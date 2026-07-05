La fronda del canto apagó sus trinos

La partida de uno de los cantores que hizo conocer la identidad musical de esta “inmensa paleta vibradora de verdes” como bellamente definió a nuestra provincia el maestro Linares Cardozo, pone un crespón de luto en la madera sonora por cuyos seis rumbos la chamarrita llorará hoy la ausencia de quien supo tomar el canto de los pájaros de esta república de los trinos para conmover al país. Con Néstor, ese hermano en la vida y en el canto ya estará otra vez en dúo en el cielo de los cantores.

Entre Ríos despide con dolor y gratitud a quien con su silbo, con su canto y con su amor a nuestra música hizo vibrar al público de toda la geografía de nuestro país y el exterior.

Rubén fue además un entusiasta difusor de nuestra música y un referente para la juventud. Ellos encontraron siempre en él la palabra de aliento y la guía para quienes eligieron andar por el camino que Rubén, Néstor y otros exponentes hicieron conocer al gran público la belleza del ritmo chamarritero haciendo cobrar altura a la obra musical y literaria de Linares Cardozo, de Ángel Vicente Araoz, de Adolfo Cosso y muchos otros poetas y compositores que dieron proyección e impulso a nuestros ritmos identitarios. Chamarritas, chamamé, tanguito montielero y otras expresiones litoraleñas ganaron popularidad y hasta lograron ponerse por encima de la hegemonía musical del NOA.

La muerte de Rubén, como la de Néstor, es apenas ritual porque su voz, su silbo y su entrerrianidad seguirá siendo inmortal toda vez que una guitarra o un sonido de acordeón nos llene el alma y el corazón de Entrerrianía.

Los versos de “Silbido de un entrerriano” de Linares Cardozo son la mejor síntesis para definir su destino cantor:

“Flor de madera en mis manos me va templando el mensaje, hecho de trino y paisaje con un silbido entrerriano”.

(*): periodista, especial para ANÁLISIS.