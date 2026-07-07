La recaudación desnuda el punto débil del relato económico

El relato económico habla de una macroeconomía ordenada y en recuperación, pero la recaudación real muestra una grieta: al comparar junio de 2023 con junio de 2024, 2025 y 2026, los ingresos nacionales quedan por debajo al medirlos contra la inflación. La misma caída se observa en los recursos distribuidos a Entre Ríos y en la coparticipación de Paraná, Concordia y Gualeguaychú: los números nominales crecen, pero los recursos reales se achican.

Hay una forma bastante simple de poner a prueba el discurso de éxito macroeconómico: mirar si esa supuesta mejora aparece en los grandes números de la recaudación.

Si hay más actividad, más consumo, más empleo formal, más ventas, más importaciones, más exportaciones y más rentabilidad empresaria; algo de eso debería verse en la recaudación nacional de tributos. No como una relación perfecta, porque siempre inciden vencimientos, alícuotas, compensaciones, cambios normativos y factores estacionales. Pero sí debería verse como tendencia.

El dato de junio de 2026 no muestra eso con claridad.

En pesos corrientes, ARCA informó una recaudación nacional de $20.017.104 millones, superior a la de junio de 2023, 2024 y 2025. Pero en una economía inflacionaria ese dato, solo, no alcanza. Lo importante es medir todos los años con el mismo poder de compra.

Por eso, los importes de junio de 2023, 2024 y 2025 se actualizaron a valores de junio de 2026. Dicho de manera sencilla: se calculó cuánto deberían representar hoy aquellos recursos para conservar el mismo valor real.

Un ejemplo concreto, con datos duros y de una sola fuente verificable: la nafta súper de YPF en Capital Federal costaba $195,80 el litro en junio de 2023. En junio de 2026, ese mismo litro cuesta $2.030 —diez veces y media más—. Si en ese mismo período tus ingresos no se multiplicaron por diez, con más pesos nominales en el bolsillo que en 2023 igual te alcanza para menos litros que antes. Esa es la diferencia entre pesos nominales (el número que figura en el billete o en el sueldo) y pesos reales (lo que ese número efectivamente compra). Eso, exactamente, es lo que le pasa al Estado con la recaudación: cobra más pesos que nunca, pero esos pesos rinden menos.

El resultado es claro: hay más pesos nominales, pero menos recursos reales. Ese es el dato que pone en duda el discurso de recuperación plena. Si la economía estuviera mostrando una mejora sólida, la recaudación tributaria real debería acompañar con más fuerza.

El deterioro real de los recursos no afecta solamente a las ciudades grandes. Afecta al conjunto de los municipios entrerrianos. Pero para mostrarlo de manera concreta se toman tres casos testigo: Paraná, Concordia y Gualeguaychú, las tres ciudades más pobladas de Entre Ríos.

Recaudación nacional de tributos: lo que publica ARCA/ex AFIP

AFIP informó que la recaudación de junio de 2023 fue de $3.517.258 millones y la de junio de 2024 de $11.297.649 millones; ARCA informó para junio de 2025 $16.184.466 millones y para junio de 2026 $20.017.104 millones.

Para igualar el poder real de junio de 2023, ARCA debería haber recaudado en junio de 2026 unos $24,3 billones. Recaudó $20,0 billones. La diferencia es de aproximadamente $4,3 billones en valores actuales.

Recursos de Origen Nacional recibidos por Entre Ríos

Los informes provinciales consignan para junio, en la columna Total Recaudación: $59.416.372.536 en 2023, $168.975.723.448 en 2024, $247.495.749.325 en 2025 y $313.737.810.648 en 2026.

Entre Ríos recibió más pesos nominales en junio de 2026, pero no recuperó el poder real de junio de 2023. Para igualar aquel nivel, la Provincia debería haber recibido unos $410.864 millones a valores actuales. Recibió $313.738 millones. La diferencia ronda los $97.126 millones.

Esta aclaración es clave: no se están mezclando compensaciones específicas. Se mira el flujo principal de recursos nacionales distribuido a la Provincia.

Paraná, Concordia y Gualeguaychú como casos testigo

Se las muestra por separado para observar cómo impacta el fenómeno en tres ciudades relevantes, con administraciones de distinto signo político.

Para facilitar la lectura, todos los importes están expresados en millones de pesos actualizados a junio de 2026. En cada celda se muestra primero el valor actualizado y luego la pérdida real contra junio de 2023, en pesos y en porcentaje.

Coparticipación total: panorama por municipio

Panorama rápido en caída real %. El detalle completo, con valores en pesos y columnas separadas para $ y %, está a continuación, ciudad por ciudad.

