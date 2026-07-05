Hasta siempre, Rubén!

A los 84 años murió este domingo 5 de julio el querido Rubén Cuestas.

Protagonista junto a su hermano Néstor de un tiempo pleno de aplausos y reconocimientos por su compromiso con la música regional.

Retirado de los escenarios, acompañó generosamente a jóvenes intérpretes de nuestros montieles y compartió infinidad de actividades en los ámbitos de la educación y la cultura.

Nos conocimos en 1970, y desde entonces compartimos viajes y escenarios, con un tiempo vital para enriquecer nuestra amistad, que llenó de crecidos afectos mi piel sensible.

Durante muchos años fuimos juntos hasta la Plaza Francisco Ramírez para homenajear al patriarca del canto provincial, siempre rodeados por los brazos y el corazón de entrañables protagonistas del arte lugareño.

Como presidente de la Comisión Permanente de Homenajes "Linares Cardozo", nos recordaba que no podíamos faltar a la cita.

Te vamos a extrañar, querido hermano.

Será muy difícil para nosotros escuchar tus canciones sin derramar una lágrima.

Resultará imposible no imaginar tus duendes cuando en la fronda recién despierta, un zorzalito islero nos regale un himno de hermandades infinitas.

Fuiste un peregrino de las altas emociones y dibujaste un itinerario de flores silvestres en el idioma universal de los pueblos.

Por ello seguirás abriendo caminos en el alma de la comarca dichosa.

Como pudiste vestirte de río y caminar la historia con el cielo en las manos, volverás en los ojos del niño costero.

La bandera de la comarca albergará en sus pliegues de pureza, la cristalina voz del monte nativo.

Y tu alma, como tu sencilla elocuencia, volarán con los trinos felices, al ritmo de una chamarrita encantada.