De una Argentina rica a riquezas mal habidas

Rico Mc Pato, o simplemente el “Tío Rico”, fue uno de los entrañables personajes que Walt Disney inmortalizó en el público infantil por los años cincuenta. Si bien la tira cómica lo presentaba como un simpático patito anciano, ponía al desnudo las debilidades y miserias del ser humano. Su obsesión por acumular riqueza no tenía límites. Lo hacía feliz jugar como un niño en su inmenso depósito de dinero abarrotado de monedas y billetes, imposibles de mensurar. No se contaba ni se pesaba en una balanza, sino que se medía en profundidad igual que el nivel de las aguas en un rio. Mucho más contento se ponía Mc Pato cuando sus ahorros crecían superando las marcas anteriores.

Lo peor del inocente relato de Disney -sacado de contexto- ha calado hondo en algunos sectores de la dirigencia vernácula. No tanto por la ambición en sí misma sino por las metodologías empleadas. Y lo que debería ser íntima satisfacción por el deber cumplido se ha convertido en ostentación obscena de lujos y placeres impropia de un país en crisis. Con mística tanguera siempre se trata de alegar un pasado de privaciones para justificar cierto delirio de reivindicación, de partido revancha con la vida. Pero lo podrían hacer con plata propia, con trabajo, con esfuerzo, no con la nuestra. No con el sudor del de enfrente. Las pulsiones y berretines milongueros pueden encauzarse en otros ámbitos, sin perjudicar a la sociedad.

La gestión colectiva no es un espacio para hacer terapia, y mucho menos con recursos ajenos. Requiere vocación de servicio, prudencia y lucidez de espíritu.

La República es posible. Hagamos que esta Argentina recupere su fortaleza moral y material sobre los sólidos cimientos de la verdad y la justicia para que no puedan dañarla ilusiones efímeras. Así, sobre las tinieblas siempre brillará la luz del sol.

(*) Damián Zanini es abogado y docente.