Los tres municipios muestran el mismo recorrido: caída fuerte en 2024, recuperación parcial en 2025 y nueva caída en 2026. Ninguno recupera el poder real de junio de 2023.

Paraná: coparticipación nacional, provincial y total

Paraná tuvo una mejora parcial en 2025 respecto de 2024, pero en 2026 volvió a caer con fuerza. La pérdida real total contra junio de 2023 llega al 44,9%.

Concordia: coparticipación nacional, provincial y total

Concordia muestra en 2025 la mejor recuperación relativa de los tres casos, sobre todo por el componente provincial. Pero esa recuperación no alcanza para volver al nivel real de junio de 2023. En 2026 la caída vuelve a profundizarse.

Gualeguaychú: coparticipación nacional, provincial y total

Gualeguaychú también mejora parcialmente en 2025, pero no recupera el nivel real de junio de 2023. En 2026 la pérdida total vuelve a ubicarse en torno al 42%.

¿Los números son creíbles? Control de razonabilidad

Este control es importante porque las caídas parecen muy altas. No se trata de que los municipios hayan recibido menos pesos nominales. Recibieron más. El problema es que esos pesos crecieron mucho menos que la inflación acumulada.

Las caídas son fuertes, pero no surgen de un error. Surgen de comparar recursos que crecieron por debajo de la inflación acumulada. Por eso, aun recibiendo más pesos, Nación, Provincia y municipios pierden poder real.

En los tres municipios se repite el mismo dibujo: junio de 2024 marca una pérdida real fuerte, junio de 2025 muestra una pequeña recuperación y junio de 2026 vuelve a profundizar la caída.

Alcance del análisis: qué explica esto, y qué no

La recaudación no explica por sí sola toda la economía. Pero tampoco es un dato menor. Es una señal concreta para contrastar el relato económico con la realidad: si la macroeconomía está ordenada y en recuperación, tarde o temprano esa mejora debería verse en los ingresos reales del Estado.

Ese es el punto central de esta nota. Al comparar junio de 2023 con junio de 2024, 2025 y 2026, la recaudación nacional queda por debajo en términos reales. Los números nominales crecen, pero al medirlos contra la inflación los recursos se achican.

ARCA explicó que en junio de 2026 incidieron factores puntuales: comercio exterior, derechos de exportación, importaciones, alícuotas y vencimientos trasladados. Esos elementos pueden ayudar a entender parte del comportamiento mensual. Pero no desarman el razonamiento de fondo: el problema no es solo un mes, sino una serie comparada donde la recaudación real no logra acompañar el discurso de recuperación.

Incluso hay un dato que deja una duda adicional. Junio de 2026 estuvo atravesado por precios internacionales del petróleo todavía elevados por el conflicto con Irán: Reuters informó que el Brent llegó a cerrar en US$96 a comienzos de junio y luego bajó hacia la zona de US$71/72 a comienzos de julio. Si aun con ese contexto más favorable para ciertos ingresos vinculados al comercio exterior, combustibles y actividad energética la recaudación real no alcanza para confirmar el relato, la duda hacia adelante es razonable: ¿qué ocurre cuando ese viento de cola se debilita?

El vínculo con Entre Ríos y con los municipios es directo. Si la base nacional de recursos crece menos que la inflación, la pérdida se traslada. Primero se ve en la recaudación nacional. Después aparece en los recursos distribuidos a la Provincia. Y finalmente llega a los municipios: si la masa real de recursos a repartir se achica, también se achican los importes reales que bajan al territorio.

Por eso Paraná, Concordia y Gualeguaychú no son ejemplos aislados ni casos decorativos. Son casos testigo. Muestran con nombres concretos una tendencia que responde a la propia mecánica del sistema: cuando cae la base real de reparto, el impacto llega a las ciudades.

El relato económico no llega a la recaudación ni al territorio

El problema de fondo no es solamente recaudatorio. La recaudación es el síntoma visible de una discusión más profunda: qué tipo de macroeconomía se está construyendo y a qué economía real le sirve.

Una estabilización basada casi exclusivamente en ordenar variables financieras, bajar inflación y sostener el equilibrio fiscal puede mostrar resultados parciales. Pero si al mismo tiempo se enfría la demanda, se debilita la producción, cae la actividad registrada y se posterga la inversión, el orden macroeconómico empieza a quedar desconectado de la economía concreta.

Y ahí aparece una contradicción central: nadie invierte para producir más si no espera vender más. Sin demanda, sin mercado interno, sin crédito, sin previsibilidad productiva y sin una estrategia de desarrollo, la recuperación queda librada a una suerte de "selección natural" económica: sobreviven algunos sectores, otros retroceden, y muchas capacidades productivas, tecnológicas e institucionales se pierden en el camino.

