de Javier Milei? Su antiguo socio, Mauricio Macri, ha repetido en los últimos meses, en una gira que puede terminarse en cualquier momento, que el gran objetivo de su ex ministra de seguridad es llegar a la presidencia de la Nación.

La ex integrante de la combativa Juventud Peronista le marcó al libertario diferencias, algo que pocos hacen. Atenta, experimentada, bajará el perfil.

Que haya tenido razón, que los resultados con el caso Adorni sean los que advirtió oportunamente, no le brindan seguridad. Ella, que abrazó la política en un movimiento nacido el 17 de octubre de 1945 (como Santilli), sabe que es distinto el concepto de lealtad en el mundo libertario.

Puso la renuncia a disposición, pero sigue ahí. Mientras que a Manuel Adorni, se la aceptaron. Son historias concurrentes, que permiten vislumbrar desde los hechos confusos qué actores quedarán en pie con miras a 2027 y cómo se van dando los primeros pasos mientras seguimos atentos al andar de la selección.

El caso de Manuel Adorni es un punto de inflexión en la construcción política de La Libertad Avanza (LLA) y de sus debilitados opositores. Todo va rapidísimo.

Miremos si no los movimientos de Santilli. El Colo, que tiene un hijo Piloto. Genética de acelerador.

Y todo lo que acontece hacia adentro del partido que gobierna a nivel nacional, por su fuerza de choque, modela (o debería) a sus adversarios. Estos últimos deben afinar y encender sus motores, o tendrán otra vez, destino de espejo retrovisor.