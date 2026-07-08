Hoy es una fecha que podría pasar desapercibida. Sin embargo, es oportuno traer a la memoria el 8 de julio de 1884, porque ese día fue aprobada por el Congreso de la Nación la Ley de Educación Común. En gran parte eso fue posible gracias al tesón y la convicción de un legislador entrerriano, gualeyo de origen: Onésimo Leguizamón.

La historia de la educación argentina no puede escribirse sin la tinta que aportó Entre Ríos para la construcción del Estado moderno. En esta provincia -que fue cuna de la organización nacional-, surgieron figuras que trascendieron su tiempo y su geografía para instalar la educación como derecho y como instrumento de justicia social. Ya fue nombrado Onésimo Leguizamón, es justo también traer a la memoria a Osvaldo Magnasco, a Alejandro Carbó Ortiz y a Manuel Pacífico Antequeda (aunque mendocino de origen) quienes encarnan distintas aristas de un mismo proyecto generacional: el de transformar el conocimiento en bien común, el de hacer de la escuela un espacio donde se conjugan democracia, igualdad y desarrollo.

Desde mediados del siglo XIX, Entre Ríos fue laboratorio de experiencias pedagógicas inéditas en América Latina: el Colegio del Uruguay, la Escuela Normal de Paraná, el primer Jardín de Infantes, las instituciones rurales de formación docente, para nombrar algunas pocas, pero hay mucho más. En esa trama, cada uno de los protagonistas aquí convocados se vuelve pieza indispensable de un engranaje que pensaba la educación no como ornamento ilustrado de las élites, sino como fundamento de la ciudadanía y motor de movilidad social.

Por eso, en el río de la historia argentina, Entre Ríos ha sido más que una orilla: ha sido un puente. Allí donde confluyen corrientes de ideas y voluntades, surgieron hombres que comprendieron que la verdadera riqueza de una Nación no se mide en oro ni en hectáreas, sino en la expansión del conocimiento compartido.

Onésimo Leguizamón, Osvaldo Magnasco, Alejandro Carbó Ortiz y Manuel Pacífico Antequeda (mendocino de origen, pero de fértil arraigo en Entre Ríos), todos ellos con raíces diversas, pero con un mismo horizonte, supieron tallar en la piedra del tiempo una obra que aún hoy ilumina el derecho a la educación como garantía de desarrollo humano y justicia social.

A finales del siglo XIX, cuando la Argentina recién se afirmaba en sus cimientos institucionales, Entre Ríos ya era un faro porque sus experiencias educativas se abrían como caminos inéditos en el continente. En ese escenario, cada una de estas personalidades se convirtió en un eslabón de una cadena generacional que no pensaba en la educación como un privilegio ni como un gasto, sino como un derecho y una inversión.

Leguizamón, desde Gualeguay, entendió que la igualdad no se declama: se legisla. Defendió la Ley 1420 que es como una Carta Magna para la educación argentina porque proclama la universalidad, la gratuidad y la obligatoriedad de la enseñanza. Pero, también su pluma y su voz permitieron abrir la escuela no solo a los hijos de los trabajadores, sino también a las niñas, que hasta entonces eran marginadas de la educación pública.

Fue él quien colocó en la mesa del Congreso la convicción de que una Nación sólo podía crecer si todos sus hijos aprendían a leer, a escribir y a pensar.

Magnasco, hijo de Gualeguaychú, alumbrado por la misma antorcha del compromiso con el semejante, se animó a afrontar el desafío de la educación secundaria y técnica. Veía en los institutos de artes y oficios, en las escuelas agropecuarias e industriales, la posibilidad de que el país se modernizara sin excluir a los hijos de los trabajadores rurales y urbanos.

En esa misma orquesta de voluntades se alzó la voz de Carbó Ortiz, paranaense y docente precoz, que a los 17 años ya estaba al frente de un grado en la Escuela Normal. Reformador pedagógico, cambió la memorización mecánica por el razonamiento y el análisis. Creó gabinetes, museos y bibliotecas, convencido de que el conocimiento debía respirarse en los pasillos y no guardarse en manuales repetidos de memoria. Fue, además, un militante de la educación popular, promotor de la primera escuela nocturna gratuita para adultos, porque entendía que el saber no tiene edad y que siempre hay tiempo para abrir puertas.

Y aunque mendocino de cuna, Manuel Pacífico Antequeda encontró en Entre Ríos el suelo fértil de sus mayores siembras. Director General de Escuelas, impulsó la educación rural con un sentido profundamente innovador. Allí donde los ríos crecían y desplazaban familias, él levantó “escuelas flotantes”, para que las crecidas no se llevara también el derecho a aprender. Allí donde el campo pedía manos capacitadas, él fundó la Escuela Normal Rural “Juan Bautista Alberdi”, que desde Oro Verde fue percibida como pionera en América Latina, destinada a formar maestros rurales que serían sembradores de saberes en todo el país.

Estas personas, distintos en origen y en estilo, coincidieron en un mismo credo: la educación no es un lujo, es el cimiento de la democracia y la llave de la igualdad. Fueron generaciones que supieron mirar más allá de su tiempo, y que comprendieron que cada aula levantada, cada maestro formado, cada niño que aprendía a leer, era una victoria silenciosa sobre la injusticia y la exclusión.

Hoy, cuando la educación vuelve a ser el gran debate del presente, sus nombres deberían inspirar para fortalecer ese derecho. Ellos nos recuerdan que la historia argentina está hecha no sólo de batallas y caudillos, sino también de pedagogos, legisladores y soñadores que creyeron en un futuro escrito en pizarrones y cuadernos.

Leguizamón, Magnasco, Carbó y Antequeda -entre muchos otros, claro está- nos enseñan que la verdadera herencia que se deja a un pueblo no son las placas con el nombre del gobernante de turno, sino la llama viva del conocimiento, que sigue alumbrando en cada escuela, en cada instituto técnico y en cada universidad pública.