Por eso la recaudación importa. No porque explique todo, sino porque permite ver si la macroeconomía empieza a mover la economía real. Y los datos analizados, comparando junio de 2023 con junio de 2024, 2025 y 2026, muestran otra cosa: la recaudación nacional crece en pesos, pero pierde frente a la inflación. Esa pérdida no queda encerrada en una planilla de ARCA. Se traslada a Entre Ríos y baja a los municipios. Paraná, Concordia y Gualeguaychú —gobernadas por signos políticos distintos lo confirman con nombres concretos: no es un problema partidario local, es la propia mecánica del sistema.

Ahí está el punto débil del relato económico. Una macroeconomía no se valida con anuncios, conferencias, superávit fiscal o indicadores financieros. Se valida cuando la actividad produce más, vende más, registra más empleo, mueve más consumo, genera más operaciones y permite recaudar más en términos reales. Si eso no ocurre, la recuperación todavía es incompleta: no llega a los recursos provinciales ni se siente en los municipios.

A esto se le puede contestar que un Estado que recauda menos es, ni más ni menos, lo que el propio Gobierno dice buscar: un Estado más chico. Pero achicarse por menor actividad económica no es lo mismo que achicarse por una decisión de política pública debatida y explicitada. Nadie anunció qué hospital se queda sin insumos, qué ruta nacional ó provincial no se repara, qué salario público pierde contra la inflación o qué programa social se recorta para sostener este resultado. El achicamiento existe; lo que falta es que alguien lo asuma con ese nombre, en vez de llamarlo recuperación.

El relato económico habla de una macroeconomía ordenada. Pero la recaudación real muestra otra cosa: una economía que todavía no transforma estabilidad financiera en producción, demanda, inversión y recursos efectivos para el territorio.

Y ahí está, con todas las letras, el fracaso central de este relato: no lograr que la recaudación real crezca, o al menos se sostenga, no es un dato secundario ni un costo transitorio del ajuste. Es la prueba de que la economía no está funcionando mejor. Llamar a esto “macroeconomía ordenada y en recuperación” no es un error de comunicación: es, directamente, una afirmación que los propios números desmienten.

Fuentes utilizadas

Recaudación nacional AFIP / ARCA

-AFIP, recaudación tributaria junio 2023: https://www.afip.gob.ar/institucional/documentos/recaudacion-tributaria-062023.pdf

-AFIP, recaudación tributaria junio 2024: https://www.afip.gob.ar/institucional/documentos/recaudacion-tributaria-062024.pdf

-ARCA, recaudación tributaria junio 2025: https://www.afip.gob.ar/institucional/documentos/ARCA-Recaudacion-062025.pdf

-ARCA, recaudación tributaria junio 2026 (informe mensual en PDF): https://www.arca.gob.ar/institucional/documentos/ARCA-Recaudacion-062026.pdf

Recursos de Origen Nacional recibidos por Entre Ríos

-Gobierno de Entre Ríos, Recursos de Origen Nacional / Ingresos Públicos: https://portal.entrerios.gov.ar/haciendayfinanzas/analisisfiscal/ps/ingresospublicos/679

Coparticipación municipal Entre Ríos

-Gobierno de Entre Ríos, Consulta de Coparticipación a Municipios y Comunas: https://portal.entrerios.gov.ar/haciendayfinanzas/relacionesconmunicipios/pf/copa/7549

Índices de inflación

-INDEC, IPC junio 2024: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_07_24C42AFC489C.pdf

-INDEC, IPC junio 2025: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_07_2544A37D033A.pdf

-INDEC, IPC mayo 2026: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_06_26C132AEE4E9.pdf

-Referencia provisoria para inflación de junio 2026: https://www.infobae.com/economia/2026/07/01/las-consultoras-anticipan-una-inflacion-de-junio-por-debajo-del-2-y-el-gobierno-espera-confirmar-la-tendencia/

- Precio histórico de combustibles (nafta súper YPF, CABA), junio 2023 a junio 2026: https://surtidores.com.ar/precios/

Aclaración metodológica. El coeficiente de junio de 2026 (6,915) es provisorio: al cierre de esta nota, el INDEC todavía no había publicado el IPC oficial de ese mes. Se usa una estimación privada de entre 1,8% y 1,9% mensual, difundida por prensa, que deberá corregirse cuando salga el dato definitivo. Todos los montos están expresados en pesos constantes de junio de 2026.

(*) Roque Guillermo Benedetto es contador público, abogado y escribano. Esta columna de Opinión fue publicada originalmente en el portal de El Entre Ríos.