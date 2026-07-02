La economía de Entre Ríos atraviesa una situación de marcada fragilidad. Si bien algunos indicadores muestran señales de recuperación, el crecimiento resulta insuficiente, desigual y no logra traducirse en una mejora sustancial del empleo, del consumo ni de las condiciones de vida de la mayoría de los entrerrianos.

Una recuperación que no llega a todos

Los informes económicos muestran que la provincia registró una leve recuperación de la actividad durante 2025, aunque con una fuerte desaceleración hacia finales del período.

El crecimiento interanual del Indicador Sintético de Actividad Económica de Entre Ríos fue apenas del 1,2%, una cifra modesta que además presenta grandes diferencias entre sectores.

En otras palabras, existen algunos sectores que mejoran, pero gran parte de la economía provincial continúa estancada.

El agro sostiene la economía, pero no genera suficiente empleo

La recuperación económica está impulsada principalmente por la agroindustria, uno de los motores históricos de la provincia. Sin embargo, se trata de una actividad con limitada capacidad para absorber mano de obra y cuyo desempeño depende en gran medida de factores externos, como los precios internacionales y las condiciones climáticas.

Mientras tanto, sectores con mayor capacidad de generar empleo, como el comercio, la construcción y diversas ramas industriales, siguen mostrando debilidad.

Destrucción de empleo y cierre de empresas

Uno de los datos más preocupantes es el deterioro del mercado laboral formal.

Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026:

Cerraron más de 1.000 empresas con trabajadores registrados.

con trabajadores registrados. Se perdieron más de 9.000 puestos de trabajo formales .

. Las pequeñas y medianas empresas fueron las más perjudicadas.

El comercio fue uno de los sectores más golpeados.

Detrás de estas cifras hay comercios que bajaron sus persianas, emprendimientos que dejaron de invertir y miles de familias que vieron deteriorarse sus ingresos.

Un crecimiento concentrado y desigual

Incluso aquellos sectores que muestran una evolución positiva presentan una característica común: generan relativamente pocos puestos de trabajo.

Por ello, la recuperación económica no se refleja con la misma intensidad en los salarios, el empleo ni el consumo.

A nivel nacional, diversos estudios muestran que los sectores más dinámicos son aquellos vinculados al agro, la energía y las finanzas, mientras que la industria y el comercio continúan rezagados.

La contradicción entre los indicadores y la realidad cotidiana

El Gobierno provincial destaca algunos indicadores favorables en materia industrial, especialmente en empleo manufacturero. Sin embargo, esos avances son insuficientes frente al deterioro general del entramado productivo y comercial.

La percepción social refleja una realidad distinta:

Comercios vacíos.

Menor capacidad de consumo.

Empresas con dificultades para sostener la actividad.

Jóvenes con problemas para acceder al empleo formal.

Salarios que pierden poder adquisitivo.

Conclusión

La economía entrerriana muestra una recuperación parcial y heterogénea, sostenida principalmente por la agroindustria y algunos sectores específicos. Pero ese crecimiento no alcanza para compensar la pérdida de empresas, la destrucción de empleo y la caída del consumo.

La principal preocupación es que los números macroeconómicos pueden mostrar mejoras, mientras que la realidad cotidiana de miles de productores, comerciantes, trabajadores y pequeñas empresas sigue marcada por la incertidumbre y la falta de perspectivas.